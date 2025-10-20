Perú

"Gobierna el Congreso", asegura Martha Moyano: Fuerza Popular tiene a su cargo la presidencia del Parlamento

EL fujimorismo se resiste a abandonar la titularidad de la Mesa Directiva a pesar de haber anunciado que lo harían tras la vacancia de Dina Boluarte

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, participó en el programa “El valor de la verdad”, donde realizó declaraciones que generaron debate en el ámbito político nacional. Durante la entrevista, la parlamentaria aseguró que “gobierna el Congreso” en el Perú, en referencia al papel del Legislativo en la política actual.

La intervención de Moyano surgió tras ser consultada sobre la alianza entre Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Estas agrupaciones han formado parte del denominado “Bloque Democrático”, que ha coordinado estrategias dentro del Congreso. La parlamentaria explicó: “Sí, hemos sido del Bloque Democrático. Lo que pasa es que Renovación Popular en muchos momentos rompía los acuerdos y salía a opinar distinto al bloque. Si no hay acuerdos, no se puede estar dirigiendo la mesa”.

Al abordar la percepción sobre el poder del Legislativo frente al Ejecutivo, Moyano puntualizó: “Cuando dices que se gobierna desde el Congreso, no es verdad. Gobierna el Congreso, pero no desde el Congreso”. Esta afirmación reavivó el debate sobre la separación de poderes en Perú y la influencia que tiene el Parlamento frente a las funciones que la Constitución otorga a la Presidencia de la República.

Lady Camones presidió el Congreso
Lady Camones presidió el Congreso en 2022-2023 junto a una Mesa Directiva que incluyó a Martha Moyano y Digna Calle, una de las pocas conformaciones lideradas por mujeres. (Foto Congreso)

Las declaraciones emitidas por la legisladora se producen en un contexto marcado por alianzas parlamentarias que han buscado influir en las decisiones políticas relevantes, principalmente desde la vacancia presidencial de 2022. El bloque conformado por Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso ha sido clave para la dirección de la Mesa Directiva y la agenda legislativa. La capacidad de estos partidos para fijar una línea política en el Parlamento ha sido tema de análisis entre expertos y observadores locales.

Por el momento, las repercusiones dentro del Congreso y en el Ejecutivo no se han traducido en acciones oficiales, aunque el debate sobre la distribución del poder en Perú sigue vigente y ocupa un lugar central en los medios nacionales.

Se quedan en la Mesa Directiva

Fuerza Popular defendió su posición en la Mesa Directiva del Congreso frente a cuestionamientos recientes sobre la continuidad de Fernando Rospigliosi como primer vicepresidente del Parlamento. El secretario general de la agrupación, Luis Galarreta, declaró que el partido no ha modificado su postura respecto a la presidencia del Congreso y negó un cambio de estrategia tras los últimos relevos políticos. Según señaló, “no hay ningún cambio de posición. Nosotros señalamos que no vamos a asumir la presidencia del Congreso, porque eso involucraría que quien asuma la presidencia pasaría al Palacio de Gobierno. Pero Fernando, que es el primer vicepresidente, seguirá encargado de los temas administrativos”, afirmó en declaraciones reproducidas por RPP.

Secretario de Fuerza Popular respaldó
Secretario de Fuerza Popular respaldó permanencia de Fernando Rospigliosi. | Congreso

Galarreta aclaró que el reciente pronunciamiento del partido no se refería a una renuncia a integrar la Mesa Directiva, sino a presidirla. La ambigüedad en los mensajes previos generó interpretaciones diversas en la ciudadanía, fomentadas por declaraciones del vocero del bloque, César Revilla, quien en su momento afirmó que no asumirían ni la presidencia del Congreso, ni la Mesa Directiva, ni el Ejecutivo durante un eventual gobierno de transición.

El partido fujimorista también anticipó su voto a favor de la moción de vacancia presidencial dirigida contra Dina Boluarte, fortaleciendo su posición de no intervenir en funciones ejecutivas, aunque sí participará de procesos administrativos dentro del Legislativo.

En respaldo a la permanencia de sus integrantes en la Mesa Directiva, Galarreta invocó el precedente de Valentín Paniagua en el año 2000, recordando que la ley habilita esta participación y que el primer vicepresidente debe encargarse de tareas administrativas junto a los otros vicepresidentes.

Desde Fuerza Popular rechazaron las acusaciones de un presunto “pacto mafioso” para beneficiar intereses partidarios, adjudicando estas críticas a sectores que “generan inestabilidad” y afirmando que las decisiones del partido responden al marco legal vigente.

