Carlos Vílchez conmueve a sus seguidores con la emotiva despedida a su perrito ‘Silver’: “Te amo rey de mi vida”

El querido actor y comediante compartió en redes sociales el doloroso adiós a su inseparable compañero de diez años, recibiendo una ola de mensajes de apoyo y cariño de fanáticos y colegas del espectáculo

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Carlos Vílchez conmueve a sus seguidores con la emotiva despedida a su perrito Silver: “Te amo rey de mi vida”. Video: Instagram

Carlos Vílchez, reconocido actor y comediante peruano, conmovió a miles de seguidores el 21 de octubre de 2025 al anunciar en sus redes sociales el fallecimiento de Silver, su perrito que lo acompañó durante una década. El mensaje, cargado de dolor y amor, generó una ola de solidaridad y mensajes de apoyo tanto de fanáticos como de colegas del medio artístico. La noticia, difundida principalmente a través de Facebook e Instagram, puso en evidencia el profundo vínculo entre Vílchez y su mascota, así como la empatía que despierta la pérdida de un ser querido.

El anuncio de Carlos Vílchez y la despedida a Silver

El propio Carlos Vílchez fue quien comunicó la triste noticia a través de una publicación en Facebook, acompañada de una fotografía junto a Silver. En su mensaje, el comediante expresó: “El dolor que tengo en mi corazón en estos momentos es muy fuerte, solo me deja tranquilo saber que te fuiste sin ningún dolor”. Vílchez también reflexionó sobre el duelo que enfrentan quienes tienen mascotas, señalando que “todos los que amamos a nuestras mascotas… sabemos que en algún momento se van a ir… pero jamás estaremos preparados para ese horrible día”.

El actor, conocido por su personaje de La Carlota y su participación en el Circo de las Estrellas, compartió además su esperanza de reencontrarse algún día con Silver: “También sé que algún día nos encontraremos en algún lugar… ya eres un angelito perruno más… nunca olvides que jamás dejaremos de amarte… en esta vida o en la que exista… te amo rey de mi vida…”, según se puede leer en sus propias redes sociales.

La noticia del fallecimiento de Silver, quien tenía 10 años, se difundió rápidamente y generó una inmediata reacción en redes sociales. Vílchez, quien suele mostrar su sentido del humor en televisión y espectáculos, optó en esta ocasión por un tono íntimo y emotivo, lo que acentuó el impacto de su mensaje entre sus seguidores.

Reacciones y muestras de apoyo a Carlos Vílchez por la pérdida de Silver

La despedida de Silver no solo movilizó a los seguidores de Carlos Vílchez, sino que también motivó muestras de apoyo de colegas y amigos del medio artístico. Brenda Carvalho, artista y amiga del comediante, le envió un mensaje a través de Instagram: “Ohhhh mi Carlitos lo siento tanto, un beso y abrazo fuerte para la familia”. Mónica Cabrejos, otra figura del espectáculo, también expresó su pesar: “Morocha y yo sentimos tu pérdida”.

El Circo de las Estrellas, donde Vílchez se presentó con su personaje de La Carlota, dedicó un mensaje especial a Silver en sus redes sociales con un emotivo video. La organización destacó el papel que la mascota tuvo en sus presentaciones: “Todos los que nos visitaron son testigos del gran papel que Silver cumplió en nuestra temporada, su cariño y nobleza dieron vida al mensaje de amor y respeto por los animalitos que La Carlota compartía en cada función”, en sus redes sociales.

A lo largo de los años, Silver fue una presencia constante en la vida de Vílchez y su familia, como lo demuestran publicaciones anteriores en las que el actor celebraba los cumpleaños de su mascota y compartía anécdotas cotidianas. En junio del año pasado, Vílchez felicitó a Silver por sus 9 años, y en enero de este año volvió a manifestar el cariño que sentía por él, describiéndolo como un miembro más de la familia.

