Feriado 1 de noviembre por Día de Todos los Santos: ¿Cuántos descansos restan en el 2025?

Feriados 2025: Estos son los últimos 6 que quedan en lo que resta del año, cuáles son y qué fechas

El próximo sábado 1 de noviembre se conmemorará una solemnidad emblemática para la Iglesia católica, el Día de Todos los Santos. Durante este día, los cementerios reciben la visita de miles de fieles que rinden homenaje a familiares y amigos fallecidos, llevando flores, música y ofrendas. En paralelo, las iglesias celebran misas a las que acuden devotos de todo el país y turistas interesados en conocer la tradición.

La celebración no solo involucra actividades espirituales, ya que será una fecha propicia para que las familias planifiquen breves vacaciones, actividades turísticas o tiempo de descanso, aprovechando el feriado nacional dispuesto en el calendario peruano. Los descansos que restan para este año:

Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los SantosLunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre : Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Calendario nacional de días libres: feriados, días no laborables y fines de semana largos.

Remuneración en feriado

De acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713 ‘Ley de Descansos Remunerados’, el 1 de noviembre está considerado feriado nacional. Este régimen legal garantiza a los trabajadores el derecho a un día de descanso con remuneración. “Los trabajadores en general perciben su remuneración ordinaria por el día feriado sin haber laborado y su pago es proporcional al número de días efectivamente laborados en la semana”, establece la norma vigente.

En caso de realizar labores durante el feriado, el decreto indica que “el trabajo efectuado en día feriado, sin descanso sustitutorio, dará lugar al pago del feriado más la remuneración por el día laborado con una sobretasa de 100 %”.

Existe distinción entre feriado y día no laborable. El primero obliga al empleador a conceder descanso a su personal o pagar un recargo. En cambio, en los días no laborables, el descanso depende de la decisión de la empresa o entidad pública, y los trabajadores del sector público deben compensar las horas no trabajadas en semanas posteriores, “según lo que indique su Oficina de Recursos Humanos”. No reciben pago adicional por estos días.

El origen del Día de Todos los Santos

El rito tiene raíces en la tradición católica y reconoce a todos los santos y mártires, incluidos quienes no han sido canonizados oficialmente. Según consta en documentos históricos, el papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como fecha central de la conmemoración durante su pontificado entre los años 731 y 741. Posteriormente, el papa Gregorio IV extendió la festividad a toda la iglesia en el siglo IX, consolidando su presencia en comunidades de todo el mundo.

En Perú, el 1 de noviembre implica un despliegue particular en cementerios y templos, donde se evidencia la devoción de la población. Las familias suelen llevar ramos de flores y realizar comidas compartidas junto a las tumbas, prácticas que, de acuerdo con cronistas contemporáneos, buscan recordar la importancia de quienes han fallecido. Además, en todo el país se celebran misas especiales, “a donde acuden miles de devotos”.

La tradición se ha integrado de forma natural a la identidad cultural peruana, y atrae visitantes a distintas ciudades. Lima, por ejemplo, organiza actividades religiosas y culturales, mientras que en provincias los rituales incluyen procesiones, música típica y ventas de platos tradicionales.

