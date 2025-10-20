Perú

Reflexiones personales sobre el poder

En un mundo saturado de información y opiniones constantes, a veces sin base, quienes dominan el arte del silencio se destacan por su claridad mental y capacidad para tomar decisiones acertadas

Por Lydia Arbaiza

Vivimos en una sociedad a menudo dominada por la necesidad de mostrar, de exhibir logros y atributos personales para ser valorados o reconocidos. Sin embargo, la verdadera grandeza, el auténtico poder, reside en aquellas cualidades y comportamientos que no necesitan ser proclamados. Esta idea se resume en la afirmación: "El poder real no necesita demostrarse“. A partir de este concepto, se desprenden profundas reflexiones sobre cómo los verdaderamente fuertes, inteligentes y felices se comportan y se manifiestan en el mundo. En Alemania hay un dicho que viene a colación: “El que presume es porque lo necesita”.

La fortaleza es una cualidad que tradicionalmente se asocia con la demostración de poder, valentía y control. Sin embargo, los más fuertes no son aquellos que imponen su voluntad con rudeza, sino quienes ejercen la amabilidad con firmeza y legalidad. La verdadera fuerza se mide en la capacidad de ser amable incluso en momentos de adversidad, de mostrar respeto y consideración hacia los demás, sin perder la integridad ni la determinación.

La amabilidad del fuerte es un ancla que sostiene comunidades y relaciones. Es el reflejo de una confianza interna que no necesita validarse a través de la agresión o la dominación. En el liderazgo, por ejemplo, los líderes más efectivos a menudo son aquellos que combinan fortaleza con empatía, logrando no solo resultados, sino también compromiso y lealtad.

Los más inteligentes son silenciosos. Esta idea contradice la creencia popular de que el conocimiento y la inteligencia deben ser exhibidos para ganar respeto o admiración. Por el contrario, la verdadera inteligencia se manifiesta en la capacidad de escuchar, reflexionar y actuar con prudencia, evitando el ruido innecesario.

El silencio inteligente es la base de la sabiduría. Nos permite observar con objetividad, analizar con profundidad y responder con precisión. En un mundo saturado de información y opiniones constantes, a veces sin base, quienes dominan el arte del silencio se destacan por su claridad mental y capacidad para tomar decisiones acertadas. Opinar sin evidencia es un riesgo, en dos extremos: uno por ignorancia y otro por arrogancia. En el primer caso, el ejemplo es el efecto Dunning-Kruger.

Los más felices son reservados. La felicidad genuina no siempre es ruidosa ni ostentosa. Al contrario, suele manifestarse en la serenidad, la confianza y el equilibrio interior, que son aspectos que no requieren ser mostrados públicamente. La reserva protege la felicidad de las influencias externas y de las expectativas sociales.

Ser reservado no implica aislamiento, sino prudencia para compartir el bienestar y los logros solo con quienes realmente importan. Mantener la felicidad en un espacio propio permite fortalecer la autoestima y las relaciones auténticas, y resguardar la paz emocional frente a las turbulencias del entorno.

Estas reflexiones convergen en una enseñanza fundamental: el poder real no necesita demostrarse. El poder que se exhibe con arrogancia o ruido suele ser frágil y efímero. En cambio, el poder auténtico es interno, discreto y profundo. Se expresa a través de la amabilidad, el silencio reflexivo, la sencillez y la reserva.

Este poder no busca reconocimiento externo, se sostiene por sí mismo y se traduce en un liderazgo más efectivo, en relaciones humanas más sanas y en una vida más plena. El liderazgo que se basa en estas cualidades es capaz de fomentar el crecimiento de los demás, crear ambientes colaborativos, cumplir las normas y alcanzar resultados duraderos.

En el ámbito profesional, especialmente en roles de liderazgo o influencia, entender y adoptar estas cualidades puede transformar la manera de gestionar equipos y proyectos. Un líder que es amable, escucha más de lo que habla, mantiene la humildad frente al éxito y protege su equilibrio emocional, genera confianza y respeto genuinos, y, por supuesto, hace cumplir las reglas.

En la vida personal, estas enseñanzas nos invitan a cultivar la fortaleza interna, a valorar la inteligencia emocional, a simplificar nuestras vidas y a proteger nuestra felicidad del ruido externo. El verdadero poder reside en nosotros mismos, en la manera en que elegimos vivir y relacionarnos.

