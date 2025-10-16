“Ya se fue la Chilindrina”: María Antonieta de las Nieves se despide de su icónico personaje del Chavo del 8

La serie 'Sin querer queriendo' ha vuelto blanco de críticas a Florinda Meza, viuda de Chespirito, hasta ahora, dibujada como la gran villana de la historia. (Foto: @lachilindrina_oficial, Instagram)

Después de más de medio siglo de dar vida a uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana, María Antonieta de las Nieves anunció que La Chilindrina ya se fue.

¿Ya no habrá más Chilindrina?

En una emotiva entrevista con Matilde Obregón en YouTube, la actriz habló sobre su decisión de despedirse del personaje que la acompañó toda su vida y del proceso personal que la llevó a tomar esa determinación.

“Todavía hasta la fecha me acuerdo de mis presentaciones anteriores que llegaba cansada, pero aquí está La Chilindrina y sale cantando, bailando, una transformación total”, recordó con una sonrisa melancólica.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si eso significaba que el personaje continuaría, María Antonieta fue clara.

“Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no… Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida”, reveló.

La actriz explicó que, por primera vez, está aprendiendo a disfrutar la calma.

“Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz”, compartió con sinceridad.

También confesó que el fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, influyó en su decisión:

María Antonieta afirmó que por ahora "La Chilindrina está guardada" (Foto: Instagram)

“Mi viejito, desde que él se fue, estar en la pista me costaba trabajo. Entonces creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas”.

Aunque no cierra por completo la puerta al personaje, sí deja claro que el ritmo de trabajo que mantuvo durante décadas ha llegado a su fin.

“No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor La Chilindrina en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no”.

Cómo fue la crisis de salud de laa Chilindrina en Perú

Durante la misma entrevista, María Antonieta también recordó el difícil episodio de salud que vivió en 2025, cuando fue hospitalizada de emergencia en Perú.

“Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud”, confesó.

“Un cadáver”: la reacción de La Chilindrina al verse al espejo tras su grave crisis de salud por exceso de medicina (Foto: RS)

Su hija, Verónica, relató que fue un momento muy duro para la familia: “Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía”, contó.

Tras una larga recuperación, la actriz asegura que ese episodio fue una llamada de atención para frenar el ritmo que había sostenido por años. Hoy, se muestra agradecida y en paz. “Ahorita me veo y digo: soy otra... Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa”, concluyó.