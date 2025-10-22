Perú

Pan American Heyball Open 2025: el billar global tuvo su cita en Lima

Los nacionales Jackeline Pérez y Christopher Tévez quedaron quintos en damas y varones, respectivamente, tras sorprender a los mejor rankeados del certamen

Por Redacción Infobae Perú

Guardar
El Pan American Heyball Open
El Pan American Heyball Open 2025 se desarrolló en las instalaciones del Club de Regatas Lima, con la participación de 96 deportistas de cuatro continentes

Carlos Rivera, presidente de la Confederación Panamericana de Billar, calificó como un éxito rotundo el Pan American Heyball Open 2025, celebrado en el Club de Regatas Lima, donde compitieron noventa y seis deportistas provenientes de cuatro continentes. Rivera destacó tanto la organización como el desempeño de los representantes peruanos, quienes sorprendieron al ubicarse entre los mejores en su primera experiencia oficial en esta modalidad. “Estoy seguro de que el Heyball calará profundamente y pronto el Perú sumará títulos”, afirmó Carlos Rivera.

Protagonismo peruano

La actuación de los billaristas locales fue recibida con grandes aplausos, con una presencia especialmente destacada de las mujeres. Pese a debutar en la disciplina —que formará parte de los Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025—, Jackeline Pérez eliminó en octavos de final a Marina Jacobs, la sudafricana que hasta entonces ocupaba el tercer lugar del ranking mundial. Katherine Salas también brilló al dejar fuera de competencia a Soledad Ayala, la argentina líder de Latinoamérica. En la rama masculina, Cristopher Tevez alcanzó el quinto puesto, seguido por Mauricio García, revelando el potencial de los nuevos exponentes nacionales.

El Pan American Heyball Open
El Pan American Heyball Open 2025 se desarrolló en las instalaciones del Club de Regatas Lima, con la participación de 96 deportistas de cuatro continentes

Títulos para Europa

La final femenina consagró a la belga Wendy Jens, quien venció por 6-2 a la tailandesa Waratthanun Sukritthanes, número dos del mundo y favorita a la medalla de oro. Estrategia y contundencia marcaron la diferencia durante el partido. En la rama masculina, el danés Stephen Ellis dominó la definición y superó 7-3 al pakistaní Arfan Dad. Tanto Ellis como Jens agradecieron el trato recibido en Perú. “Primera vez que vengo y me he sentido como en casa”, comentó Wendy Jens.

Carlos Rivera subrayó la inclusión del Heyball en los Bolivarianos de 2025 y expresó su optimismo respecto al ingreso de la disciplina —de origen chino— en el programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027, al menos como deporte de exhibición. “Estamos muy avanzados en las conversaciones”, señaló.

El Pan American Heyball Open
El Pan American Heyball Open 2025 se desarrolló en las instalaciones del Club de Regatas Lima, con la participación de 96 deportistas de cuatro continentes

El Pan American Heyball Open 2025 contó con la participación de sesenta y cuatro hombres y treinta y dos mujeres. Se repartió un total de USD 116.000, distribuidos equitativamente entre ambas ramas, evidenciando el carácter inclusivo del certamen y su profesionalismo.

¿Qué es el Heyball?

Originario de China a finales del siglo XX, el heyball ha ganado popularidad por su estilo dinámico y preciso. Combina la estrategia del snooker con la fluidez del pool americano, en un formato que exige concentración, velocidad y dominio táctico.

Sus reglas fueron estandarizadas para la competencia internacional, lo que facilitó su expansión fuera de Asia. Hoy en día, el heyball cuenta con torneos en Europa, África, Oceanía y América, consolidándose como una de las disciplinas más atractivas del circuito profesional de billar.

Temas Relacionados

BillarClub Regatasperu-noticias

Más Noticias

La alegría de Facundo Morando por recibir la camiseta de Alianza Lima de Hernán Barcos: “Un honor para mí este regalo”

El entrenador de la disciplina de vóley quedó demasiado emocionado por el gesto del ‘Pirata’. La indumentaria ‘9′ será conservada y valorada como algo más que un simple gesto

La alegría de Facundo Morando

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

El presidente del Parlamento reiteró su respaldo al policía investigado por la muerte de ‘Trvko’ y pidió su reincorporación, mientras la familia del músico presentó acciones legales por sus dichos

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a

Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado de Maju Mantilla: “El amor no se acaba de un día para otro”

El empresario sorprendió al confesar que el amor por la exconductora de TV no ha desaparecido y que mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos.

Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado

FPV inició plan para reducir cantidad de clubes en la Liga Peruana de Vóley: “En dos años el torneo tendrá 10 equipos”

Gino Vegas anunció una reestructuración del campeonato local, lo que intensificará la competencia por mantenerse en la máxima categoría y por lograr el ascenso esta temporada

FPV inició plan para reducir

La IA y el futuro del reclutamiento: eficiencia con rostro humano

La IA y el futuro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

MTC renunciará a retribución para que pasajeros no paguen TUUA nacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, adelantó Katy Ugarte

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

Magistrado César Ochoa defiende fallo del TC en el caso ‘Cócteles’: “Devoluciones del expediente vulneraron derecho a plazo razonable”

Hildebrandt: Keiko Fujimori sigue siendo la que “pitufeó dineros sucios” y convirtió la política en “faena de forajidos”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado

Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado de Maju Mantilla: “El amor no se acaba de un día para otro”

El ingenioso truco del imitador de Nelson Pinedo en ‘Yo Soy’ que dejó boquiabierto al jurado

Así fue la reacción de Maju Mantilla ante la pregunta sobre si le fue infiel o no a Gustavo Salcedo

Melissa Klug confirma que terminó relación con Jesús Barco a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos separados”

Aldo Miyashiro reapareció en su programa ‘Habla Chino’ tras salir del aire por 3 días: “Buenas noches, soy la doctora Polo”

DEPORTES

La alegría de Facundo Morando

La alegría de Facundo Morando por recibir la camiseta de Alianza Lima de Hernán Barcos: “Un honor para mí este regalo”

FPV inició plan para reducir cantidad de clubes en la Liga Peruana de Vóley: “En dos años el torneo tendrá 10 equipos”

“Ya empezamos a jugar el ‘amigo secreto’ y todavía no está listo Christian Cueva”, la dura crítica de periodista ecuatoriano por su bajo nivel en Emelec

Continuará el uso del Video Challenge en la Liga Peruana de Vóley: ¿a partir de qué etapa se implementará esta tecnología?

El deslumbrante aporte del ‘Tunche’ Rivera a Universitario que lo consagra como uno de los mejores artilleros de la Liga 1 2025