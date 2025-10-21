Perú

Soda Stereo en Perú: precios de entradas y preventa para el show que traerá de vuelta a Gustavo Cerati

El reencuentro de Soda Stereo, ahora impulsado por tecnología digital que permitirá revivir la figura de Gustavo Cerati, llegará a Lima el 22 de mayo de 2026

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Soda Stereo regresa a Lima con un espectáculo que reunirá a Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati, quien volverá a escena gracias a una innovadora reproducción digital, el viernes 22 de mayo de 2026 en Arena 1 de la Costa Verde. La noticia del reencuentro, confirmada a través de las redes sociales de la banda y la productora, generó de inmediato amplia repercusión entre los seguidores peruanos y en la región, ya que “Ecos”, nombre de la gira, se perfila como un hito para el rock en español. Alberti y Bosio, miembros fundadores, volverán a compartir escenario tras años de ausencia en Lima y lo harán junto a la presencia digital de Cerati, fallecido en 2014, utilizando tecnología de última generación.

La propuesta de esta esperada gira apunta a trascender lo tradicional para ofrecer un encuentro único entre público y banda: la tecnología permitirá que los asistentes experimenten, en tiempo real, la presencia de Gustavo Cerati sobre el escenario, en lo que se anuncia como un espectáculo inmersivo que conecta pasado y presente.

Desde el anuncio, miles de fanáticos expresaron su interés en redes y se anticipa alta demanda para conseguir localidades en el destacado recinto limeño de Costa Verde, conocido por albergar conciertos masivos de renombre internacional.

¿Cuál es el precio de las entradas?

La organización del concierto comunicó que la venta de entradas estará dividida en dos etapas, con valores diferenciados. En la fase de preventa, los clientes de tarjeta Interbank tendrán acceso a un 15% de descuento sobre el precio regular en todas las zonas del recinto. Los precios en esta modalidad serán:

  • Platinum: S/ 289
  • VIP: S/ 196
  • Mezzanine: S/ 238
En caso de agotarse la preventa o cumplirse el plazo, la venta regular iniciará con los siguientes valores:

  • Platinum: S/ 340
  • VIP: S/ 231
  • Mezzanine: S/ 280

¿Cuándo inicia la preventa?

La preventa comenzará el jueves 23 de octubre a las 11 a. m. y se efectuará únicamente a través del canal digital autorizado por la productora. Es requisito contar con tarjeta Interbank para acceder a la promoción.

El beneficio del 15% de descuento y el acceso prioritario estarán sujetos a la existencia de entradas en stock, por lo que se recomienda realizar la compra al inicio del periodo. En ediciones pasadas de conciertos similares, la preventa ha finalizado temprano por la alta demanda, por lo que se anticipa un ritmo similar.

Una vez finalizada la preventa, la venta regular está prevista para comenzar el 25 de octubre, aunque podría adelantarse si el stock se agota con rapidez. En esa segunda fase cualquier usuario podrá acceder a las localidades hasta la fecha del evento o el agotamiento de boletería.

¿Cómo comprar en Joinnus?

PASO 1: ingresa a la página web de Joinnus

PASO 2: regístrate como usuario si no tienes una cuenta. Te indicamos cómo hacerlo:

- Haz clic en el botón “Iniciar sesión” y te diriges a “Regístrate aquí”.

- Completa tus datos personales (puedes ingresar con un correo o tu cuenta de Facebook). Completa el formulario y acepta los términos y condiciones.

- La plataforma te enviará un correo para que confirmes tu cuenta. ¡Listo!

PASO 3: busca el evento de Soda Stereo Ecos en la parte superior de la página

PASO 4: selecciona el tipo de entrada que deseas comprar

PASO 5: elige el método de pago de tu preferencia y continúa con tu compra online.

PASO 6: descarga tus entradas y/o envíalas a tu correo electrónico. En la sección “Mis entradas” podrás encontrarlas. El día del evento las puedes llevar impresas o mostrarlas desde tu celular.

