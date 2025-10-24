Maju Mantilla confiesa que desea regresa a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

Maju Mantilla confiesa que desea regresa a la TV. Ric La Torre

Luego de su sorpresiva y comentada salida del programa matutino Arriba Mi Gente, Maju Mantilla regresó a sus labores como figura pública y expresó su deseo de volver a trabajar en televisión.

En un reciente video difundido por el creador de contenido Rica La Torre a través de TikTok, Maju se mostró cercana, sonriente y, sobre todo, esperanzada en poder reencontrarse pronto con el público que tanto la aprecia.

En las imágenes, la exconductora fue abordada por una periodista, quien le preguntó por el cariño que sigue recibiendo del público pese a su ausencia en televisión. “Ay, siempre agradecida. Trabajando. Una marca que me gusta, que uso”, respondió Maju, quien regresó a las campañas publicitarias.

Con su característica sencillez, la exconductora de TV actualmente se encuentra enfocada en otros proyectos personales y comerciales, mientras mantiene intacta la conexión con sus seguidores. “Hay muchas responsabilidades que tengo, muchas cosas que tengo que cumplir y siempre comprometida con mi trabajo”, indicó.

Al ser consultada su regresará a la conducción, Maju respondió con entusiasmo de forma afirmativa. “Bueno, ojalá. Si Dios quiere”, señaló la exreina de belleza, dejando abierta la posibilidad de su regreso a la pantalla nacional.

Polémica salida de la TV

Muchos recuerdan su paso por Arriba Mi Gente como una de las etapas más sólidas de su carrera televisiva, en la que conquistó al público con su carisma, empatía y naturalidad frente a las cámaras. Sin embargo, esta se vio resquebrajada tras su separación con Gustavo Salcedo y una serie de rumores de infidelidad, iniciados por su propio esposo y padre de sus hijos.

En su momento, Mantilla optó por no responder al respecto, pero tras el escándalo, anunció su retiro de Arriba Mi Gente, señalando que no se sentía bien emocionalmente, pues habían dañado su imagen.

Enfocada en su trabajo

Después de un tiempo fuera de los reflectores, la exconductora regresa a la palestra, enfocada en campañas publicitarias, proyectos sociales y en su faceta como madre, siempre transmitiendo el optimismo y la elegancia que la caracterizan.

El video difundido por Rica La Torre acumula miles de visualizaciones y comentarios que reflejan el cariño que el público peruano sigue sintiendo por Maju Mantilla. “Ni juzguen”, “Pero no vuelvas con Salcedo”, “Nuestra reina”, “Lucha por tus hijos”, son algunos de los mensajes que los usuarios no han dudado en dedicarle a la animadora, que esperan que regrese pronto a la TV.

Sin embargo, no han faltado los haters, quienes la critican por haber regresado y no hablar de las acusaciones que protagoniza. En su red oficial, Maju Mantilla ha tenido que limitar sus comentarios y evitarse desafortunados mensajes.

Evitó a la prensa

Pese a que sus primeras respuestas fueron bastante tranquilas, aceleró más el pasó cuando la prensa intentó preguntarle más sobre el ámbito privado. La insistencia de los reporteros generó cierta incomodidad en la exconductora, quien intentó mantener la compostura mientras se retiraba del lugar.

“Ay no, chicos, perdón, disculpen. Tengo que trabajar, sí, claro que sí. Perdón, cuidado, te vayas a caer”, manifestó, mientras avanzaba entre las cámaras.

Justo cuando estaba subiendo a su carro, no dudó en atender una pregunta relacionada a Gustavo Salcedo, quien recientemente le pidió disculpas por exponer sus conflictos y hacerla presa de dedos acusadores. La consulta fue si aceptaba las disculpas de su expareja. “Sí”, fue su inesperada respuesta. Dicho esto, se retiró del recinto.

