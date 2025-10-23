Perú

Policía en retiro exige al Estado actuar contra Tatiana Astengo por presunta incitación a la violación de hijas de agentes

Sergio Tecocha pidió al MIMP evaluar los comentarios de la actriz peruana dirigidos al personal policial el 15 de octubre y considerar posibles acciones legales por presunta promoción de violencia sexual

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Tatiana Astengo y sus polémicos comentarios contra un policía en la protesta del 15 de octubre.

“Solo quieres plata. ¡Sirvengüenza! Grábame, y este recuerdo se lo voy a dejar a tu hija, que la van a violar este Gobierno de violadores”, fueron las expresiones que la actriz peruana Tatiana Astengo pronunció la noche del 15 de octubre, durante una manifestación en Lima. La protesta se produjo tras la encargatura de la presidencia a José Jerí, en medio de una crisis política marcada por la inseguridad ciudadana.

Las expresiones de la actriz, dirigidas a un agente policial asignado para cumplir funciones durante la manifestación, se difundieron ampliamente en redes sociales. Ante ello, Sergio Tecocha, abogado y policía en retiro, presentó una solicitud ante la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba, para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) evalúe y se pronuncie institucionalmente respecto a las declaraciones de la actriz.

“Que se disponga el inicio de las acciones de evaluación, orientación o denuncia correspondientes, conforme a los mecanismos previstos en la citada Ley N.º 30364, en caso se verifique la existencia de un acto de violencia simbólica contra menores o de promoción de la violencia sexual como discurso público”, se lee en el documento hecho público.

Policía en retiro exige al
Policía en retiro exige al MIMP evaluar comentarios de Tatiana Astengo por presuntamente incitar a violar a hijas de efectivos policiales | Foto cortesía: APP

Tecocha afirmó que las expresiones de Tatiana Astengo constituyen una incitación a la violencia sexual, discriminación de género y una afectación directa a los derechos de niños, niñas y adolescentes por lo que también plantea que el caso sea remitido tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo para su conocimiento y evaluación dentro de sus respectivas competencias institucionales.

El petitorio concluye recordando al MIMP su responsabilidad como ente rector en materia de políticas de igualdad de género, alentando a que reafirme públicamente su compromiso de garantizar un espacio de debate libre de violencia y discriminación, y a que adopte las medidas necesarias para prevenir futuras expresiones que puedan vulnerar los derechos de la niñez y adolescencia.

El comunicado de Tatiana Astengo

Un día después de los comentarios polémicos contra un policía, varios actores peruanos —entre ellos Tatiana Astengo— compartieron en sus redes sociales un texto firmado por la Asociación de Artistas Escénicos del Perú, en el que se leía:

“Rechazamos toda forma de represión indiscriminada que vulnere los derechos fundamentales y recordamos que el Estado debe garantizar el orden y la seguridad”.

Tatiana Astengo comparte comunicado tras
Tatiana Astengo comparte comunicado tras pronunciamiento de artistas por la marcha de la generación Z.

El mensaje buscaba solidarizarse con los manifestantes que denunciaron un uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, la publicación de Tatiana fue bombardeada por comentarios negativos de usuarios que le recordaron su propio comportamiento durante la marcha.

En la sección de comentarios de su cuenta de Instagram, decenas de internautas arremetieron contra la actriz. Muchos la acusaron de hipocresía, señalando la contradicción entre el comunicado de respeto y su actitud durante la protesta.

José Jerí y la denuncia por violación sexual

Las declaraciones de la actriz peruana sobre “un gobierno de violadores” tienen como contexto la denuncia por presunta violación sexual contra José Jerí, actual encargado de la presidencia del país. El congresista fue acusado tras asistir a una reunión social realizada en Canta el 29 de diciembre de 2024.

La denunciante, una mujer de 31 años, aseguró que fue agredida mientras estaba inconsciente. En la denuncia también fue mencionado Marco Antonio Cardoza Hurtado, amigo de Jerí. El 13 de agosto de 2025, la Fiscalía Suprema de Familia, liderada por Tomás Gálvez Aldino, determinó archivar la investigación contra Jerí. Esta decisión se fundamentó en un informe pericial de ADN que señaló: las muestras biológicas analizadas no coincidían con el perfil genético del congresista.

Temas Relacionados

Tatiana Astengoviolación sexualMIMPPNPperu-noticias

Más Noticias

Destruyen laboratorio de droga y queman más de 11 toneladas de hoja de coca en el Vraem

La operación se realizó en el distrito de Río Tambo, Junín, y permitió desmantelar un laboratorio clandestino dedicado a la producción de pasta básica de cocaína

Destruyen laboratorio de droga y

KFC es sancionado por servir pollo con sticker en su interior: etiqueta se encontró en pieza “pop corn”

Indecopi determinó que la cadena de comida rápida incumplió su deber de inocuidad al vender un producto contaminado, ordenando la devolución del dinero al cliente, el pago de costas y una multa de 3 UIT

KFC es sancionado por servir

Banco de la Nación no atenderá mañana 24 de octubre por feriado solo en una provincia

Este viernes 24 de octubre es feriado en San Román, Puno, por aniversario. Tres agencias n o atenderán

Banco de la Nación no

Un total de 14 toneladas de jarabes, pastillas y cápsulas vencidas fueron destruidas

El material destruido incluía fármacos falsificados, productos naturales sin respaldo científico, envases vacíos y maquinaria artesanal procedente de laboratorios clandestinos

Un total de 14 toneladas

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

‘Pipo’ se refirió a la continuidad de los dos jugadores de 41 años en La Victoria luego de oficializarse su renovación

Néstor Gorosito respondió si Paolo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso debatirá ley que autoriza

Congreso debatirá ley que autoriza a la Policía leer información de celulares incautados en penales para frenar extorsiones y redes criminales

Congreso propone que bancos, cajas y hasta Yape tomen medidas para prevenir extorsiones, secuestro y sicariato

¿Se usará el Voto Digital en las Elecciones 2026?: en diciembre se decide el futuro de nueva forma de votar

Premier Ernesto Álvarez sobre postura del Gobierno ante ampliación del Reinfo: “Dependerá del presidente y los ministros”

ANC del Ministerio Público inicia proceso disciplinario contra José Domingo Pérez por el caso Cócteles

ENTRETENIMIENTO

Morat regresa al Perú con

Morat regresa al Perú con su tour ‘Asuntos Pendientes’: fecha, lugar y venta de entradas

Kathy Sheen pide ayuda económica para costear intervención de emergencia que podría salvar la vida de sus gemelas

Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Revelan por qué se frustró y ‘urraca’ lo confirma

Programas de Latina, ‘Ponte en la Cola’ y ‘Eres mi bien’, salen del aire, y ‘Arriba Mi Gente’ enfrentará radicales cambios

Cristian Castro quiere ser el padrino si Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan al altar

DEPORTES

Néstor Gorosito respondió si Paolo

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

Alianza Lima confirmó renovación de Néstor Gorosito y reveló las contundentes razones: “Fue un año internacional involvidable”

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Yoshimar Yotún tocó el bombo en banderazo e hizo promesa previo al Universitario vs Sporting Cristal: “Vamos a dejar la vida”

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos