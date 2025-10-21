Perú

César Combina, ex PPC, Fuerza Popular y APP ahora postula por Avanza País: excongresista competirá contra Phillip Butters

La carrera política del candidato limeño ha estado marcada por constantes derrotas electorales, siendo la más reciente su postulación a la alcaldía de San Isidro

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
César Combina, ex PPC, Fuerza
César Combina, ex PPC, Fuerza Popular y APP ahora postula por Avanza País: excongresista competirá contra Phillip Butters. (Foto: Sudaca)

El excongresista César Combina oficializó su precandidatura a la presidencia de la República por Avanza País, acompañando el anuncio con un video desde la plaza de armas. El político peruano, quien anteriormente militó en el Partido Popular Cristiano (PPC), Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), busca ahora posicionarse como una figura opuesta a la izquierda política, en medio de un escenario electoral aún incierto.

En el video de lanzamiento difundido en redes sociales, Combina criticó a sectores progresistas señalando: “El Perú está cansado de los zurdos que destruyen todo lo que tocan. Se llenan la boca hablando de justicia social, pero terminan dejando miseria, pobreza y corrupción. Yo no vengo a pedirle permiso a los caviares, a los progres o a los comunistas”.

La carrera política de César Combina se extiende desde el año 2006, cuando se afilió al PPC y postuló sin éxito como regidor en el distrito de Punta Negra por la alianza Unidad Nacional. Después de abandonar ese partido en 2014 por desavenencias internas, se sumó a Fuerza Popular, donde compitió como candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Junín, obteniendo el cuarto lugar en las elecciones de 2014.

César Combina, ex PPC, Fuerza
César Combina, ex PPC, Fuerza Popular y APP ahora postula por Avanza País: excongresista competirá contra Phillip Butters. (Foto: Sudaca)

En diciembre de 2019, Combina ingresó a las filas de Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña, y un año más tarde consiguió su primera victoria electoral: logró una curul en el Congreso de la República representando a Junín, con más de 26.000 votos válidos. Esta etapa representó el único triunfo en una trayectoria predominantemente marcada por derrotas en procesos electorales previos.

Tras su paso por el Congreso, Combina regresó a Fuerza Popular a finales de 2021, y anunció su precandidatura para la alcaldía de Lima de cara a las elecciones regionales y municipales de 2022. Finalmente, por determinaciones del partido, declinó su postulación para respaldar a otro candidato, según información publicada por Gestión.

El anuncio de la precandidatura de Combina dentro de Avanza País sorprende luego de varias semanas de campaña a cargo del presentador Phillip Butters. Ambos deberán competir en la interna de la agrupación para definir quién sucederá a Hernando de Soto como candidato a la presidencia del partido del tren.

El otro candidato

La bancada parlamentaria de Avanza País condenó los actos de violencia registrados en Juliaca, donde su precandidato presidencial, Phillip Butters, fue agredido tras brindar una entrevista en una emisora local. El comunicado difundido en redes sociales señala: “La bancada Avanza País condena de manera firme toda forma de violencia política… Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al señor Phillip Butters, militante y precandidato de nuestro partido, ante los hechos ocurridos esta mañana, donde fue objeto de violencia al salir de una entrevista radial”.

El incidente se produjo durante la visita de Butters a Radio La Decana. Un grupo de ciudadanos protestó fuera del local, exigiendo disculpas por las declaraciones del exconductor durante las marchas de 2022 en Puno, donde Butters calificó de “terroristas” a quienes destruían infraestructuras públicas. La Policía Nacional intervino para evitar enfrentamientos.

Avanza País reiteró que las discrepancias políticas deben resolverse “mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia”. El partido instó a actores políticos y a la población a mantener la calma durante el proceso electoral y remarcó que solo el respeto fortalece la democracia, según el mensaje compartido por la bancada.

Temas Relacionados

Elecciones 2026César CombinaFuerza PopularAPPAvanza PaísPhillip Buttersperu-politica

Más Noticias

Fuerza Popular ya escribe su plan de gobierno: reforma del sistema de justicia está en sus prioridades, según su vocero

El representante de Fuerza Popular conversó con Infobae Perú e indicó que una “reforma policial” también estaría en consideración, pero solo si está orientada a “restablecer el respeto” a la PNP

Fuerza Popular ya escribe su

Retiro de AFP hoy: El link para hacer la solicitud según tu AFP y el paso a paso para sacar 4 UIT

Consulta el cronograma con tu DNI. Empiezan a cobrar los primeros afiliados de Integra, Habitat, Prima y Profuturo desde este 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero del 2026

Retiro de AFP hoy: El

Campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama: ¿Desde cuándo y donde será?

La Liga Contra el Cáncer anunció el inicio de la campaña en Lima Metropolitana, para prevenir esta enfermedad que afecta a cientos de personas en el Perú

Campaña gratuita de despistaje de

Franco Velazco tras ser cuestionado por declaraciones contra Sporting Cristal: “No me van a callar ni a amedrentar”

El administrador temporal de Universitario se defendió de los ataques por criticar el estadio del club ‘celeste’

Franco Velazco tras ser cuestionado

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

La ‘U’ sacó un agónico triunfo frente Ayacucho FC y ahora se prepara para enfrentar a los ‘cerveceros’ este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional, duelo pendiente por la fecha 14 del campeonato

Dos bajas confirmadas de Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular ya escribe su

Fuerza Popular ya escribe su plan de gobierno: reforma del sistema de justicia está en sus prioridades, según su vocero

El contundente voto de la presidenta del TC en contra de la anulación del caso Cócteles

Rafael López Aliaga en problemas por caso Panama Papers: PJ amplía a 24 meses investigación preparatoria contra líder de Renovación Popular

JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

Padre de músico abatido en protesta enfrenta a Fernando Rospigliosi y exige que se retracte: “Mi hijo no es terruco”

ENTRETENIMIENTO

Las imágenes de Jesús Barco

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug: en una piscina, con mujeres y amigos en Huánuco

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

Melanie Martínez reveló el conflicto que alejó a la hija de Christian Domínguez: “¿Cuándo voy a ser tu prioridad?”

Melissa Klug confirma crisis con Jesús Barco tras imágenes de día de piscina con amigas: “Si no se resuelve, ni modo”

DEPORTES

Franco Velazco tras ser cuestionado

Franco Velazco tras ser cuestionado por declaraciones contra Sporting Cristal: “No me van a callar ni a amedrentar”

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Golazo de Juan Lucumí dejando en el suelo a Williams Riveros a pura velocidad en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Sport Boys atisba a Christian Cueva pensando en la Liga 1 2026: “¿A qué peruano no le gusta su juego? Eso será una evaluación"