Corte de luz por tres días: Desde el 23 de octubre, Hidrandina suspenderá su servicio en estas zonas de La Libertad

La empresa Hidrandina informó sobre cortes programados de energía eléctrica en diversos distritos de la región La Libertad entre el jueves 23 y el sábado 25 de octubre, como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Los usuarios deberán tomar precauciones y prever alternativas de consumo durante las horas afectadas.

Programación completa de cortes:

Jueves 23 de octubre:

Moche : Sector Campiña de Moche, Cm. Huaca del Sol Nº s/n, de 09:00 a.m. a 01:30 p.m.

La Esperanza : AA.HH. Las Palmeras, Mz. D’, D1, H’, I, MZ., de 03:00 p.m. a 05:00 p.m.

Virú: Parte del Sector Víctor Raúl (ref. Ca. Ricardo Palma y César Vallejo), de 10:00 a.m. a 05:00 p.m.

Viernes 24 de octubre:

Trujillo : Barrio El Molino: Av. América Norte cdras 1 y 2; Jr. Unión cdra. 1; Pj. Chicama cdra. 1, de 08:30 a.m. a 11:00 a.m. Barrio Aranjuez: Av. América Sur cdras 1 y 2; Ca. Cerro de Pasco cdra. 5; Jr. Unión cdras 11 y 12; Pj. Majes cdra. 1, de 08:30 a.m. a 11:00 a.m. Urb. Palermo: Av. América Sur cdra. 1, de 08:30 a.m. a 11:00 a.m. Barrio La Intendencia: Jr. Unión cdras 11 y 12, de 08:30 a.m. a 11:00 a.m. Urb. Daniel Hoyle: Jr. Unión cdra. 13; Prol. Unión cdra. 13, de 08:30 a.m. a 11:00 a.m. Barrio Chicago y Urb. El Sol: Av. América Sur cdras 17, 18, 19; Av. Gonzales Prada cdras 08 y 09-10; Ca. Santa Cruz cdras 03; Ca. Cristóbal de Molina cdras 01, 02, 03; Ca. Francisco Falcón cdras 01, 02; Ca. Garcilazo de la Vega cda. 01; Mz. C, G; Av. América Sur cdras 19, 20; Ca. Atahualpa 0598; Urb. Santa María: Av. América Sur cda. 20, Av. Gonzales Prada Nº, de 11:30 a.m. a 01:30 p.m.

Huanchaco : AA.HH. El Tablazo, Av. Cerrito de La Virgen cdras 01, 02, 03, 04, 05, 06; Av. Jesús de Nazareth cdras 01; Ca. Los Girasoles Mz. F, Mz. A, B, D, E, 03; Sec. Las Malvinas, Av. Cerrito de La Virgen Mz. 2; Ca. José Cedillo cdras 01; Ca. Las Brisas; Ca. M. Collantes Nº 120, Mz. 60, B; Pj. Los Girasoles cdras 01; Pj. El Mirador Nº S/N; Pj. Ismael Guanilo cdras 01, de 03:00 p.m. a 05:30 p.m.

Poroto : Sectores Poroto, Casa Blanca, Huayabito y Huangabal, de 04:30 a.m. a 06:00 a.m.

Otuzco : Otuzco, La Cuesta, Sinsicap, Paranday y anexos, de 04:30 a.m. a 06:00 a.m.

Chepén: Sectores Casa Huerta, Campo Arturo y Seman, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Sábado 25 de octubre:

Trujillo : Urb. Santa Inés: Av. Mansiche cdras 14, 16; Sec. Mansiche, Av. Mansiche cdras 14, 15, 16; Ca. Lisboa cdras 01, 02; Pj. Pinillos cdras 01, 02; Mz. A, B, C, D, E, F, G, Y; Pj. Berna Nº Mz E, de 09:00 a.m. a 11:30 a.m. Urb. Los Cedros: Av. Mansiche cdras 14, 15, 16, de 09:00 a.m. a 11:30 a.m. Urb. La Esmeralda: Av. Mansiche cdra. 15; Ca. Leningrado cdra. 07, Mz. A, B, C, D, E, F, G, Y; Pj. Berna Nº Mz E, de 09:00 a.m. a 11:30 a.m. Urb. San Salvador: Av. Mansiche cdras 14, 15; Ca. Estambul cdras 01-04; Ca. Lisboa cdras 01, 03-05; Ca. Liverpool cdras 04; Pj. Damasco cdras 01, 02; Pj. Pinillos cdras 01, 02; Pj. Varsovia cdra. 01; Pj. Berna Mz. A; Sec. Mansiche, de 09:00 a.m. a 11:30 a.m. PP.JJ. Santa Isabel: Ca. Estambul cdras 02, 03, 04; Ca. Leningrado cdras 07; Ca. Lisboa cdras 01; Ca. Liverpool cdra. 04; Ca. Munich cdras 01, Mz. 04; Pj. Berna cdras 01; Pj. Milan cdra. 01; Pj. Marsella cdras 01; Pj. Pinillos cdra. 01, 02; Pj. Varsovia cdra. 01; Sec. Iglesia Mansiche: Ca. Estambul cdras 02, 03, 04, de 09:00 a.m. a 11:30 a.m.



Hidrandina recomendó a los vecinos planificar el uso de sus equipos eléctricos, mantener cargados dispositivos esenciales y prever alternativas para minimizar el impacto de estos cortes programados. La empresa aseguró que estas labores buscan mejorar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en la región.