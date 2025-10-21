En pleno octavo retiro, proponen que trabajadores puedan escoger no aportar a AFP ni a ONP

La propuesta cambiaría la última reforma de pensiones. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Un nuevo proyecto de Ley de Podemos Perú busca acabar con el aporte obligatorio al Sistema Peruano de Pensiones. Como se sabe, en el país, los trabajadores formales deben aportar el 13% de su sueldo cada mes a la ONP, o el 10% a la AFP, para asegurar que puedan tener pensión al jubilarse.

Pero Guido Bellido, ahora en Podemos Perú, busca que este aporte sea facultativo; es decir, que los trabajadores decidan si quieren aportar y que les descuenten esos montos de sus sueldos cada mes.

“La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, a fin de establecer que los aportes al sistema previsional sean de carácter facultativo", señala el proyecto de ley en su artículo 1.

Los trabajadores formales deben aportar a una AFP o ONP, pero la propuesta haría que ya no se les descuente. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

AFP y ONP sin obligación de aporte

Así, el proyecto de ley de Bellido cambiaría radicalmente la última Ley aprobada, la que reformó el sistema de pensiones. Este detalla en su artículo 2 la incorporación del numeral 8.6), del artículo 8° de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

“Los aportes al Sistema Previsional Peruano, tanto al SNP como al SPP son de carácter facultativo para todos los trabajadores”, señalará el subartículo.

De esat manera, la iniciativa cambiar varios apartados de la Ley de reforma de pensiones, pero solo para añadir el carácter voluntario al aporte, donde sea pertinente a con el objetivo de implementar su medida.

Como se recuerda, luego de la marcha contra las AFP, y con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte —un cambio de posición desde el Ejecutivo— el retiro AFP consiguió tener mayor apoyo y se aprobó en el Congreso. - Crédito Composición Infobae/Congreso/Presidencia

Buscan derogar la reforma de pensiones

Como se sabe, también al menos 16 proyectos de ley buscan derogar la última reforma de pensiones aprobada. Cinco proyectos solo derogan la norma:

Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones , presentado por Pedro Edwin Martínez Talavera (No agrupado) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones, presentado por María Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones, presentado por Elías Marcial Varas Meléndez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones, presentado por Margot Palacios Huamán (No Agrupado) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones, presentado por Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista).

Además del aporte a las AFP, estas cobran comisiones a los afiliados. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Mientras, cuatro proyectos buscan, además, instaurar un nuevo sistema:

Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones y propone sistema unificado, presentado por Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones. Señala que el Ejecutivo puede presentar otra propuesta, presentado por José María Balcázar Zelada (Perú Libre) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones. Señala que se debe restructurar sistema de pensiones, presentado por Guillermo Bermejo Rojas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones. Señala que Ejecutivo debe elaborar nueva propuesta y detalla composición de mesa técnica, presentado por Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular).

Keiko Fujimori celebró la aprobación de la reforma de pensiones. Pero su partido ahora reniega de la medida. - Crédito Difusión

Otros cinco proyectos proponen inclusive un retiro total de todos los aportes:

Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones y Retiro AFP total, presentado por Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Somos Perú) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones y Retiro AFP total, presentado por Américo Gonza Castillo (Perú Libre) Retiro AFP de hasta 4 UIT y deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones, presentado por Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (Alianza Para el Progreso) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones y Retiro AFP de hasta 4 UIT. Señala que el Ejecutivo concierta para elaborar nueva propuesta, presentado por Elva Edhit Julón Irigoín (Alianza Para el Progreso) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones y Retiro AFP de hasta 4 UIT, presentado por José León Luna Gálvez (Podemos Perú).

Y dos proyectos aprovechan para incluir nuevas medidas:

Deroga y modifica artículos de la Ley 32123. Reparto de utilidades incluye a afiliados, presentado por Norma Martina Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) Deroga la Ley 32123, Ley de modernización del sistema de pensiones. Pensión mínima igual a RMV, presentado por Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Bancada Socialista).