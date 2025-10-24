Fatal choque en carretera: Director de EsSalud Virú muere en brutal colisión contra camión cargado de piedras

Médico de EsSalud pierde la vida en La Libertad en un accidente de tránsito | Foto captura: PNP

El director del Hospital de EsSalud Víctor Soles García de la provincia de Virú, el doctor Ramiro Sandoval Huamán, falleció la tarde del jueves 23 de octubre como consecuencia de un accidente automovilístico en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la bajada de Senasa, en el sector Alto Salaverry, provincia de Trujillo, región La Libertad.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se desplazaba, un automóvil de color rojo con placa T6C-002, se estrelló violentamente contra la parte posterior de un camión cargado con piedras, que circulaba por la misma vía. El impacto dejó la parte delantera del auto completamente destrozada, tal como se evidenció en fotografías difundidas en Facebook por usuarios que presenciaron la tragedia.

En el mismo accidente resultaron heridos de gravedad dos trabajadores del nosocomio de Virú, quienes fueron derivados de inmediato a un establecimiento de salud de alta complejidad, donde recibieron atención médica especializada. Su estado aún era reservado al cierre de esta edición.

A través de un comunicado oficial, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud lamentó la pérdida del doctor Sandoval Huamán y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. La institución destacó que el médico será recordado como “un profesional ejemplar, líder comprometido y servidor dedicado a la salud de los asegurados de la provincia de Virú”. Asimismo, deseó la pronta recuperación de los trabajadores afectados.

Comunicado de EsSalud

Efectivos policiales y peritos de tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades. La vía permaneció parcialmente restringida durante varias horas por las labores de asistencia y retiro de los vehículos siniestrados.

La muerte del doctor Sandoval Huamán ha causado profundo pesar en la comunidad viruñera y en el personal sanitario de la región, debido a su trayectoria y compromiso con la mejora de los servicios de salud en la provincia.

Muertes por accidente de tránsito en Perú

Según cifras oficiales de la PNP, de enero hasta septiembre, se han registrado 2.332 fallecidos en accidentes de tránsito fatales a nivel nacional, una cifra que supera ampliamente los 1.569 homicidios registrados por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) en todo el Perú, incluidos los cometidos con arma de fuego.

La Dirección de Tránsito de la PNP ha detectado patrones comunes en los accidentes más graves:

Conductores sin licencia o con permisos vencidos.

Vehículos de transporte público con historial de multas o sanciones.

Exceso de velocidad en autopistas y avenidas de alto tránsito.

Unidades con más de 20 años de antigüedad en circulación.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias : 105

Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves : 116

SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia : 106

Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada : 0800 12345 (línea gratuita)

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales : 01 615 7800, opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113