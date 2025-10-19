Pobladores agreden al alcalde de José Crespo y Castillo y le roban su iPhone por paralización de puente en Huánuco

Alcalde de José Crespo y Castillo es agredido por pobladores que reclaman reactivación del puente Aucayacu. (Crédito: FB/@RealTelevisionHuanuco)

Momentos de tensión y violencia se registraron en la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo – Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, luego de que decenas de pobladores irrumpieran en el local edil para exigir la culminación del puente Aucayacu, una obra que permanece paralizada desde hace varios meses pese a registrar un avance físico superior al 90 % y una inversión mayor a 12 millones de soles.

El incidente ocurrió mientras el alcalde Exaltación Reyes Moreno trataba el tema de la paralización del proyecto con algunos funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco. La multitud, visiblemente indignada y mortificada, ingresó al auditorio municipal con pancartas y megáfonos, gritando “¡Queremos nuestro puente ya!”.

De acuerdo con las fuentes locales, lo que debía ser una reunión de diálogo terminó en una jornada de caos, con gritos, empujones e insultos. El alcalde intentó entablar comunicación con algunos dirigentes, pero el descontrol aumentó ante la ausencia de efectivos policiales y de serenazgo, lo que lo obligó a resguardarse en su despacho para evitar ser agredido.

Alcalde de José Crespo y Castillo es agredido y despojado de su iPhone por pobladores que pedían la culminación del puente Aucayacu. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video)

Exigen reactivación de la obra

Los manifestantes responsabilizaron tanto a la municipalidad como al Gobierno Regional de Huánuco por la demora en la culminación del puente. Durante la protesta, exigieron respuestas concretas y denunciaron el abandono del proyecto, que consideran esencial para la conectividad del distrito.

El reclamo principal fue la falta de cumplimiento en los compromisos asumidos previamente. Los asistentes reiteraron su demanda con frases como “¡Basta de promesas, queremos nuestro puente ya!”, mientras el ambiente en el local municipal se tornaba cada vez más tenso.

El desorden paralizó temporalmente las actividades dentro del municipio y generó preocupación entre los trabajadores y autoridades locales, quienes no pudieron controlar a la multitud.

Protesta por puente paralizado en Huánuco termina con agresión al alcalde de José Crespo y Castillo y robo de su iPhone. (Crédito: FB/@TINGOMARIANOTICIAS1)

Robo del celular y denuncia ante la Policía

Durante los momentos de mayor confusión, el alcalde Exaltación Reyes Moreno denunció ante la comisaría del sector el robo de su teléfono celular, ocurrido en medio del tumulto. Según su versión, el equipo —un iPhone valorizado en más de 5.000 mil soles— fue sustraído mientras ofrecía declaraciones en medio del desorden.

El burgomaestre explicó que dejó el dispositivo sobre una mesa al intentar resguardarse del desorden generado por los manifestantes. Las cámaras de seguridad del local registraron a una mujer tomando el equipo, quien ya fue intervenida por la Policía y actualmente rinde su manifestación.

El alcalde indicó que el teléfono contenía información de trabajo importante y que cuenta con sistema de geolocalización activo, por lo que espera que sea recuperado en los próximos días.

Pobladores agreden al alcalde de José Crespo y Castillo y le roban su iPhone durante protesta por obra paralizada en Huánuco. (Foto: FB/Captura video:@TINGOMARIANOTICIAS1)

Acordaron reinicio de obra

Pese a los incidentes, el alcalde informó que durante la reunión se acordó reiniciar los trabajos del puente Aucayacu el lunes 20 de octubre. Asimismo, advirtió que, si el compromiso no se cumple, liderará una movilización hacia Huánuco para exigir respuestas al Gobierno Regional.

“Si el lunes no se reinicia la obra, el martes estaremos allá con diez unidades móviles”, afirmó el alcalde tras los hechos. El suceso dejó en evidencia la frustración de los pobladores ante una obra largamente esperada que, pese a su avanzado estado, permanece inconclusa y sin fecha definitiva de entrega.