Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado de Maju Mantilla: “El amor no se acaba de un día para otro”

Gustavo Salcedo volvió a referirse a su separación de Maju Mantilla, generando nuevamente comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. En declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’, el empresario confesó que, pese al distanciamiento, los sentimientos hacia la exreina de belleza no han desaparecido.

“El amor no se acaba de un día para otro”, dijo Salcedo ante las cámaras, dejando entrever que aún existe un vínculo emocional con Maju, con quien compartió más de una década de relación y dos hijos.

Durante la entrevista, el empresario se mostró sereno y reflexivo al hablar de la etapa que vive actualmente, subrayando que toda pareja atraviesa momentos difíciles y que, en su caso, siempre buscó preservar la unión familiar.

Gustavo Salcedo: “Nadie puede juzgarnos”

Cuando la reportera le recordó que este año celebraron juntos su cumpleaños, Salcedo confirmó que, pese a la separación, aún mantienen una buena comunicación.

“Sí, por supuesto. El año pasado hemos pasado mucho tiempo juntos. Hablamos de una relación de muchos años y creo que nadie puede juzgar ni criticar lo que pasa en una pareja. Tiene que estar ahí para poder tomar las decisiones que tienes que tomar, porque juzgar desde afuera es muy fácil”, expresó.

Con estas palabras, el empresario dejó claro que, aunque su vínculo sentimental con Maju Mantilla atraviesa un proceso de cambio, ambos han procurado mantener una relación respetuosa por el bienestar de sus hijos y por los años compartidos.

Salcedo confiesa que intentó salvar su matrimonio hasta el final

Durante la conversación, el reportero de ‘Amor y Fuego’ le preguntó si en algún momento intentó salvar su matrimonio con la ex Miss Mundo Perú. Gustavo no dudó en responder afirmativamente.

“Por supuesto. Siempre uno tiene etapas y hay diferentes periodos en una pareja. Mi intención, por mucho tiempo, siempre fue esa”, aseguró, reconociendo que no fue una decisión tomada a la ligera.

Según sus declaraciones, ambos atravesaron diversas etapas de reflexión y diálogo antes de decidir seguir caminos distintos. Sin embargo, insistió en que no existe resentimiento ni conflictos entre ellos, sino la voluntad de mantener la armonía familiar.

Gustavo Salcedo: “Uno no decide cuándo dejar de amar”

En otro momento, el empresario fue consultado directamente sobre si el amor entre ambos se había terminado. Su respuesta fue clara y sincera.

“Evidentemente, el amor no se acaba de un día para otro. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando, van cambiando y al final, cada uno tiene rumbos distintos”, expresó.

Estas palabras reflejan lo que siente actualmente, Salcedo está enfrentando su separación, aceptando el cierre de una etapa sin negar los sentimientos que aún conserva hacia su expareja.

El empresario también sostuvo que su relación actual con Maju Mantilla se basa en la cordialidad y el respeto, especialmente por el entorno familiar que construyeron juntos.

Desmiente guerra legal con Maju Mantilla

Ante las versiones que circulaban en televisión y redes sociales sobre una presunta disputa legal entre ambos, Gustavo Salcedo fue enfático en desmentir cualquier tipo de enfrentamiento judicial con la conductora y exreina de belleza.

“No estoy en una guerra con Maju, como sale en televisión y en redes. Hay un problema legal, pero no es con ella. Tenemos una buena relación”, aclaró el empresario ante las cámaras de Willax TV.

De esta manera, negó los rumores de que existan conflictos por propiedades o por la tenencia de sus hijos. Según explicó, ambos manejan con madurez los aspectos relacionados con su separación.

La esposa del futbolista criticó la incongruencia de Gustavo Salcedo, indicando que sus declaraciones no coinciden con su conducta y que su discurso público resulta contradictorio. (Instagram)

Maju y Gustavo mantienen la tenencia compartida de sus hijos

El deportista también destacó que, pese a las diferencias, la prioridad de ambos sigue siendo el bienestar de sus hijos. Aseguró que mantienen la tenencia compartida, lo que les permite participar activamente en la crianza y actividades de los menores.

“Tenemos una buena relación y estamos enfocados en nuestros hijos”, comentó, reiterando que sus hijos son el centro de sus decisiones.

El empresario evitó dar más detalles sobre los asuntos legales que mencionó brevemente, aunque enfatizó que no tienen relación directa con su separación de Mantilla. Su principal preocupación, dijo, es garantizar que sus hijos crezcan en un entorno de estabilidad emocional.

Maju Mantilla mantiene perfil bajo tras la separación

Mientras Gustavo Salcedo ha optado por ofrecer declaraciones públicas, Maju Mantilla ha mantenido un perfil más discreto. La exreina de belleza y conductora de televisión continúa con sus proyectos personales y laborales. Ella fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y evitó referirse de manera directa a su vida privada.

En ocasiones anteriores, Maju ha expresado su deseo de preservar la tranquilidad de su familia y mantener sus asuntos personales fuera de la polémica mediática. No obstante, las recientes declaraciones de su expareja han vuelto a colocar su nombre en el centro de la conversación pública.

López expresó su preocupación por las similitudes entre su historia y la situación de Maju Mantilla, deseando que el caso no desemboque en la misma lucha mediática que le tocó vivir. (Instagram)