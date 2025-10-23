Andrea San Martín advierte sobre su caso con Juan Víctor Sánchez: “Los procesos judiciales van a continuar”

Andrea San Martín advierte sobre su caso con Juan Víctor Sánchez: “Los procesos judiciales se van a continuar”.

La disputa legal y mediática entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez ha escalado en las últimas semanas, luego de que la influencer y exconductora de televisión anunciara que continuará el proceso judicial contra su expareja por presunta difamación y violencia psicológica. El conflicto, que involucra acusaciones de maltrato animal y la protección de la imagen familiar, ha generado una fuerte polarización en redes sociales y ha puesto en el centro del debate la exposición pública de temas personales.

Andrea San Martín mantiene acciones legales contra Juan Víctor Sánchez

Andrea San Martín, figura reconocida de la televisión peruana, rompió su silencio tras las acusaciones públicas de Juan Víctor Sánchez, quien la señaló en un pódcast y en redes sociales como responsable de un presunto caso de maltrato animal ocurrido en 2022. La influencer emitió un comunicado oficial en el que anunció la presentación de denuncias por difamación, violencia psicológica y desobediencia y resistencia a la autoridad, argumentando que las declaraciones de su expareja han vulnerado medidas de protección vigentes y han desencadenado amenazas en su contra.

“Mi silencio en medios no significa inacción”, afirmó San Martín en su pronunciamiento, subrayando que su abogado ya gestiona las acciones legales correspondientes. La modelo explicó que su prioridad es el bienestar de su hija y la tranquilidad de su familia, por lo que optó por no responder con una batalla mediática, sino acudir a la justicia. “No voy a permitir que se me difame. Los procesos judiciales se van a continuar”, declaró en un video difundido en sus redes sociales.

En entrevistas televisivas, San Martín negó de manera categórica haber maltratado a su mascota y sostuvo que el gato al que se refieren las acusaciones falleció en 2022, pero no por las causas que se le atribuyen. “No, jamás”, respondió cuando se le preguntó si había lanzado al animal contra la pared, y aseguró que cuenta con respaldo veterinario y documentos presentados ante las autoridades para demostrar su versión. Además, la influencer enfatizó que sus actuales mascotas se encuentran en buen estado y que las imputaciones en su contra carecen de pruebas.

San Martín también responsabilizó a Sánchez de cualquier daño a su imagen y denunció haber recibido amenazas de muerte tras la difusión de las acusaciones. “Esto no es solo un tema mediático, es una situación legal que afecta a mi familia”, señaló, pidiendo respeto por su privacidad y la de su hija. En ese sentido, reiteró que, de no producirse una rectificación formal por parte de su expareja, continuará con el proceso judicial.

La modelo peruana enfrenta acusaciones tras la muerte de un felino en 2022 y asegura que nunca cometió ningún acto de violencia, defendiendo su convivencia pacífica con sus actuales mascotas y su familia (América Hoy)

El respaldo a Andrea San Martín se ha hecho visible en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su apoyo y han solicitado que las investigaciones se realicen en el ámbito legal, evitando que el caso se utilice como herramienta de presión en el proceso familiar. La influencer, por su parte, ha insistido en que no permitirá que los problemas personales se conviertan en espectáculo y que defenderá su verdad ante las instancias correspondientes.

La respuesta de Juan Víctor Sánchez y el conflicto mediático

Por su parte, Juan Víctor Sánchez, expiloto y padre de la hija menor de San Martín, ha mantenido su postura respecto a las acusaciones de maltrato animal. En el pódcast ‘Por no decirlo’, Sánchez relató que, según información de terceros, la madre de su hija habría tenido un episodio de violencia con un gato, aunque reconoció que no puede afirmar que ese hecho causó la muerte del animal. “De lo que he dicho no me retracto, tengo principio de credibilidad. No soy un cobarde”, manifestó Sánchez.

El expiloto rechazó la carta notarial enviada por San Martín, en la que se le exigía una rectificación pública, y aclaró que no se considera responsable de las amenazas que la influencer ha denunciado recibir. “Que ella vea la manera legal de meterse contra la gente que la ha amenazado, no contra mí, porque me manda carta notarial, acaso, ¿yo la he amenazado de muerte? Ojalá que no le pase nada”, expresó Sánchez.

Acusan a Andrea San Martín de maltrato animal, pero ella responde con acciones legales hacia Juan Víctor Sánchez por recibir amenazas. Video: Xno decirlo

En redes sociales, Sánchez respondió a las críticas y cuestionamientos sobre la falta de pruebas formales, defendiendo su derecho a exponer su versión de los hechos. “No hagan perder el tiempo al Poder Judicial. No a la violencia”, publicó en sus cuentas, lo que generó nuevas reacciones y profundizó la división de opiniones en el entorno digital. Además, el expiloto insistió en que su testimonio proviene de terceros y que, cuando sea necesario, presentará su declaración ante las autoridades.

El conflicto entre ambos no es reciente. San Martín y Sánchez mantienen desde hace tiempo una disputa legal por la tenencia y el régimen de visitas de su hija, situación que ha derivado en múltiples enfrentamientos mediáticos. En esta ocasión, las acusaciones de maltrato animal y las amenazas recibidas por la influencer han elevado la tensión y han puesto en alerta tanto a las autoridades como a los seguidores de ambos.