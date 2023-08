Carlos Vílchez confesó que casi se vuelve alcohólico por la muerte de su padre: “Fue una época dura”

Carlos Vílchez confesó que casi se vuelve alcohólico por la muerte de su padre | América TV

Carlos Vílchez se ha convertido en el rostro divertido de ‘Mande quien Mande’, espacio que comparte con Mario Hart y María Pía Copello. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió al mostrar su lado más sensible frente a las cámaras del programa que conduce.

Te puede interesar: Yahaira Plasencia fue abucheada por fallas en el sonido de su presentación en una discoteca

Todo sucedió cuando su hijo Jeancarlo, en el día de su cumpleaños, le envió un emotivo video en el que describía todo lo bueno de su progenitor. El joven decidió sorprender a su padre y expresó todo su amor hacia él, por ello no dudó en decirle que lo admiraba y le agradecía todo lo que hizo por él.

“Gracias papá por ser un ejemplo tanto para mí como nuestra familia, eres el motor de mi vida para salir adelante. Eres lo más grande que he tenido en la vida y te admiro mucho. Te amo y valoro con todas mis fuerzas”, expresó el cumpleañero a mediante un video.

Te puede interesar: Ranking de Google en Perú: estas son las películas más populares del momento

Al ver este momento, Vílchez se emocionó y respondió del mismo modo a su hijo recalcando que es una persona estudiosa y responsable. “Amo a todos mis hijos, a mi madre y mi pareja. Con mi hijo vivimos solos hace nueve años, Jeancarlo es un muchacho responsable y muy estudioso, falta poco para que acabe su carrera de periodismo deportivo. Sabes que te amo mucho y te deseo lo mejor en este día tan especial para ti”, relató.

Carlos Vílchez recibió una sorpresa por parte de su hijo Jeancarlo. (América TV)

Carlos Vílchez se quebró al recordar a su padre fallecido

Luego de hablar de su hijo, Carlos Vílchez no pudo evitar recordar a su padre. Mientras hablaba de su experiencia viviendo solo con Jeancarlo, comentó que tuvo un proceso que luchó por superar. “Vivir con tu hijo solo siendo, supuestamente para mucho, un padre no ejemplar, mucha gente tiene eso del comediante, cree que el comediante es trasnochador, que bebe, que tiene un montón de mujeres, yo he pasado por un proceso”, expresó al inicio.

Te puede interesar: Descubre las películas favoritas del público en Netflix Perú

Tras ello, confesó que cuando falleció su padre estuvo a punto de convertirse en un alcohólico porque no superaba que él ya no esté más en su familia. Incluso, reveló que intentó ayudarlo a dejar este vicio y aunque al inicio lo iba logrando, la salud ya estaba deteriorada y le costó la vida.

“Tuve una época muy dura cuando falleció mi papá hace casi 30 años porque estuve casi a punto de entregarme al alcohol, pero no por débil sino porque extraño mucho a mi papá. Lo extraño tanto porque yo sé que mi madre toda la vida amó su marido”, expresó al inicio.

Carlos Vílchez se quebró al recordar a su padre. (América TV)

“El esfuerzo que mi mamá hacía por nosotros porque mi papá tuvo una enfermedad, mi papá era alcohólico, nunca lo he dicho, y yo intenté ayudarlo y él lo logró durante 7 años. Él no tomó ni un solo trago, pero él estaba ya muy enfermo y mi papá se fue muy joven”, agregó entre lágrimas el presentador.

Finalmente, recordó que su padre fue una persona muy amorosa y respetuosa de su familia por lo que hasta el día de hoy lo extraña como si se hubiera ido recién. Incluso, tiene momentos en los que le es inevitable no tenerlo en la memoria. “Él amaba a sus hijos, respetaba a sus hijos, adoraba a su familia, eso fue lo que a mí me dolió y siento que hasta ahora no lo puedo superar. Yo intento día a día, pero llega un momento en que solo pienso en mi mamá. A veces estoy manejando escucho una canción que me recuerda a mi papá y tengo que estacionarme a llorar. Yo intenté superarlo, pero no puedo. ¿Por qué tan joven? ¿Por qué te fuiste? Era un tipo muy trabajador”, finalizó.