Perú

Juan Víctor responde a Andrea San Martín luego de denuncia por maltrato animal: “No hagan perder el tiempo al Poder Judicial”

La influencer negó los señalamientos y confirmó que actuará con la justicia ante lo que considera una campaña en su contra.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar

La relación entre Andrea San Martín y su expareja, Juan Víctor Sánchez, volvió a encender la polémica en redes sociales. Esta vez, las acusaciones del expiloto en un podcast, donde insinuó que la influencer habría maltratado a su mascota, desataron una ola de críticas, ataques y amenazas.

En un reciente podcast ‘Por no decirlo’, Juan Víctor dejó entrever que Andrea habría tenido un episodio de violencia con su gatito, llegando incluso a “estamparlo contra la pared”.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron una fuerte ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios se dividieron entre quienes exigían explicaciones y quienes condenaban la manera en la que el padre de su hija expuso la situación.

Mientras Andrea San Martín recibió duros ataques e incluso amenazas contra su vida, Juan Víctor fue calificado como “cobarde” y “poco hombre” por no haber llevado su denuncia a las autoridades, sino ventilarla públicamente en medios digitales.

Acusan a Andrea San Martín de maltrato animal, pero ella responde con acciones legales hacia Juan Víctor Sánchez por recibir amenazas. Video: Xno decirlo

Las críticas contra Juan Víctor

En los comentarios que inundaron las redes, el expiloto fue cuestionado por exponer un tema delicado sin pruebas claras ni denuncias formales.

“Poco hombre, nada le sale como él quiere, y qué es lo más fácil, exponer todo en redes. No tiene los pantalones bien puestos para ir donde corresponde y poner la denuncia. Se orina”, fue uno de los mensajes más fuertes que recibió.

Lejos de ignorar las críticas, Juan Víctor respondió de manera directa a varios usuarios, asegurando que sus palabras tenían un trasfondo. “¿Cómo sabes si lo que yo quería no era esto?”, replicó en uno de sus comentarios.

Además, añadió de forma enigmática: “Todo caerá por su propio peso, y te sorprenderás y te jactarás de todo lo que dices”, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones.

La respuesta de Juan Víctor
La respuesta de Juan Víctor a ]Andrea San Martín. IG.

Andrea San Martín rompe su silencio

Tras varios días de tensión, Andrea San Martín decidió pronunciarse oficialmente. Este jueves 11 de septiembre, la influencer utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado en el que anunció que tomará medidas legales contra su expareja.

“Donde se mencionan presuntos hechos de maltrato animal e incluso se hace referencia al régimen de visitas de mi menor hija, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente: Mi silencio en medios no significa inacción”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Andrea San Martín denuncia públicamente a Juan Víctor Sánchez luego que la señalara por maltrato animal. Video: América Hoy

En su pronunciamiento, Andrea aseguró que su abogado ya está trabajando en una denuncia formal contra Juan Víctor por diversos motivos.

“Quiero informar que mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad, considerando que actualmente cuento con medidas de protección vigentes que vienen siendo vulneradas”, detalló la exchica reality.

La ‘ojiverde’ dejó claro que no permitirá que se sigan difundiendo acusaciones que afectan tanto su imagen como el bienestar de su familia.

Comunicado de Andrea San Martín
Comunicado de Andrea San Martín en contra de Juan Víctor Sánchez.

La respuesta de Juan Víctor

Ante el comunicado de Andrea San Martín, el extripulante Juan Víctor Sánchez se pronunció en sus redes sociales con un mensaje que pareció dirigido a su expareja: “No hagan perder el tiempo al Poder Judicial. No a la violencia”, escribió.

En otra publicación, defendió su decisión de esperar antes de presentar pruebas y rechazó las críticas públicas: “No sabía que existía un límite de tiempo para exponer pruebas. ¿Eso me convierte en cobarde? Debo prever las cosas y tomarme el tiempo adecuado antes de actuar. Les pido más criterio al opinar: durante años recibí mensajes de odio y ofensas que no expuse. ¿Eso me convierte en víctima? No dramatices”.

La respuesta de Juan Víctor
La respuesta de Juan Víctor a ]Andrea San Martín. IG.
La respuesta de Juan Víctor
La respuesta de Juan Víctor a Andrea San Martín. IG.

El enfrentamiento entre Andrea San Martín y Juan Víctor no es nuevo. Ambos han protagonizado varias disputas mediáticas relacionadas con la crianza de su hija, el régimen de visitas y acusaciones mutuas que terminan convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Esta vez, sin embargo, el tema ha ido más allá de los habituales conflictos familiares, ya que las acusaciones de maltrato animal y las amenazas que recibió Andrea tras la difusión del podcast han puesto en alerta a las autoridades y seguidores.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras un sector respaldó a Andrea y pidió que se respeten los procesos legales, otro cuestionó la veracidad de sus palabras y pidió pruebas que esclarezcan la situación.

“Si tiene pruebas, que vaya al Ministerio Público, no que arme un show en internet”, comentó un usuario. Otro, en cambio, defendió a Juan Víctor: “Él tiene derecho a contar lo que vivió, aunque duela. No siempre la justicia está de tu lado cuando denuncias”.

Temas Relacionados

Juan VíctorAndrea San MartínJuan Víctor Sánchezperu-entretenimiento

Más Noticias

Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Gonzalo Bueno se enfrenta a Nuno Borges en el estadio Hermanos Buse. Sigue todas las incidencias

Ignacio Buse vs Jaime Faria

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Desvinculación procesal. Sala Penal anunció que podrían apartarse de la acusación fiscal y optar por calificar el golpe de Estado como una conspiración para la rebelión, que tiene una pena menor

Jueces supremos podrían condenar a

Apología al terrorismo en Facebook: condenan a sujeto por realizar publicación a favor de Abimael Guzmán

En el Perú, el delito de apología al terrorismo está tipificado en el artículo 316-A del Código Penal, que sanciona a quienes públicamente alaben, justifiquen o ensalcen actos de terrorismo, organizaciones o personas vinculadas a dicho delito

Apología al terrorismo en Facebook:

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conoce el pronóstico del clima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular impulsa interpelación contra

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

¿Censura en camino? Congreso debate permanencia de Carlos Malaver tras interpelación

Congreso: proponen declarar el 15 de marzo de cada año como el ‘Día Nacional del Héroe de la Pandemia del Covid-19′

Martín Vizcarra se defiende ante la Subcomisión y luego guarda silencio: “No voy a responder ninguna pregunta”

Difunden audio donde Juan José Santiváñez hablaría de sus influencias en el TC: “Tenemos a dos magistrados”

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz regresa a Lima:

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

Magaly Medina se pronuncia sobre enemistad entre sus reporteros y minimiza renuncia: “La única imprescindible soy yo”

De ‘Esto es Guerra’ a una vida de lujos: ¿Qué pasó con Julieta Rodríguez tras ser expulsada de Perú?

Stephany Orúe se covirtió en madre y compartió tiernas fotos de su bebé: “El mejor capítulo de nuestras vidas”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Jaime Faria

Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO HOY: se juega el día 1 con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ignacio Buse vive la locura de Perú en el Mundial de los Desayunos: “Yo soy feliz con mi pan con chicharrón”

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental