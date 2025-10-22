Perú

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: "Reset, restart y refocus"

El futbolista compartió una frase en inglés que desató todo tipo de interpretaciones luego de que la empresaria confirmara que ya no están juntos

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: "Reset, restart y refocus".

El romance entre Melissa Klug y Jesús Barco parece haber llegado a su punto final. Luego de varias semanas de rumores, fue la propia empresaria chalaca quien confirmó en una entrevista con la producción de ‘Magaly TV: La Firme’ que su relación con el futbolista había terminado.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción del jugador, quien, poco después de las declaraciones de su expareja, publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta encriptada al fin de su historia de amor.

Reset, restart y refocus”, escribió Jesús Barco en una breve publicación que rápidamente se viralizó. La frase, que en español significa “reiníciate, vuelve a empezar y vuelve a enfocarte”, fue compartida a través de sus historias de Instagram, acompañada de un fondo neutro, sin mayores detalles.

Melissa Klug confirma el fin de su relación

Para muchos, estas tres palabras reflejarían su decisión de dejar atrás su relación con Melissa Klug y concentrarse en una nueva etapa personal y profesional.

El contexto de la publicación no pasó desapercibido. Apenas unas horas antes, Melissa Klug había confirmado su separación durante una conversación con el reportero del programa de Magaly Medina, donde explicó que la ruptura se debía principalmente a una crisis de pareja.

Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas”, dijo la popular “Blanca de Chucuito”, dejando entrever que la relación ya no tenía el mismo rumbo desde hace tiempo.

La empresaria también mencionó que por ahora prefiere enfocarse en su bienestar y su proceso personal. “Ahorita estoy mentalizándome en recuperarme, yo sabré qué decisión tomar”, declaró con firmeza, dejando claro que, aunque el vínculo sentimental terminó, está priorizando su estabilidad emocional y familiar.

En el programa de Magaly Medina, la noticia fue presentada con ironía y sorpresa. La conductora comentó el mensaje de Barco con su característico estilo. “Esperemos que no salga ahora con una camiseta pidiendo perdón y queriendo volver, porque si ya no tiene club, ¿qué camiseta se va a poner?”, señaló la periodista entre risas, recordando el episodio en el que el futbolista apareció con un polo con el mensaje “Perdóname, amor”, tras una separación anterior con Klug.

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco había sido una de las más mediáticas de los últimos años. Ambos comenzaron su romance en 2020, cuando él tenía apenas 23 años y ella ya era una figura reconocida del entretenimiento. A lo largo de su relación enfrentaron críticas por la diferencia de edad, rumores de crisis, reconciliaciones y una propuesta de matrimonio que nunca llegó a concretarse. En 2021, Jesús Barco le entregó un anillo de compromiso a Melissa en una romántica velada, pero la boda se postergó varias veces y finalmente nunca se realizó.

El distanciamiento entre ambos se hizo más evidente en los últimos meses. Mientras el futbolista jugaba fuera de Lima, Melissa Klug permanecía enfocada en sus negocios y en la crianza de sus hijos. Según fuentes cercanas al entorno de la empresaria, la distancia habría afectado la comunicación y generado inseguridades en la relación.

