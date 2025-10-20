Jesús Barco tomó drástica decisión antes de que Melissa Klug anuncie su separación: “Para Dios no hay nada imposible”

¿Se preparó? Jesús Barco blindó sus redes antes del comunicado de Melissa Klug. Infobae Perú / Captura: IG.

Melissa Klug y Jesús Barco protagonizan una de las separaciones más comentadas en las últimas horas. Tras cinco años de relación marcada por momentos felices, crisis públicas y segundas oportunidades, la empresaria decidió poner punto final al vínculo sentimental a través de un comunicado en redes sociales.

Aunque el mensaje fue eliminado minutos después, el impacto ya estaba generado. Lo que pocos imaginaron es que el futbolista parecía estar preparado para el escándalo mucho antes de que la noticia saliera a la luz, tomando decisiones que hoy cobran sentido.

La empresaria anunció su separación señalando que lo hacía por su “paz mental y amor propio”, una frase que desató especulaciones inmediatas sobre una posible infidelidad. No era un tema nuevo, ya que en el 2024 la propia Melissa reveló que había terminado con él tras encontrar conversaciones comprometedoras con otra mujer.

Jesús Barco limitó sus mensajes

Aquella vez, la situación se resolvió, pero la confianza quedó fracturada. ‘La Chalaca’ fue clara en repetidas entrevistas: solo volvería a dejarlo si él le fallaba nuevamente. Por eso, su comunicado fue interpretado como el cumplimiento de su advertencia.

Aunque borró el mensaje, su silencio posterior generó aún más incertidumbre. No hubo desmentido ni explicación. Sin embargo, las acciones de Jesús Barco previas al comunicado comenzaron a ser analizadas con detenimiento por los usuarios. El futbolista, sin decir una sola palabra, había blindado su imagen días antes de que todo estallara.

La decisión más evidente fue que limitó los comentarios en sus redes sociales. En todas sus publicaciones, especialmente aquellas donde aparece con Melissa y la hija que tienen juntos, solo un grupo reducido de personas puede opinar. Esta medida no pasó desapercibida, ya que es común que las figuras públicas bloqueen comentarios cuando saben que enfrentarán críticas o cuestionamientos. La restricción no fue temporal, sino constante, como si se estuviera protegiendo de una ola de ataques inminente.

Jesús Barco comparte curioso mensaje en sus historias de IG

A nivel personal, Barco también se dejó ver en una faceta más vulnerable. En sus historias de Instagram compartió un video donde se observa que recibe terapia en la pierna derecha, con electrodos colocados y encontrándose aparentemente en Huánuco, lo que sugiere que podría estar tratando una lesión o fortaleciendo sus músculos, algo habitual en su profesión como futbolista.

Esta imagen reveló un momento físico y emocional distinto, alejándolo del ruido mediático. Mientras algunos creyeron que realmente atravesaba una dolencia deportiva, otros interpretaron esta escena como parte de un proceso más profundo, en el que buscaba estabilidad, recuperación o incluso una distracción ante los problemas personales que afrontaba en ese momento.

Pero lo que más llamó la atención fueron los mensajes reflexivos y cargados de espiritualidad que publicó inmediatamente después. El primero decía: “Te devolveré siete veces lo que perdiste - Dios”. Esta frase, que él compartió como declaración pública, fue interpretada de distintas maneras. Algunos seguidores afirmaron que el futbolista se mostraba confiado en que recuperaría lo que estaba perdiendo. Otros sintieron que se estaba presentando como alguien herido o víctima de una injusticia.

Poco tiempo después publicó otra declaración más profunda: “Tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible”. Esta frase fue acompañada de una imagen donde aparecía sentado, de espaldas, aparentemente avergonzado o reflexivo. No hubo más palabras, pero la imagen hablaba por sí sola. Mostraba a un hombre en silencio, atravesando una etapa difícil, intentando encontrar fuerzas en la fe y preparándose para asumir consecuencias.

Por su parte, Melissa Klug tampoco ha vuelto a pronunciarse tras eliminar el comunicado. Su decisión de borrar el mensaje dejó la puerta abierta a muchas teorías, pero también mostró que tal vez buscaba manejar la situación de manera privada. Aun así, el impacto ya estaba hecho, y las acciones previas de Barco parecen confirmar que el final de la relación no fue una sorpresa para él.

