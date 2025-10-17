Perú

Docentes de la UNMSM rechazan declaraciones del titular del Mininter sobre protestas en Marcha Nacional

Desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos respondieron a las acusaciones del ministro Vicente Tiburcio y exige rectificación tras señalar a sus estudiantes

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Enfrentamientos entre manifestantes y PNP
Enfrentamientos entre manifestantes y PNP en el Congreso. (Infoabe Perú)

Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) manifestaron un rechazo enérgico a las declaraciones del titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, quien responsabilizó públicamente a estudiantes sanmarquinos por los hechos de violencia registrados en recientes protestas en Lima.

El pronunciamiento institucional demandó respeto a la trayectoria académica de la casa de estudios y subrayó la formación en valores que brinda a sus alumnos.

Como se recuerda, tras la Marcha Nacional, Tiburcio ofreció declaraciones a los medios en las que atribuyó a estudiantes de San Marcos la mayor responsabilidad en los disturbios ocurridos en el centro de Lima.

La autoridad afirmó que “los más violentistas han sido de una universidad que ha sido San Marcos. Esto no puede pasar”. Sus palabras llegaron tras un balance de los enfrentamientos, donde reportó más de 80 policías lesionados y la detención de 10 personas, además de 40 civiles heridos, según reportes de la Defensoría del Pueblo.

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
Ministro del Interior, Vicente Tiburcio. (Foto: Congreso)

La reacción de la comunidad académica no se hizo esperar. En un documento oficial difundido por la Facultad de Derecho y Ciencia Política, los docentes expresaron su rechazo categórico a lo calificado como “calumniosos y difamantes calificativos vertidos por el ministro del Interior”.

El comunicado sostiene que las expresiones del ministro resultan “inaceptables” para la institución y lesivas para la dignidad universitaria.

“En nuestra casa de estudios no se fomenta la violencia ni la arbitrariedad. Por el contrario, se cultiva el pensamiento crítico, la tolerancia, el respeto por la ley y el compromiso con el bien común”, señala uno de los párrafos principales.

A demonstrator falls to the
A demonstrator falls to the ground amidst the smoke during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet, in Lima, Peru, October 15, 2025. REUTERS/Angela Ponce

UNMSM reivindica su misión institucional

El pronunciamiento de los docentes remarca la trayectoria histórica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como “la Decana de América”, con casi cinco siglos formando profesionales para el Perú.

El texto destaca que “San Marcos cumple, desde hace casi cinco siglos, una noble misión formadora: educar profesionales comprometidos con la defensa del Estado de Derecho, la justicia social y el desarrollo del país”.

Se hace alusión, además, a la alta inserción laboral de sus egresados y su aporte en programas de movilidad y liderazgo académico nacional e internacional.

En la carta, la Facultad llama a las autoridades a dejar de lado “el agravio, la ofensa y la discriminación”, y orientarse hacia el respeto y la cooperación institucional. El mensaje invita a un diálogo abierto, reiterando la responsabilidad social universitaria y la necesidad de unidad en un contexto de crisis.

En contraste, el ministro Vicente Tiburcio defendió su accionar, asegurando que el Gobierno busca garantizar el orden público, sin descuidar el respeto a la protesta ciudadana.

Desde el Hospital Central de la Policía, explicó que existen policías hospitalizados de gravedad y responsabilizó a grupos “infiltrados” con cascos y mochilas, identificados –según sus declaraciones– con estudiantes de San Marcos. “Esto va más allá de un ciudadano que quiere manifestarse, es un ataque directo a la Policía”, declaró ante la prensa.

