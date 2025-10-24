Nintendo lo hizo otra vez: logra que multen a negocio peruano con S/ 117.593 por comercializar bloque de Super Mario Bros sin permiso

En los juegos de Super Mario Bros, este bloque sirve para revelar ítems que puede usar el protagonista. Foto: composición Infobae Perú/Nintendo

De acuerdo a la Resolución N°406-2025/CDA-INDECOPI, accedida en primicia por Infobae Perú, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi declaró fundada la denuncia presentada por Nintendo of America Inc. contra la empresa Heyday S.A.C., a la que sancionó con una multa equivalente a 21,98 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 117.593) por haber importado al país productos que reproducían sin autorización una obra artística perteneciente a la compañía japonesa. El caso se originó por la comercialización de lámparas con la figura del conocido bloque con signo de interrogación de la saga Super Mario Bros, conocido como “Question Mark Block”.

La autoridad concluyó que Heyday introdujo al territorio nacional 4.500 unidades de estos productos, pese a no contar con la autorización del titular de los derechos. Aunque los artículos no llegaron a ser puestos a la venta —pues fueron incautados por el propio Indecopi antes de su ingreso al mercado—, la comisión determinó que se configuró una infracción al derecho patrimonial de importación, ya que el ingreso mismo de copias no autorizadas constituye una vulneración al derecho de autor.

La denuncia de Nintendo es por bloque con símbolo de interrogación

De acuerdo con el expediente N°004606-2024/DDA, Nintendo presentó su denuncia en diciembre de 2024, argumentando que era titular del derecho de autor sobre la obra artística “Question Mark Block”, registrada en el Copyright Office de Estados Unidos. Según la empresa, el 3 de diciembre de ese año fue alertada por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi sobre la importación de mercancía que reproducía de forma ilícita su diseño icónico, lo que motivó la presentación formal del reclamo.

La firma solicitó el cese de la importación, el comiso definitivo de los productos, la imposición de una multa y el pago de costas y costos del procedimiento. En respuesta, el organismo peruano ordenó una diligencia de inspección y el embargo del lote identificado con la Declaración Aduanera de Mercancías N.º 118-2024-10-466813-01-1-02, en el que se encontraron las lámparas que contenían el diseño protegido.

Los objetos incautados. Se puede notar la similitud con la propiedad de Nintendo. Foto: Indecopi

Empresa peruana argumentó que productos no son idénticos

En su defensa, Heyday S.A.C. alegó que los productos importados no eran idénticos al diseño protegido por Nintendo y que no se había obtenido beneficio económico alguno, puesto que la mercancía nunca fue comercializada. La compañía sostuvo que la importación se debió a un error de su proveedor en China, quien —según afirmó— le habría enviado parte de un stock remanente sin su consentimiento. Por ello, solicitó que la sanción se limite a una amonestación.

La Comisión de Derecho de Autor, sin embargo, recordó que la responsabilidad administrativa en materia de derecho de autor es objetiva, lo que significa que no es necesario probar intención o beneficio económico para determinar la infracción. En otras palabras, basta con que se haya introducido al país un producto que reproduce una obra protegida sin autorización para que exista responsabilidad.

Indecopi le da la razón a Nintendo

Durante el análisis del caso, la Comisión comparó las imágenes de las lámparas incautadas con el diseño registrado por Nintendo. En ambas se apreciaba un cubo amarillo con un signo de interrogación blanco en relieve y orificios en las esquinas, elementos que la autoridad consideró representativos de la creación original de la empresa japonesa.

Tras la revisión, el Indecopi concluyó que los productos efectivamente reproducían la obra “Question Mark Block” y que Heyday no presentó ninguna prueba que acreditara la legalidad de la importación. En ese sentido, se determinó que la empresa infringió el derecho patrimonial de importación, mientras que la acusación por distribución fue declarada infundada, dado que la mercadería nunca llegó al público.

Nintendo ganó y el caso y la sanción fue de 21,98 UIT para la denunciada. Foto: The Verge

Cuantiosa munta para el negocio peruano

Para determinar el monto de la sanción, el Indecopi aplicó el Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM, que regula la metodología de graduación de multas en el organismo. La comisión calculó el beneficio ilícito potencial de la denunciada considerando el valor CIF (costo, seguro y flete) de los productos incautados, que ascendió a S/ 12.448,82.

Con base en ese valor, y tras ponderar factores como la probabilidad de detección y la gravedad de la infracción, la autoridad estableció una multa final equivalente a 21,98 UIT, que corresponde a S/ 117.593 al tipo de cambio vigente. Además, dispuso el comiso definitivo de las 4.500 lámparas incautadas en el operativo realizado el 7 de enero de 2025.