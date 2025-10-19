Perú va por los Óscar del Turismo: estas son las nominaciones y el plazo para votar

En la edición 2025 de los World Travel Awards, Perú compite en ocho categorías de gran relevancia dentro del certamen. Foto: Perú Travel

Perú vuelve a brillar en la escena internacional al ser nominado en la edición global de los World Travel Awards 2025, conocidos como los “Óscar del Turismo”. Tras su destacada participación en la versión sudamericana del certamen, el país buscará con solidar su liderazgo mundial con nuevas nominaciones que ponen en valor su riqueza cultural, gastronómica y natural.

El reconocimiento a su diversidad geográfica, su cocina premiada y su historia milenaria hacen que el Perú vuelva a competir entre los destinos más admirados del planeta. Con una trayectoria marcada por múltiples triunfos, la expectativa crece ante la posibilidad de sumar más galardones a su lista en esta nueva edición.

Categorías donde compite Perú

En los World Travel Awards 2025, el país participa en ocho importantes categorías: Destino Líder Mundial de Turismo de Aventura, Destino Líder Culinario del Mundo, Destino Líder Cultural del Mundo, Mejor Atracción Turística del Mundo (Machu Picchu), Destino Líder del Mundo, Destino Líder Verde del Mundo, Destino Líder de Cruceros del Mundo, Destino Líder de Ciudad Patrimonio del Mundo (Lima) y Mejor Oficina de Turismo del Mundo (Promperú).

El desempeño del país en ediciones anteriores ha sido sobresaliente. Perú ha sido elegido Mejor Destino Culinario del Mundo en 12 ocasiones (entre 2012 y 2024), Mejor Destino Cultural del Mundo en seis (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024) y Machu Picchu ha recibido el título de Mejor Atracción Turística del Mundo en seis oportunidades (2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024). A esto se suma el reconocimiento de Lima como Mejor Destino de Ciudad Patrimonio del Mundo en 2023.

Perú está nominado como Destino Líder Culinario del Mundo. Foto: Hiraoka

En total, el país acumula 25 trofeos en este prestigioso certamen, reflejo del esfuerzo conjunto del sector turístico y del atractivo inigualable que ofrece a los viajeros de todo el mundo.

Plazo para votar por Perú y fecha de la gran gala de premiación

Las votaciones estarán abiertas hasta el 26 de octubre, y cualquier persona puede participar ingresando a la web oficial de los World Travel Awards y siguiendo los pasos indicados para apoyar al Perú en las categorías donde compite.

Los ganadores de la edición mundial serán anunciados en una ceremonia especial en Baréin el 6 de diciembre de 2025, donde se reunirán las principales figuras del turismo internacional para celebrar a los destinos más destacados del año.

¿Qué son los World Travel Awards?

Los World Travel Awards (WTA) son un certamen internacional creado en 1993 con el propósito de reconocer, premiar y promocionar la excelencia en los sectores vinculados al turismo, los viajes y la hospitalidad. Desde sus inicios, este reconocimiento ha conquistado prestigio mundial, consolidándose como un símbolo de distinción para destinos, empresas turísticas, oficinas de turismo, atracciones y productos de viaje.

Los World Travel Awards surgieron en 1993 como una iniciativa global para distinguir a los destinos y empresas que destacan por su calidad y liderazgo en la industria del turismo y la hospitalidad. Foto: WTA

La estructura del WTA está organizada en tres niveles: primero, premios nacionales que reflejan la oferta de cada país; luego galas regionales para distinguir lo más destacado de cada zona; y finalmente, una instancia global en la que los ganadores regionales compiten por el título máximo mundial. El proceso de votación se realiza en línea y está abierto tanto a profesionales del turismo como al público consumidor de experiencias de viaje. Además, el peso del voto de expertos suele tener mayor valor en la decisión final, reforzando la legitimidad del premio.

Cada año, los World Travel Awards organizan una serie de ceremonias de gala regionales —el llamado Grand Tour— donde se entregan los galardones para cada continente. En la culminación del año, los ganadores regionales se enfrentan en una gran gala final para definir quién se corona como líder mundial en cada categoría. Con el paso del tiempo, estos premios han ganado reconocimiento como uno de los estándares más elevados en la industria del turismo, inspirando a los actores del sector a elevar constantemente sus servicios y propuestas.