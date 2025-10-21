César Combina, ex PPC, Fuerza Popular y APP ahora postula por Avanza País: excongresista competirá contra Phillip Butters. (Foto: Sudaca)

El excongresista César Combina oficializó su precandidatura a la presidencia de la República por Avanza País, acompañando el anuncio con un video desde la plaza de armas. El político peruano, quien anteriormente militó en el Partido Popular Cristiano (PPC), Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), busca ahora posicionarse como una figura opuesta a la izquierda política, en medio de un escenario electoral aún incierto.

En el video de lanzamiento difundido en redes sociales, Combina criticó a sectores progresistas señalando: “El Perú está cansado de los zurdos que destruyen todo lo que tocan. Se llenan la boca hablando de justicia social, pero terminan dejando miseria, pobreza y corrupción. Yo no vengo a pedirle permiso a los caviares, a los progres o a los comunistas”.

La carrera política de César Combina se extiende desde el año 2006, cuando se afilió al PPC y postuló sin éxito como regidor en el distrito de Punta Negra por la alianza Unidad Nacional. Después de abandonar ese partido en 2014 por desavenencias internas, se sumó a Fuerza Popular, donde compitió como candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Junín, obteniendo el cuarto lugar en las elecciones de 2014.

En diciembre de 2019, Combina ingresó a las filas de Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña, y un año más tarde consiguió su primera victoria electoral: logró una curul en el Congreso de la República representando a Junín, con más de 26.000 votos válidos. Esta etapa representó el único triunfo en una trayectoria predominantemente marcada por derrotas en procesos electorales previos.

Tras su paso por el Congreso, Combina regresó a Fuerza Popular a finales de 2021, y anunció su precandidatura para la alcaldía de Lima de cara a las elecciones regionales y municipales de 2022. Finalmente, por determinaciones del partido, declinó su postulación para respaldar a otro candidato, según información publicada por Gestión.

El anuncio de la precandidatura de Combina dentro de Avanza País sorprende luego de varias semanas de campaña a cargo del presentador Phillip Butters. Ambos deberán competir en la interna de la agrupación para definir quién sucederá a Hernando de Soto como candidato a la presidencia del partido del tren.

El otro candidato

La bancada parlamentaria de Avanza País condenó los actos de violencia registrados en Juliaca, donde su precandidato presidencial, Phillip Butters, fue agredido tras brindar una entrevista en una emisora local. El comunicado difundido en redes sociales señala: “La bancada Avanza País condena de manera firme toda forma de violencia política… Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al señor Phillip Butters, militante y precandidato de nuestro partido, ante los hechos ocurridos esta mañana, donde fue objeto de violencia al salir de una entrevista radial”.

El incidente se produjo durante la visita de Butters a Radio La Decana. Un grupo de ciudadanos protestó fuera del local, exigiendo disculpas por las declaraciones del exconductor durante las marchas de 2022 en Puno, donde Butters calificó de “terroristas” a quienes destruían infraestructuras públicas. La Policía Nacional intervino para evitar enfrentamientos.

Avanza País reiteró que las discrepancias políticas deben resolverse “mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia”. El partido instó a actores políticos y a la población a mantener la calma durante el proceso electoral y remarcó que solo el respeto fortalece la democracia, según el mensaje compartido por la bancada.