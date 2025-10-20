Perú

Fuerza Popular celebra fin del caso Cócteles: “Se puso fin a años de abuso y se confirma que no se cometieron delitos”

Tribunal Constitucional determinó que la acusación por lavado de activos y organización criminal vinculada a los aportes para las campañas electorales de 2011 y 2016 era inválida

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Keiko Fujimori junto a los
Keiko Fujimori junto a los congresistas designados por su bancada para liderar comisiones en el Congreso. X: Fuerza Popular

Fuerza Popular se pronunció oficialmente tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso penal abierto contra Keiko Fujimori en el llamado Caso Cócteles. La agrupación política sostuvo que el fallo “pone fin a años de abuso” y “confirma que no se cometieron delitos”, reivindicando la inocencia de su lideresa y el impacto político de la resolución.

“Con esta decisión, se confirma que fue sometida a un proceso construido sobre hechos que nunca constituyeron delito”“, escribieron y destacaron el carácter prolongado e injustificado de la investigación: “Durante casi una década, Keiko Fujimori enfrentó con coraje esta persecución. Lo hizo de pie, dando la cara ante el país, incluso cuando le arrebataron su libertad en tres ocasiones de manera absolutamente injusta e ilegal”.

Además, aseguraron que la actuación de la justicia se utilizó con fines políticos y advirtieron que el país no debe repetir escenarios de judicialización por discrepancias ideológicas o partidarias. “Hoy queda claro que, por más discrepancias que existan, en democracia nunca más se debe intentar destruir a una persona, a una familia o a un partido por razones políticas o ideológicas”, indica el texto difundido por las redes sociales del partido.

Comunicado de Fuerza Popular.
Comunicado de Fuerza Popular.

El pronunciamiento de Fuerza Popular se da tras la resolución emitida el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal Constitucional, el máximo órgano de control jurisdiccional en el Perú, que declaró fundada la acción constitucional de hábeas corpus interpuesta por la defensa de Keiko Fujimori. Según informó RPP Noticias, el TC determinó que la acusación por lavado de activos y organización criminal vinculada a los aportes para las campañas electorales de 2011 y 2016 era inválida, debido a que contenía figuras penales no vigentes al tiempo de los hechos y carecía de sustento respecto a la finalidad política de un partido.

El tribunal también concluyó que el proceso judicial excedió los plazos razonables y que las restricciones impuestas violaron derechos fundamentales. Además, que la investigación se encontraba viciada por la retroactividad desfavorable de la ley y la ausencia de motivación clara en las resoluciones judiciales cuestionadas. Como resultado, el TC ordenó la nulidad de toda disposición fiscal y judicial, incluidas las causas por falsedad y declaración inexacta, y dispuso la reevaluación de la situación jurídica de Fujimori en las instancias pertinentes.

La resolución fue adoptada por mayoría del pleno del tribunal. Los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández votaron a favor, mientras que los magistrados Manuel Monteagudo Valdez y Luz Pacheco Zerga lo hicieron en contra.

Temas Relacionados

Fuerza PopularKeiko Fujimoriperu-politicaCócteles

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Huancayo 2-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquimorado’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con los regresos de Guillermo Viscarra y Alessandro Burlamaqui, los ‘blanquimorados’ busca el triunfo de visita. Además, el encuentro marca el regreso de ‘Pipo’ Gorosito al banquillo visitante. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Golazo de Hernán Barcos con genialidad individual en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El ‘Pirata’ ya lleva 14 goles anotados con los ‘victorianos’ en la actual temporada, un promedio importante en sus estadísticas. Se contempla la posibilidad de que permanezca un año más en la institución

Golazo de Hernán Barcos con

Gian Marco anuncia las nuevas fechas de su gira nacional tras posponerla por la violencia: “Espero volver a abrazarlos con música”

El cantautor comunicó el regreso de su gira nacional para mayo de 2026. Tras aplazarla por la crisis y la violencia del país, el artista confirmó seis conciertos en distintas ciudades del Perú

Gian Marco anuncia las nuevas

Detectan en el Callao barra de oro valorizada en más de 3 millones de soles que iba a ser enviada a Italia y tendría origen ilegal

El hallazgo, realizado en un almacén aeroportuario, reveló irregularidades en los documentos de exportación y una pureza del 99.56% en el metal. La Fiscalía investiga su vínculo con operaciones ilegales en Arequipa

Detectan en el Callao barra

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori será candidata a

Keiko Fujimori será candidata a la presidencia en 2026 e irá por cuarta vez a las urnas

Tribunal Constitucional anula el Caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Fin del caso Cócteles: cronología y todo lo que pasó en la investigación a Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Caso Cócteles: Keiko Fujimori podría demandar al Poder Judicial y al fiscal José Domingo Pérez luego de resolución del TC

Fernando Rospigliosi califica de ‘terruco’ a fallecido Eduardo Ruiz Sanz y pide liberar a suboficial Luis Magallanes

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco anuncia las nuevas

Gian Marco anuncia las nuevas fechas de su gira nacional tras posponerla por la violencia: “Espero volver a abrazarlos con música”

Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú en noviembre: “Por fin probaré el pan con chicharrón”

‘Gemelos Paletazo’ revelan que denunciaron extorsión y la Policía les dio ‘precios’ para cuidarlos: “Nos ofrecían servicio”

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima vs Sport Huancayo 2-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquimorado’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con genialidad individual en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

Pablo Ceppelini fue expulsado por insultar a árbitro en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

Gol de Paolo Guerrero con certero remate en Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

Néstor Gorosito confirmó su continuidad en Alianza Lima para el 2026 y apuntó: “Yo no entro mucho en el circo”