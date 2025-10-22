Pan American Heyball Open 2025: el billar global tuvo su cita en Lima

El Pan American Heyball Open 2025 se desarrolló en las instalaciones del Club de Regatas Lima, con la participación de 96 deportistas de cuatro continentes

Carlos Rivera, presidente de la Confederación Panamericana de Billar, calificó como un éxito rotundo el Pan American Heyball Open 2025, celebrado en el Club de Regatas Lima, donde compitieron noventa y seis deportistas provenientes de cuatro continentes. Rivera destacó tanto la organización como el desempeño de los representantes peruanos, quienes sorprendieron al ubicarse entre los mejores en su primera experiencia oficial en esta modalidad. “Estoy seguro de que el Heyball calará profundamente y pronto el Perú sumará títulos”, afirmó Carlos Rivera.

Protagonismo peruano

La actuación de los billaristas locales fue recibida con grandes aplausos, con una presencia especialmente destacada de las mujeres. Pese a debutar en la disciplina —que formará parte de los Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025—, Jackeline Pérez eliminó en octavos de final a Marina Jacobs, la sudafricana que hasta entonces ocupaba el tercer lugar del ranking mundial. Katherine Salas también brilló al dejar fuera de competencia a Soledad Ayala, la argentina líder de Latinoamérica. En la rama masculina, Cristopher Tevez alcanzó el quinto puesto, seguido por Mauricio García, revelando el potencial de los nuevos exponentes nacionales.

El Pan American Heyball Open 2025 se desarrolló en las instalaciones del Club de Regatas Lima, con la participación de 96 deportistas de cuatro continentes

Títulos para Europa

La final femenina consagró a la belga Wendy Jens, quien venció por 6-2 a la tailandesa Waratthanun Sukritthanes, número dos del mundo y favorita a la medalla de oro. Estrategia y contundencia marcaron la diferencia durante el partido. En la rama masculina, el danés Stephen Ellis dominó la definición y superó 7-3 al pakistaní Arfan Dad. Tanto Ellis como Jens agradecieron el trato recibido en Perú. “Primera vez que vengo y me he sentido como en casa”, comentó Wendy Jens.

Carlos Rivera subrayó la inclusión del Heyball en los Bolivarianos de 2025 y expresó su optimismo respecto al ingreso de la disciplina —de origen chino— en el programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027, al menos como deporte de exhibición. “Estamos muy avanzados en las conversaciones”, señaló.

El Pan American Heyball Open 2025 se desarrolló en las instalaciones del Club de Regatas Lima, con la participación de 96 deportistas de cuatro continentes

El Pan American Heyball Open 2025 contó con la participación de sesenta y cuatro hombres y treinta y dos mujeres. Se repartió un total de USD 116.000, distribuidos equitativamente entre ambas ramas, evidenciando el carácter inclusivo del certamen y su profesionalismo.

¿Qué es el Heyball?

Originario de China a finales del siglo XX, el heyball ha ganado popularidad por su estilo dinámico y preciso. Combina la estrategia del snooker con la fluidez del pool americano, en un formato que exige concentración, velocidad y dominio táctico.

Sus reglas fueron estandarizadas para la competencia internacional, lo que facilitó su expansión fuera de Asia. Hoy en día, el heyball cuenta con torneos en Europa, África, Oceanía y América, consolidándose como una de las disciplinas más atractivas del circuito profesional de billar.