La Victoria: PNP detiene a 23 personas en quinta e incautan celulares robados y motos lineales

La Policía Nacional del Perú incautó celulares. Foto: Panamericana

En el corazón de Tacora, en el distrito limeño de La Victoria, la División de Investigación de Robos, junto al grupo GRECO de la Policía Nacional del Perú (PNP), ingresaron a un predio que se había transformado en refugio de delincuentes implicados en el robo de celulares y vehículos menores.

La jurisdicción enfrenta una escalada de inseguridad y pérdida de control sobre inmuebles. Durante el operativo, ni siquiera los dueños de los predios lograban acceder por el dominio que ejercían los grupos criminales.

“Yo soy la que me veo violentada también por esta delincuencia. Me veo perjudicadamente hasta emocionalmente, laboralmente, en todo sentido, porque soy la dueña. Acá esto no está botado. Entonces, lamentablemente, hay gente que se presta y mire, ¿qué es esto? Asaltan, roban, fumaderos... Ya yo prácticamente no puedo ni venir”, reveló la propietaria a Panamericana. Los inquilinos anteriores se han visto afectados por la pérdida de sus espacios y la constante presencia de redes delictivas.

El coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la unidad, declaró a Panamericana: “Hemos detenido a más de veintitrés personas. Eh, nueve de ellas están siendo detenidas por tráfico de drogas, por tenencia ilegal de armas de fuego y por delito contra el patrimonio de la modalidad de receptación”. En total, cuarenta personas fueron intervenidas y 23 continúan detenidas.

La Policía Nacional del Perú incautó celulares. Foto: Panamericana

Operativo policial: incautaciones y hallazgos relevantes

La acción policial resultó en la incautación de equipos celulares robados y siete vehículos menores, incluidas motos lineales. Todos estos bienes fueron derivados a peritaje a la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DITROVE), de acuerdo con el reporte de Panamericana.

El coronel Montufar precisó: “Hemos encontrado teléfonos, eh, accesorios, eh, producto de la receptación. Afortunadamente, dentro de todas las prendas que hemos incautado, hemos encontrado los dos celulares de marca iPhone de la periodista Carla Atencio, ¿no? Y esto nos llena a nosotros de alegría poder recuperarle un bien que horas antes, a-acuérdense, horas antes, habían sido despojados violentamente”.

Cámaras de seguridad captaron los momentos en que un grupo armado ataca a transeúntes y al equipo periodístico de Panamericana en las inmediaciones de la avenida Aviación. El medio informó: “Estos sujetos, utilizando distintas armas, principalmente objetos punzocortantes, estaban atacando a quienes se desplazaban por la zona de la avenida Aviación. Como sabemos, está un poco complejo todavía avanzar debido a las obras de la línea del tren”.

Balacera en la Vía expresa: Coronel Juan Carlos Montúfar es dado de alta| Foto: ANDINA/Melina Mejía.

Perfil de detenidos

La dueña del predio señaló: “Estas son propiedades que están en regla. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, se ha alquilado a gente de Mal Vivir. Entonces, como, este, gran-- también, lastimosamente, no nos apoya este proceso que acá han hecho de, de cierre, por bueno, por construcción”.

Los efectivos detuvieron principalmente a ciudadanos venezolanos y colombianos, muchos de ellos con ingreso irregular a Perú; entre los arrestados también se encontraban tres peruanos. Las investigaciones continúan para esclarecer la responsabilidad de cada implicado y delimitar el impacto de las redes criminales en la zona.