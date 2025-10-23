Perú

Retiro de AFP: ¿Se puede hacer más de una solicitud?, y otras dudas resueltas

¿No puedes enviar la solicitud, no te pidieron poner tu cuenta bancaria o tu monto ha disminuido? Estas son las dudas que tienen los afiliados

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

El link para hacer la
El link para hacer la solicitud del retiro AFP ya está activo, pero varía según la AFP en la que estás. - Crédito Captura de AFP Integra

Desde el pasado martes 21 de octubre los afiliados AFP pueden registrar su solicitud de retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones, en base al cronograma de AFP, con fechas dedicadas según el último dígito o letra del DNI.

Sin embargo, dado que los afiliados aún tienen dudas y no les queda claro el proceso del octavo retiro AFP, algunos piensan que se puede hacer más de una solicitud de retiro (algunos se confunden por las varias fechas que hay dedicadas para hacer el pedido).

Ante esta duda, formulada por algunos afiliados en comentarios a las cuatro AFP por sus redes sociales, se debe aclarar que solo se puede hacer una sola solicitud y esta podrá realizarse en algunas de las fechas del cronograma, según el DNI, o durante el periodo libre que va desde el jueves 4 de diciembre hasta el viernes 16 de enero.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Solo puedes pedir AFP una vez

El retiro AFP se hace a través de una sola solicitud detallando el monto que uno quiere retirar, hasta 4 UIT, que para 2025 equivale a S/21.400 —pero, dado que se podrá retirar hasta el 16 de enero del 2026, se podrá acceder a un monto mayor con el recalculo de la UIT de cada año—.

A pesar de que cada afiliado tiene hasta tres fechas dedicadas para pedir su AFP, podría confundirse y pensar que puede hacer tres solicitudes, pero esto no es así. Estas tres fechas solo para que en alguna de esas oportunidades realice su única solicitud para retiro de AFP. Además de esas fechas, puede hacerlo también en algún momento del 4 de diciembre al 16 de enero de 2026 (según el horario de lunes a viernes).

Es así, que no se puede hacer más de una solicitud, inclusive si se pide 2 UIT en una y 2 UIT en otra. Cuando se haga el registro de solicitud se debe poner todo el monto que se quiere sacar, ya que no se podrá enmendar o cambiar este monto luego.

Descubre qué cuentas personales en
Descubre qué cuentas personales en soles son válidas y cuáles bancos están habilitados para el retiro. | Asociación AFP

Otras dudas de los afiliados

  • ¿Por qué no puedo retirar AFP? Algunos afiliados sostienen que les sale mensajes de que no se puede retirar AFP. Para esto, deben saber que solo se permite hacer esto desde las 8 am hasta las 6 pm de lunes a viernes
  • ¿Cuándo llega mi dinero? Se debe apuntar que cada UIT llegará en máximo 30 días calendario luego de la solicitud (la primera; las siguientes 30 días luego cada llegada de la anteriro UIT)
  • ¿Por qué bajan mis fondos AFP? Muchos afiliados señalan que han visto el valor de su dinero disminuir en su cuenta AFP. Esto es por la rentabilida, que es cambiante en cada AFP, algunas veces puede perder, otras ganar
  • ¿Se puede retira AFP desde el extranjero? Si el afiliado se encuentra en el extranjero, sí puede solicitar el retiro de hasta 4 UIT registrando una cuenta del exterior a su nombre. El pago se realizará en una sola armada, y el costo de la transferencia internacional será descontado del monto retirado. El tiempo de transferencia dependerá del banco del país de destino
  • No me pidieron mi cuenta bancaria. Si te pasa esto es posiblem que hayas puesto que recibas tu retiro en una cuenta de aportes voluntarios en tu mism AFP
  • ¿Se puede retirar en el Banco de la Nación? Sí, pero esto solo aplicará para casos extremos, cuando esta entidad sea la única oferta en la zona o localidad del afiliado.

