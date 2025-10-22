ATU implementa recarga de tarjetas a través de aplicativo Plin para los corredores: ¿Cuáles son los pasos?

ATU implementa recarga virtual de tarjetas a través de aplicativo Plin para los corredores complementarios (Créditos: ATU)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) amplió las alternativas disponibles para los pasajeros de los corredores complementarios al incorporar la recarga virtual de tarjetas de viaje a través del aplicativo Plin. Esta novedad llega luego de superar una etapa experimental en la que miles de viajeros validaron la efectividad del mecanismo.

Durante el periodo de prueba, que se extendió desde el 27 de septiembre hasta el 20 de octubre, más de 23.900 recargas fueron realizadas por quienes se desplazan en los buses Rojo, Azul y Morado.

La funcionalidad permite ingresar al sistema desde teléfonos móviles o computadoras y cargar saldo en la sección dedicada a transporte dentro de Plin. De esa manera, agiliza el proceso y evitando filas.

Al completar la operación, las tarjetas se activan al acercarlas a los validadores situados en el interior de las unidades, donde una triple señal sonora confirma el registro del monto transferido. Los pasajeros pueden recargar desde un sol hasta un máximo diario de 200 soles, adaptando la cantidad según sus requerimientos de movilidad.

Aquellos que no utilicen la plataforma digital aún disponen de la opción presencial en estaciones, paraderos, taquillas, equipos automáticos del Metropolitano y en unos 1.200 establecimientos externos como farmacias, minimarkets y tiendas de barrio. La entidad remarcó que el objetivo de diversificar métodos de recarga apunta a garantizar la accesibilidad y la comodidad en el servicio.

Esta modalidad digital se suma al sistema vigente desde marzo, cuando los usuarios del Metropolitano comenzaron a recargar mediante Plin, acumulando desde entonces más de dos millones de operaciones bajo esta modalidad, lo que evidencia la aceptación de esta solución entre quienes utilizan el transporte público con frecuencia.

Con la integración de nuevas tecnologías en el sistema, la ATU promueve una experiencia más ágil y eficiente en la gestión de tarjetas de transporte en Lima y Callao. Así, se afianza el paso de los medios tradicionales hacia plataformas electrónicas, en línea con el avance de los servicios digitales en la ciudad. Este nuevo canal refuerza la apuesta por la modernización y el acceso inmediato, adecuándose a los hábitos actuales de la población usuaria.

Pasos para recargar tarjeta en Plin

Ingresa a la app de BBVA o Interbank y selecciona la opción “Recarga Transporte”.

Coloca los datos de tu tarjeta y el monto que deseas recargar.

Cuando la recarga esté lista, activa tu tarjeta acercándola al validador del bus para ver tu nuevo saldo.

¿Cuáles son las funciones de la ATU?

Su función principal es integrar los sistemas de transporte para garantizar un servicio eficiente, seguro y sostenible.

Autoriza y fiscaliza los servicios de transporte público, velando por el cumplimiento de las normas y la calidad del servicio.

Diseña rutas, establece corredores y mejora la infraestructura relacionada con el desplazamiento de pasajeros.

Gestiona proyectos de modernización, promueve la accesibilidad y la seguridad vial.

Interviene en la regulación tarifaria y promueve la formalización de operadores y unidades.

Coordina acciones con municipios, entidades públicas y privadas, y otros organismos relacionados al transporte.