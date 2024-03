Carlos Vílchez y su romántica declaración a Melva Bravo: “Ha ordenado mi vida”

Carlos Vílchez le dedica emotivas palabras a su novia Melva Bravo. | América TV

El popular humorista Carlos Vílchez recientemente abrió su corazón al compartir detalles sobre su relación sentimental con la productora Melva Bravo, marcando cómo esta unión, que inició hace 5 años, ha marcado un antes y un después en su vida personal y profesional.

Durante una participación en el programa ‘Estás en todas’, el último sábado, el conductor de ‘Mande Quien Mande’ reveló que, después de haberse caracterizado por ser un ‘picaflor’, encontró en su pareja la estabilidad y el orden que necesitaba.

“Melva es mi pareja hace 5 años y un poquito más”, compartió el humorista, agregando entre risas que ella lo “agarró cansado”, pero reconociendo la profunda conexión y el apoyo mutuo en su vínculo.

“Sientas cabeza cuando ves a una persona que realmente es para ti, cuando combina contigo, que va contigo de la mano en lo que haces y administra bien todo lo que puedo hacer en mi carrera, pues ella es productora”, expresó el actor cómico.

Carlos Vílchez revela que Melva Bravo le cambió la vida: “Ya senté cabeza". | Facebook/Instagram Carlos Vílchez

“Melva me ha ordenado la vida. Todos tenemos derecho a cambiar en la vida”, afirmó, destacando la importancia del cambio personal y la capacidad de madurar en la vida amorosa.

Bromea sobre su etapa de soltero

Carlos Vílchez, quien se ha consolidado como una figura prominente en el ámbito del entretenimiento, atribuye este cambio a la estabilidad y compatibilidad que encontró en Bravo.

Además de abrirse sobre su vida sentimental, también tuvo oportunidad de bromear sobre aspectos más ligeros de su vida, como el apodo de ‘sartén’ que le decían a su automóvil durante sus días de soltería.

“Yo le puse sartén a mi carro por cochinear, porque la que subía estaba frita (risas). Es más, ya se viene la canción de ‘La sartén’ y no es broma“, explicó.

Carlos Vílchez en su personaje de ‘La Carlota'. | Difusión

¿Qué dijo sobre Christian Domínguez y Cueva?

En cuanto a las infidelidades de sus amigos, como Christian Domínguez y Christian Cueva, Carlos Vílchez expresó su tristeza y sorpresa ante las situaciones por las que estos pasaron. A pesar de bromear al respecto, dejó en claro su deseo de que ambos puedan encontrar arrepentimiento y redención en sus acciones.

“No puedo creer lo que pasó con Christian (Domínguez). Lo quiero mucho, es como un hijo para mí, él me dice padre. Me parece que exageró. Debe estar arrepentido, sobre todo porque le tocó una chica (Pamela Franco) buena. Cuevita también es mi amigo y sí, también se equivocó”, dijo.

“A Christian le daba clases personales, nunca aprendió. Estaba en mi escuela, estaba becado, pero faltaba a clases. Iba cuando le daba la gana y por eso lo ampayaron”, bromeó Vílchez.

¿Carlos Vílchez se casará con Melva Bravo?

Carlos Vílchez, famoso por su interpretación de ‘la Carlota’ en el programa ‘Mande quien mande’, describió en otra charla este período como el mejor momento de su relación, aunque afirma que, por ahora, no tienen planes de matrimonio.

El actor y comediante se abrió sobre los secretos detrás de la fortaleza de su romance con Bravo, destacando la importancia de la comunicación y el respeto mutuo como pilares fundamentales.

Melissa Klug puso en aprietos al actor cómico. (Foto: Instagram / Captura ATV)

Además, menciona que, a pesar de sus compromisos laborales, ambos hacen espacio para actividades conjuntas, como salidas a comer o al cine, así como para respetar el espacio personal del otro, permitiendo que cada uno disfrute de su tiempo libre con amigos o familia.

“Nosotros nunca discutimos, cuando ya me molesta mucho le dijo ‘ya mi amor’, ja, ja. Sucede que me ha agarrado cansado y hoy en día estoy pensando más en seguir creciendo que en estar divirtiéndome, yo nunca he sido discotequero y compartimos mucho tiempo juntos, hay mucha comunicación y respeto”, contó a Trome.