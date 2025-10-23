Policía en retiro exige al Estado actuar contra Tatiana Astengo por presunta incitación a la violación de hijas de agentes

Tatiana Astengo y sus polémicos comentarios contra un policía en la protesta del 15 de octubre.

“Solo quieres plata. ¡Sirvengüenza! Grábame, y este recuerdo se lo voy a dejar a tu hija, que la van a violar este Gobierno de violadores”, fueron las expresiones que la actriz peruana Tatiana Astengo pronunció la noche del 15 de octubre, durante una manifestación en Lima. La protesta se produjo tras la encargatura de la presidencia a José Jerí, en medio de una crisis política marcada por la inseguridad ciudadana.

Las expresiones de la actriz, dirigidas a un agente policial asignado para cumplir funciones durante la manifestación, se difundieron ampliamente en redes sociales. Ante ello, Sergio Tecocha, abogado y policía en retiro, presentó una solicitud ante la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba, para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) evalúe y se pronuncie institucionalmente respecto a las declaraciones de la actriz.

“Que se disponga el inicio de las acciones de evaluación, orientación o denuncia correspondientes, conforme a los mecanismos previstos en la citada Ley N.º 30364, en caso se verifique la existencia de un acto de violencia simbólica contra menores o de promoción de la violencia sexual como discurso público”, se lee en el documento hecho público.

Policía en retiro exige al MIMP evaluar comentarios de Tatiana Astengo por presuntamente incitar a violar a hijas de efectivos policiales | Foto cortesía: APP

Tecocha afirmó que las expresiones de Tatiana Astengo constituyen una incitación a la violencia sexual, discriminación de género y una afectación directa a los derechos de niños, niñas y adolescentes por lo que también plantea que el caso sea remitido tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo para su conocimiento y evaluación dentro de sus respectivas competencias institucionales.

El petitorio concluye recordando al MIMP su responsabilidad como ente rector en materia de políticas de igualdad de género, alentando a que reafirme públicamente su compromiso de garantizar un espacio de debate libre de violencia y discriminación, y a que adopte las medidas necesarias para prevenir futuras expresiones que puedan vulnerar los derechos de la niñez y adolescencia.

El comunicado de Tatiana Astengo

Un día después de los comentarios polémicos contra un policía, varios actores peruanos —entre ellos Tatiana Astengo— compartieron en sus redes sociales un texto firmado por la Asociación de Artistas Escénicos del Perú, en el que se leía:

“Rechazamos toda forma de represión indiscriminada que vulnere los derechos fundamentales y recordamos que el Estado debe garantizar el orden y la seguridad”.

Tatiana Astengo comparte comunicado tras pronunciamiento de artistas por la marcha de la generación Z.

El mensaje buscaba solidarizarse con los manifestantes que denunciaron un uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, la publicación de Tatiana fue bombardeada por comentarios negativos de usuarios que le recordaron su propio comportamiento durante la marcha.

En la sección de comentarios de su cuenta de Instagram, decenas de internautas arremetieron contra la actriz. Muchos la acusaron de hipocresía, señalando la contradicción entre el comunicado de respeto y su actitud durante la protesta.

José Jerí y la denuncia por violación sexual

Las declaraciones de la actriz peruana sobre “un gobierno de violadores” tienen como contexto la denuncia por presunta violación sexual contra José Jerí, actual encargado de la presidencia del país. El congresista fue acusado tras asistir a una reunión social realizada en Canta el 29 de diciembre de 2024.

La denunciante, una mujer de 31 años, aseguró que fue agredida mientras estaba inconsciente. En la denuncia también fue mencionado Marco Antonio Cardoza Hurtado, amigo de Jerí. El 13 de agosto de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia, liderada por Tomás Gálvez Aldino, determinó archivar la investigación contra Jerí. Esta decisión se fundamentó en un informe pericial de ADN que señaló: las muestras biológicas analizadas no coincidían con el perfil genético del congresista.