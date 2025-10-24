María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Los hijos de la actriz María Antonieta de las Nieves denunciaron maltratos en Perú. | Latina Noticias

Una fuerte revelación ha causado sorpresa luego de que el programa “Ponte en la Cola” difundiera una entrevista que le hicieron a María Antonieta de las Nieves. En el video, grabado en México junto a su hija Verónica, la artista rompe su silencio y narra la complicada experiencia que vivió durante su reciente visita al Perú, donde presentó su circo de La Chilindrina.

En la conversación, Verónica acusa a los empresarios peruanos de maltrato a su madre y negligencia en medio de su delicado estado de salud.

La entrevista comienza con el relato de Verónica, hija de la actriz, quien asegura que su madre fue entregada en condiciones alarmantes al llegar a nuestro país. Según indicó, María Antonieta de las Nieves viajó a Perú delicada de salud, sin embargo, no esperó que no le dieran un trato correspondiente al verla tan mal.

Maria Antonieta de las Nieves habla de su estadía en Perú. YouTube Matilde Obregón

“Cuando llegué a Perú, me dieron a mi mamá cargada, como una plumita. Estaba ida y no reconocía a nadie. Me la entregaron directamente del coche”, declaró visiblemente afectada.

Verónica explicó que, al ver el delicado estado en el que se encontraba su madre, tomó la decisión inmediata de cancelar todas las funciones programadas en el Perú. Sin embargo, aseguró que su mayor indignación surgió cuando los empresarios intentaron poner trabas para impedir la cancelación del circo y dificultaron su deseo de trasladar a María Antonieta de las Nieves a México para recibir atención médica adecuada.

‘La Chilindrina’ no recuerda nada

María Antonieta de las Nieves, por su parte, reconoció que no recuerda gran parte de su estancia en Lima. “Yo no me acuerdo de nada. Ya iba mala, pero no recuerdo ni la llegada a Perú ni las entrevistas. Lo único que recuerdo es que yo hacía esto con la boca (mueve su boca)”, relató.

Según Verónica, los médicos que atendieron a la actriz en Perú detectaron un cuadro grave de bajo nivel de sodio, lo que podría haberle provocado un ataque o un derrame cerebral. Además, presentaba infección en los pulmones, vías urinarias y signos de sobremedicación, razón por la que tuvo que ser internada de emergencia. Esta situación preocupó tanto a su hijo Gabriel que, al enterarse de la gravedad, viajó desde México para acompañarla.

El reencuentro con Édgar Vivar

Otro de los momentos más incómodos para la familia fue el reencuentro entre Édgar Vivar (el querido “Señor Barriga”) y María Antonieta, ocurrido mientras la actriz aún se encontraba desorientada. “Mi mamá estaba ida. Édgar se soltó llorando mortificado al verla. No hubo día que no llamara a mi hermano para preguntar por su salud”, comentó su hija, quien no podía creer que otra de las personas que los acompañaba estaba grabando el momento. “Empezó a grabar para una red social y lo subió ese mismo día. Mi mamá estaba perdida en el espacio", dijo, lamentando que esa imagen se viralizara mientras su madre no estaba en condiciones de aparecer públicamente.

Maria Antonieta de las Nieves y su hija se mostraron agradecidas por el cariño del público, pues todas las funciones tenían lleno total. Sin embargo, Verónica no evitó expresar su rechazo con la actitud de los empresarios, que no facilitaron la situación que enfrentaba su madre.

