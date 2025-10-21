Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo al verlo junto a Maju y decir que audios fueron manipulados: “Saco grabación y quedas peor”

Magaly responde a Gustavo Salcedo y confirma que tiene una conversación grabada: “No te hagas la víctima”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche volvió a encenderse en el set de ‘Magaly TV La Firme’. Esta vez, Magaly Medina no solo respondió con firmeza a las declaraciones de Gustavo Salcedo, sino que reveló un detalle que pocos esperaban: tiene una conversación grabada con el aún esposo de Maju Mantilla, y advirtió que, si decide mostrarla, él quedaría muy mal parado.

Todo ocurrió luego de que Gustavo Salcedo apareciera nuevamente junto a Maju Mantilla, tratando de dar una imagen de reconciliación, pese a los escándalos recientes y los audios filtrados en el programa de la “Urraca”. El empresario aseguró que los materiales difundidos por el programa habrían sido editados, insinuando que Magaly manipuló la información para dejarlo en una posición negativa.

Ante esas declaraciones, la conductora no se quedó callada. “Él tuvo una conversación conmigo y con mi productor, totalmente grabada en video. Si decido sacarla, quedas peor. Hemos decidido dejarla ahí porque creemos que tienen que resolver sus problemas”, señaló Magaly en vivo, dejando claro que cuenta con pruebas que podrían exponer aún más al empresario, pero que por respeto a la familia, ha preferido no hacerlo público por ahora.

La periodista explicó que esa conversación se dio cuando Salcedo aún intentaba aclarar su situación con Maju Mantilla y con su entorno, y que el diálogo fue completamente transparente. “No puede decir que los audios han sido editados. Los audios los he pasado por consideración, cuando vimos la imagen violenta de él agrediendo al productor frente a su hijo. Ahí decidí sacar los audios”, contó Magaly, defendiendo la veracidad de su trabajo periodístico.

Para Magaly Medina, el intento de Gustavo Salcedo de desligarse de los hechos demuestra una falta de madurez y responsabilidad. “Si él dice que han sido editados, es no hacerse cargo de todos los actos que hizo. Me parece una inmadurez”, recalcó con tono firme.

Magaly Medina opina al ver juntos a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

La conductora también se mostró sorprendida por la actitud del empresario, especialmente después de haberlo visto nuevamente al lado de Maju Mantilla, tratando de recomponer su relación ante las cámaras. En ese contexto, Magaly fue enfática al afirmar que él es el único responsable de las consecuencias que enfrenta hoy.

“Que no me diga que no lo pensó o lo evaluó, porque tuvo mucho tiempo de hacerlo. El que mostró chats y fue de canal en canal, de pódcast en pódcast, fue él. Así que no puede echarle la culpa a los demás”, señaló.

La periodista recordó que fue el propio Salcedo quien decidió exponer su versión en distintos espacios mediáticos, y que ahora intenta desviar la atención culpando a otros por la repercusión que tuvo el caso. “No puede culpar a los demás por sus decisiones. Él mismo permitió que su vida privada se convirtiera en tema público, y ahora que las consecuencias lo alcanzan, quiere negarlo todo”, agregó.

Durante el programa, Magaly Medina no solo desmintió las acusaciones del empresario, sino que también cuestionó la postura de reconciliación que ha mostrado junto a Maju Mantilla, insinuando que podría tratarse más de una estrategia mediática que de una verdadera reconciliación. La periodista insistió en que, más allá del espectáculo, lo importante es que Gustavo Salcedo asuma su responsabilidad y deje de justificar sus actos con pretextos.

“No culpes a los demás. Asume tus actos. Lo que hiciste, lo hiciste tú. Nadie te obligó a ir a hablar a los medios ni a mostrar conversaciones privadas. Ahora te toca afrontar las consecuencias”, remarcó la conductora, visiblemente molesta.

Con su característico estilo frontal, Magaly dejó claro que no piensa retroceder ni retractarse. Además, reafirmó que su programa cuenta con las pruebas necesarias para sostener todo lo que se ha mostrado hasta ahora. Sin embargo, dijo que no piensa publicar la conversación grabada con Salcedo por respeto a Maju Mantilla, quien atraviesa un momento difícil tras la exposición mediática de su vida privada.

“Si decido sacar esa conversación, él queda peor. Pero no lo haré porque creo que ya bastante daño se ha hecho. Solo espero que se haga cargo de sus actos y deje de mentir”, sentenció la periodista.

