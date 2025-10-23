Perú

Asesinan a madre e hija por resistirse a robo dentro de un bus en San Juan de Lurigancho

Las cámaras de seguridad de la municipalidad registraron la huida de los dos atacantes, lo cual servirá como elemento clave en la identificación y búsqueda de los responsables

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Las víctimas estaban retornando a su domicilio cuando fueron interceptadas por un grupo de encapuchados. | RPP

Una madre y su hija fueron víctimas de la inseguridad en el segundo día del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno. El asesinato ocurrió durante un asalto cometido al interior de un bus por dos individuos encapuchados, según el reporte de RPP Noticias.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), las víctimas, identificadas como Lizzy Espinoza Harter, de treinta años, y su madre, Diana Harter Portilla, de cincuenta y tres años, regresaban a su domicilio cuando fueron interceptadas en el jirón Los Ébanos.

Los delincuentes intentaron arrebatarles sus pertenencias y, ante la resistencia, atacaron a madre e hija con un cuchillo varias veces antes de huir del lugar. La joven falleció en el bus, mientras que la madre fue trasladada al hospital de Canto Grande, donde llegó sin signos vitales.

Doble crimen impacta a San
Doble crimen impacta a San Juan de Lurigancho en un bus durante asalto| RPP Noticias

En el lugar del crimen trabajaron peritos de criminalística, agentes del Ministerio Público y personal de la Comisaría PNP La Huayrona.

Cámaras de seguridad registran a delincuentes

Las cámaras de seguridad de la municipalidad registraron la huida de los dos atacantes, lo cual servirá como elemento clave en la identificación y búsqueda de los responsables. Hasta el momento, los agresores permanecen prófugos.

Madre e hija mueren apuñaladas
Madre e hija mueren apuñaladas en Lima tras resistirse a robo en transporte público| RPP Noticias

Vecinos del jirón Los Ébanos expresaron al citado medio su temor ante el auge de la violencia en la zona. Solicitan un fortalecimiento de la presencia policial y piden que las Fuerzas Armadas patrullen el área, pues muchos aseguran no sentirse seguros al transitar de noche.

Estado de emergencia

Hace dos días, el Ejecutivo declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la inseguridad ciudadana. No obstante, algunas autoridades ediles han rechazado la medida, debido a que esta medida se ha dado en el anterior gobierno, pero “no ha funcionado”.

Entre estas disposiciones figura la restricción en el régimen de visitas a establecimientos penitenciarios: una visita semanal para internos del régimen cerrado ordinario y una quincenal para los del régimen cerrado especial, únicamente permitidas a familiares definidos por el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. También se establecen apagones eléctricos en celdas, con excepción de la iluminación y la eliminación de antenas de telecomunicación ilícitas, bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

¿Qué pasa si me intervienen
¿Qué pasa si me intervienen durante el Estado de Emergencia y no tengo mi DNI u otro documento de identidad? - Andina

Asimismo, se señaló que se instalarán comandos de campaña temporales en coordinación con los gobiernos subnacionales, ampliando la vigilancia en la ciudad. . Además, se ha establecido la conformación de un Comité de Inteligencia presidido por la Dirección Nacional de Inteligencia junto a las Fuerzas Armadas.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes medios de manera gratuita.

  • Policía Nacional del Perú (PNP): Teléfono de emergencias 105. Línea disponible las 24 horas para reportar delitos, solicitar auxilio o información sobre seguridad.
  • Serenazgo Municipal: Cada municipio cuenta con líneas propias de Serenazgo para emergencias locales y vigilancia en barrios.
  • Central Única de Denuncias: 1818. Permite denunciar hechos delictivos de forma anónima.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Línea 100. Ofrece atención y orientación en casos de violencia familiar, de género y abuso a menores.

Temas Relacionados

peru-noticiasSan Juan de LuriganchoDelincuencia en Lima

Más Noticias

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos

El canal del voleibol peruano explicó cómo los fanáticos podrán seguir los compromisos en vivo y diferido durante esta nueva temporada del campeonato. ¿Será gratis?

Liga Peruana de Vóley ya

Yoshimar Yotún tocó el bombo en banderazo e hizo promesa previo al Universitario vs Sporting Cristal: “Vamos a dejar la vida”

Los hinchas ‘celeste’ se dieron cita en La Florida y compartieron con los jugadores en la previa del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Yoshimar Yotún tocó el bombo

DNI electrónico: ¿para qué sirve la contraseña de este documento?

La clave PIN es esencial para ingresar a los servicios en línea que solicitan una verificación de seguridad adicional

DNI electrónico: ¿para qué sirve

Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Revelan por qué se frustró y ‘urraca’ lo confirma

Las conductoras más influyentes de la televisión peruana estuvieron muy cerca de compartir pantalla en un intercambio de programas, pero detalles impidieron que la esperada reunión se hiciera realidad.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel

Elecciones 2026: ¿qué autoridades elegirán los peruanos en los próximos comicios y por qué es tan importante?

En 2026, los peruanos volverán a las urnas dos veces, en lo que será uno de los años políticos más retadores para nuestro país y se elegirán cerca de 15 mil autoridades

Elecciones 2026: ¿qué autoridades elegirán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Álvarez sobre una posible

Ministro Álvarez sobre una posible derogatoria de leyes ‘pro crimen’: “Tendrá que analizarse una a una”

José Jerí no descarta endurecer medidas contra la inseguridad y reconoce que el estado de emergencia no evita que haya delincuencia

Delia Espinoza sigue suspendida: Las razones de la JNJ para no reponerla como Fiscal de la Nación

Abogada de Susana Villarán pide que se aplique la sentencia de Keiko Fujimori y se anule el proceso por lavado de activos

Gobierno solicitará facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Gisela Valcárcel

Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Revelan por qué se frustró y ‘urraca’ lo confirma

Programas de Latina, ‘Ponte en la Cola’ y ‘Eres mi bien’, salen del aire, y ‘Arriba Mi Gente’ enfrentará radicales cambios

Cristian Castro quiere ser el padrino si Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan al altar

Cristorata rompe en llanto tras perder su pelea: “No quería decepcionarlo, profe, mi corazón ya no podía más”

Carlos Orozco se enfrenta a Manuela Camacho y la reta a cumplir su advertencia: “Si quiere perder el tiempo, que lo haga”

DEPORTES

Liga Peruana de Vóley ya

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos

Yoshimar Yotún tocó el bombo en banderazo e hizo promesa previo al Universitario vs Sporting Cristal: “Vamos a dejar la vida”

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Entradas Alianza Lima vs Mannucci: precios y cómo comprar boletos para semifinal vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Piero Quispe rompió su silencio tras quedar fuera de la primera convocatoria de Manuel Barreto en la selección peruana