Fiorella Cayo revela que vive en celibato desde hace 3 años tras su divorcio: “Ni siquiera besos”

La actriz confesó que no ha tenido ninguna relación desde 2022 y explicó que esta etapa de introspección le permitió reencontrarse consigo misma

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Fiorella Cayo confiesa que no besa a nadie desde hace años y habla del fin de su matrimonio. Infobae Perú / Captura: YouTube

Fiorella Cayo vuelve a generar titulares, pero esta vez no por un proyecto artístico ni por una polémica mediática, sino por una revelación íntima y sorprendente sobre su vida personal. La actriz y cantante peruana confesó que vive en celibato desde hace tres años, una decisión que tomó tras su último divorcio en 2022.

Lejos de evadir el tema o maquillarlo, habló con total sinceridad en una entrevista con Verónica Linares para el pódcast ‘La Linares’, donde expuso cómo este periodo de introspección la ha llevado a reencontrarse consigo misma y a redefinir su manera de entender el amor y las relaciones.

A sus 49 años, la cantante se encuentra en una etapa de madurez emocional. Ya no busca la aprobación pública ni los reflectores constantes. Hoy prefiere la tranquilidad, el equilibrio y la autenticidad. Durante la conversación, sorprendió a la conductora al afirmar sin titubeos que no ha tenido ningún tipo de intimidad o acercamiento romántico desde que terminó su relación con el empresario Miguel Labarthe.

“Estoy en celibato desde mi divorcio”: Fiorella Cayo sorprende con revelación sobre su vida sentimental. Infobae Perú / Captura: YouTube

“No hay nadie que me guste, es más, estoy en celibato hace uff... ni siquiera de besos, nada”, reveló, dejando en shock a la periodista y a los miles de espectadores que escuchaban el programa.

Lejos de tratarse de una imposición o una etapa negativa, la artista explicó que esta decisión ha sido profundamente consciente. Según contó, el celibato le ha dado claridad mental, paz interna y la oportunidad de trabajar en su crecimiento personal.

Sin embargo, esto no significa que haya renunciado al amor. Fiorella aclaró que sigue creyendo en las relaciones de pareja y que no descarta volver a enamorarse cuando llegue alguien que realmente la inspire. “Mira, yo desde que me divorcié la segunda vez, nunca más volví a estar con alguien”, comentó con naturalidad cuando Verónica le preguntó desde cuándo mantiene esta elección de vida.

“Estoy en celibato desde mi divorcio”: Fiorella Cayo sorprende con revelación sobre su vida sentimental. Infobae Perú / Captura: YouTube

Durante la entrevista, la actriz recordó uno de los episodios más comentados de su vida sentimental en los últimos años: cuando fue captada besando a un joven en imágenes que se hicieron públicas. En aquel momento, muchos especularon que se trataba de una nueva relación, pero la actriz aclaró que aquello no fue más que una breve ilusión.

“Salió un video de unos besos con alguien especial para mí, con el que salí y me dijo para ser novios, un chico demasiado lindo, educado (...) la percepción de lo que se vio de eso no me gustó, pero fue algo bonito. Sin embargo, me di cuenta de que no estaba lista para tener una relación”, precisó.

Uno de los puntos más reflexivos de la conversación fue cuando habló sobre su segundo matrimonio con Miguel Labarthe, un empresario del rubro inmobiliario con quien inició un romance en 2018. Se casaron tras pocos meses de relación en una ceremonia privada, rodeada de familiares y amigos cercanos. Al inicio, su unión se mostró estable y reservada, pero con el tiempo, las diferencias empezaron a hacerse evidentes.

“Estoy en celibato desde mi divorcio”: Fiorella Cayo sorprende con revelación sobre su vida sentimental. Infobae Perú / Captura: YouTube

Finalmente, decidieron separarse de manera cordial. Fiorella siempre ha sido transparente al hablar de sus rupturas, y en esta ocasión no fue la excepción. Reconoció que la separación fue dolorosa y que hubo una razón que marcó un antes y un después.

“Cuando hay una infidelidad, es verdad que es importante saber que hay una decepción tan grande que puede quebrar el amor”, expresó.

“Estoy en celibato desde mi divorcio”: Fiorella Cayo sorprende con revelación sobre su vida sentimental. Infobae Perú / Captura: YouTube

