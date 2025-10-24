Jefferson Farfán se va de viaje con Xiomy Kanashiro y deja en visto permiso de viaje a hija de Darinka Ramírez: “Hace dos semanas”

Darinka Ramírez denuncia nuevamente a Jefferson Farfán: “Solo quiero el permiso para que mi hija pueda salir del país”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Una nueva polémica envuelve a Jefferson Farfán, y esta vez no tiene que ver con su carrera futbolística ni con algún escándalo mediático, sino con un tema familiar que ha vuelto a exponerlo públicamente. El exfutbolista fue captado este jueves saliendo del país junto a su pareja, Xiomy Kanashiro, y dos de sus hijos mayores, Maialen y Adriano, mientras la madre de su hija menor, Darinka Ramírez, continúa esperando que él firme el permiso de viaje que le permita salir del país con la pequeña.

Durante la última edición de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina presentó imágenes exclusivas de Farfán llegando al aeropuerto Jorge Chávez alrededor de las once de la mañana. Según el informe, el exjugador partió rumbo a Miami vía Panamá, acompañado de Xiomy y de sus hijos mayores, en lo que parecía ser un viaje familiar. Sin embargo, la gran ausente fue Luana, la hija que tuvo con Darinka Ramírez, quien no fue incluida en esta travesía.

“El único que falta es Jeremy, y por supuesto, falta la linda Luana, que es la hija que Farfán tuvo con Darinka, a la que no invitaron al viaje. Era un viaje ya de mayorcitos, supongo”, comentó Magaly, visiblemente sorprendida por la situación. La periodista también cuestionó el hecho de que el exfutbolista haya salido del país justo cuando Darinka lleva semanas solicitándole la autorización para poder viajar con su hija.

Jefferson Farfán abandona el país con Xiomy Kanashiro mientras Darinka Ramírez espera el permiso para viajar con su hija : Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Darinka Ramírez revela que permiso ya lo había solicitado hace dos semanas

A través de un enlace en vivo, Darinka Ramírez explicó la difícil situación que vive desde hace semanas, asegurando que ya había comprado los pasajes para viajar el 26 de octubre junto a su hija y su madre, pero el exjugador no firmó el documento que autoriza la salida de la menor del país. “La verdad que es algo inexplicable, porque si él se va, tiene planeado un viaje, ¿por qué no darle la oportunidad a su hija de compartir con su mamá en otro país?”, expresó con visible molestia.

La empresaria detalló que incluso le envió una carta notarial el 13 de octubre, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. “Le he mandado carta notarial y de hecho se ha enterado por todos los canales, porque he estado promocionando mi canción y también hablando del tema del viaje. No me lo brinda, y no sé si lo hace por molestar o por qué. Si él no va a estar en Lima y no va a ver a su hija, ¿por qué no puede permitirle salir del país?”, agregó con un tono de frustración.

Según Darinka, la comunicación entre ambos se da únicamente a través de sus abogados, pero ni siquiera por esa vía ha obtenido avances. “Mi abogado tiene el contacto con su abogada, y le recalcó que por favor necesitábamos el permiso de viaje para la menor, que ya teníamos los pasajes comprados. Además, no solo eso, sino también pedimos que se establezca un régimen de visitas, porque él quiere verla de un día para otro, sin anticipación”, explicó.

Magaly Medina le pidió ceder a Darinka Rodríguez

Durante la conversación, Magaly le recordó que, como madre, a veces toca ceder para mantener la armonía por el bien de los hijos. “Si el papá te dice: ‘quiero verla mañana’, y no la ha visto hace un mes, a veces hay que dar el primer paso para enseñar con el ejemplo”, señaló la conductora. Sin embargo, Darinka aclaró que no se trata de una negativa, sino de organización. “Yo ya tenía planificado algo personal con mi hija ese día, algo bonito con mi familia. Por eso pedí que sea con anticipación, para poder organizarme”, respondió con serenidad.

La creadora de contenido también confirmó que Farfán no ve a su hija hace un mes. “Ya ha pasado un mes que no la he visto. La solicitó verla el viernes, pero lo quería para el día siguiente por la tarde. Y así es complicado, porque la niña tiene su rutina, sus clases de ballet, y es importante mantener un orden para ella”, explicó.

Por ahora, mientras Jefferson Farfán disfruta de un viaje familiar al extranjero junto a Xiomy Kanashiro, Darinka Ramírez continúa en Lima, con la esperanza de que el exfutbolista finalmente firme el permiso y le permita cumplir el plan que había preparado para compartir con su hija.

