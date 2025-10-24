Juan Víctor Sánchez denuncia el seguimiento de ‘Amor y fuego’ y pide respeto por la privacidad de su hija: “Falta de respeto”. Video: Instagram

La tensión entre la privacidad familiar y la exposición mediática se intensificó tras la reciente denuncia pública de Juan Víctor Sánchez, expiloto y padre de la hija menor de Andrea San Martín, contra el equipo del programa ‘Amor y fuego’. Sánchez acusó al equipo de Willax TV de haberlo esperado durante horas fuera de su domicilio y de seguirlo incluso cuando estaba acompañado de su hija, lo que consideró una invasión a su intimidad y una falta de respeto.

“La falta de respeto está que me hayan esperado toda la mañana en la puerta de mi casa, me vean salir con mi hija y me hayan seguido hasta el consultorio donde se atiende mi hija. Total respeto por quienes hacen su trabajo, pero involucran a mi hija, nos vinieron siguiendo”, manifestó Sánchez, a través de sus redes sociales

El incidente, ocurrido el jueves 23 de octubre, se hizo público a través de las redes sociales de Sánchez, donde compartió imágenes y detalles del seguimiento. Aunque evitó mencionar directamente al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, las referencias y el contexto de sus publicaciones apuntaban a ‘Amor y fuego’. En la entrevista emitida el 21 de octubre, Sánchez ya había expresado su incomodidad ante las cámaras: “¿No les parece una falta de respeto?, no se pasen en verdad, ¿cómo llega esa información a ustedes?, es una falta de respeto, vienen corriendo”, declaró.

Conciliación entre Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín

En paralelo a la controversia mediática, Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín alcanzaron un acuerdo de conciliación respecto a la tenencia compartida de su hija. Ambas partes acudieron a una audiencia acompañados de sus abogados, donde se estableció que Sánchez podrá pasar más tiempo con la menor, un resultado que él mismo calificó como satisfactorio.

“Lo único que te puedo decir es que ahorita me he ganado más tiempo con mi hija, estoy contentísimo. Nada más te voy a decir, eso era lo que yo quería. ¿Te gustaría que te quiten más tiempo con tu hija?, ahí está mi respuesta”, declaró Sánchez ante las cámaras de ‘Amor y fuego'.

A pesar de este avance, el expiloto aclaró que aún está pendiente el levantamiento del impedimento de salida del país, una medida dictada por el Poder Judicial en diciembre de 2024. “No, todavía falta levantar el impedimento de salida del país”, puntualizó Sánchez, quien también prefirió no profundizar en detalles por respeto a la madre de su hija y a las personas involucradas: “Por el respeto a la madre de mi hija, y a cualquier persona que pueda sentirse afectada por lo que pueda decir, prefiero no hablar”, afirmó.

Por su parte, Andrea San Martín ha insistido en la importancia de mantener la privacidad familiar y evitar que los conflictos personales se conviertan en espectáculo mediático.

Enfrentamientos previos y acusaciones de maltrato animal

El conflicto entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez es de larga data. Ambos han protagonizado disputas legales y mediáticas, principalmente en torno a la tenencia y el régimen de visitas de su hija. En 2022, surgieron acusaciones de maltrato animal que intensificaron la controversia. Sánchez, en el pódcast ‘Por no decirlo’, relató que, según información de terceros, la madre de su hija habría tenido un episodio de violencia con un gato, aunque reconoció que no podía afirmar que ese hecho causó la muerte del animal.

“De lo que he dicho no me retracto, tengo principio de credibilidad. No soy un cobarde”, sostuvo Sánchez. Andrea San Martín negó categóricamente las acusaciones. En entrevistas televisivas y comunicados oficiales, la influencer aseguró que nunca agredió a su mascota y que el gato al que se refieren las denuncias falleció en 2022 por causas ajenas a las que se le atribuyen.

“No, jamás”, respondió San Martín cuando se le preguntó si había lanzado al animal contra la pared, y afirmó contar con respaldo veterinario y documentos judiciales para demostrar su versión. Además, la exconductora anunció la presentación de denuncias por difamación, violencia psicológica y desobediencia a la autoridad, argumentando que las declaraciones de su expareja han vulnerado medidas de protección y desencadenado amenazas en su contra.

La exposición pública del conflicto ha generado una fuerte polarización en redes sociales, donde seguidores de ambas partes han expresado opiniones divididas y, en algunos casos, amenazas. San Martín ha pedido respeto por su privacidad y la de su hija, mientras que Sánchez defiende su derecho a exponer su versión y rechaza ser responsable de las amenazas recibidas por su expareja. “Que ella vea la manera legal de meterse contra la gente que la ha amenazado, no contra mí, porque me manda carta notarial, acaso, ¿yo la he amenazado de muerte? Ojalá que no le pase nada”, declaró Sánchez.