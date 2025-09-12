Juan Víctor responde a Andrea San Martín luego de denuncia por maltrato animal: “No hagan perder el tiempo al Poder Judicial”

La relación entre Andrea San Martín y su expareja, Juan Víctor Sánchez, volvió a encender la polémica en redes sociales. Esta vez, las acusaciones del expiloto en un podcast, donde insinuó que la influencer habría maltratado a su mascota, desataron una ola de críticas, ataques y amenazas.

En un reciente podcast ‘Por no decirlo’, Juan Víctor dejó entrever que Andrea habría tenido un episodio de violencia con su gatito, llegando incluso a “estamparlo contra la pared”.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron una fuerte ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios se dividieron entre quienes exigían explicaciones y quienes condenaban la manera en la que el padre de su hija expuso la situación.

Mientras Andrea San Martín recibió duros ataques e incluso amenazas contra su vida, Juan Víctor fue calificado como “cobarde” y “poco hombre” por no haber llevado su denuncia a las autoridades, sino ventilarla públicamente en medios digitales.

Acusan a Andrea San Martín de maltrato animal, pero ella responde con acciones legales hacia Juan Víctor Sánchez por recibir amenazas. Video: Xno decirlo

Las críticas contra Juan Víctor

En los comentarios que inundaron las redes, el expiloto fue cuestionado por exponer un tema delicado sin pruebas claras ni denuncias formales.

“Poco hombre, nada le sale como él quiere, y qué es lo más fácil, exponer todo en redes. No tiene los pantalones bien puestos para ir donde corresponde y poner la denuncia. Se orina”, fue uno de los mensajes más fuertes que recibió.

Lejos de ignorar las críticas, Juan Víctor respondió de manera directa a varios usuarios, asegurando que sus palabras tenían un trasfondo. “¿Cómo sabes si lo que yo quería no era esto?”, replicó en uno de sus comentarios.

Además, añadió de forma enigmática: “Todo caerá por su propio peso, y te sorprenderás y te jactarás de todo lo que dices”, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones.

La respuesta de Juan Víctor a ]Andrea San Martín. IG.

Andrea San Martín rompe su silencio

Tras varios días de tensión, Andrea San Martín decidió pronunciarse oficialmente. Este jueves 11 de septiembre, la influencer utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado en el que anunció que tomará medidas legales contra su expareja.

“Donde se mencionan presuntos hechos de maltrato animal e incluso se hace referencia al régimen de visitas de mi menor hija, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente: Mi silencio en medios no significa inacción”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Andrea San Martín denuncia públicamente a Juan Víctor Sánchez luego que la señalara por maltrato animal. Video: América Hoy

En su pronunciamiento, Andrea aseguró que su abogado ya está trabajando en una denuncia formal contra Juan Víctor por diversos motivos.

“Quiero informar que mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad, considerando que actualmente cuento con medidas de protección vigentes que vienen siendo vulneradas”, detalló la exchica reality.

La ‘ojiverde’ dejó claro que no permitirá que se sigan difundiendo acusaciones que afectan tanto su imagen como el bienestar de su familia.

Comunicado de Andrea San Martín en contra de Juan Víctor Sánchez.

La respuesta de Juan Víctor

Ante el comunicado de Andrea San Martín, el extripulante Juan Víctor Sánchez se pronunció en sus redes sociales con un mensaje que pareció dirigido a su expareja: “No hagan perder el tiempo al Poder Judicial. No a la violencia”, escribió.

En otra publicación, defendió su decisión de esperar antes de presentar pruebas y rechazó las críticas públicas: “No sabía que existía un límite de tiempo para exponer pruebas. ¿Eso me convierte en cobarde? Debo prever las cosas y tomarme el tiempo adecuado antes de actuar. Les pido más criterio al opinar: durante años recibí mensajes de odio y ofensas que no expuse. ¿Eso me convierte en víctima? No dramatices”.

La respuesta de Juan Víctor a ]Andrea San Martín. IG.

La respuesta de Juan Víctor a Andrea San Martín. IG.

El enfrentamiento entre Andrea San Martín y Juan Víctor no es nuevo. Ambos han protagonizado varias disputas mediáticas relacionadas con la crianza de su hija, el régimen de visitas y acusaciones mutuas que terminan convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Esta vez, sin embargo, el tema ha ido más allá de los habituales conflictos familiares, ya que las acusaciones de maltrato animal y las amenazas que recibió Andrea tras la difusión del podcast han puesto en alerta a las autoridades y seguidores.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras un sector respaldó a Andrea y pidió que se respeten los procesos legales, otro cuestionó la veracidad de sus palabras y pidió pruebas que esclarezcan la situación.

“Si tiene pruebas, que vaya al Ministerio Público, no que arme un show en internet”, comentó un usuario. Otro, en cambio, defendió a Juan Víctor: “Él tiene derecho a contar lo que vivió, aunque duela. No siempre la justicia está de tu lado cuando denuncias”.