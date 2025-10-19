Perú

Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International: “Me hubiese encantado escuchar Perú”

La directora del Miss Perú viajó hasta Tailandia para acompañar a la representante peruana, quien lo logró la clasificación

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International | Instagram

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, lamentó públicamente la eliminación de Flavia López en la reciente edición del Miss Grand International, realizada el 18 de octubre en Tailandia.

La directora nacional viajó hasta el país asiático para acompañar y apoyar a la representante nacional en los días previos y durante la gala final.

Flavia López, al igual que sus compañeras, tuvo que sortear diferentes retos a lo largo del certamen. En su caso, una lesión complicó su desempeño y limitó sus movimientos en varias de las actividades oficiales.

Sin embargo, en la noche culminante de la competencia internacional, López reapareció en el escenario utilizando tacones a pesar de mantener la pierna vendada. Este gesto de perseverancia hizo que recibiera una ovación del público y pusiera en valor el esfuerzo realizado para representar a Perú, pese a las adversidades físicas.

Las expectativas para el grupo sudamericano se mantuvieron hasta el anuncio de las clasificadas, momento en que se confirmó que Perú no quedaba entre las veinte mejores. La noticia generó tristeza entre seguidores y familiares, pero también mensajes de ánimo hacia la candidata por la dedicación mostrada desde su llegada a Tailandia.

Luego de la jornada, Jessica Newton publicó un video desde el lugar de la final. En las imágenes, se la observa junto al público y celebrando el logro de otras delegaciones, especialmente el triunfo de Filipinas.

Jessica Newton lamenta la derrota
Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International: “Me hubiese encantado escuchar Perú”
Newton compartió: “Miss Grand 2025 ha sido un gran show cargado de emociones, me hubiese encantado escuchar Perú y aunque sé que Flavia López compitió con todo el corazón no alcanzamos la clasificación, pero eso no impidió el celebrar con Filipinas su segunda corona dorada”.

El mensaje de Jessica Newton recibió la respuesta de Teresa Chaivisut, vicepresidenta del Miss Grand International. Destacó la conexión emocional de las candidatas peruanas con el público: “Las reinas de Perú siempre se ganan el corazón de la gente”.

Teresa, sub directora del MGI,
Teresa, sub directora del MGI, destacó la participación de Perú.

Flavia López quedó sorprendida con el resultado

Tras la finalización del certamen, Flavia López dio sus primeras declaraciones en una entrevista para la plataforma ‘Los Cuchosos’, que da cobertura a las actividades de las reinas latinas en Tailandia.

La modelo explicó cómo vivió el resultado: “La verdad estoy sorprendida, un poco en shock todavía. No es el resultado que quizás esperaba y ustedes tampoco esperaban, pero igual estoy feliz porque sé que he entregado todo de mí, he entregado lo mejor, y eso se ha visto reflejado con el cariño que he recibido aquí, en mi país y en los demás países”, expresó.
Flavia López rompe su silencio
Flavia López rompe su silencio tras quedar fuera de la final del ‘Miss Grand International’. IG: Los Cuchosos.

Lejos de mostrar decepción, López agregó: “Esto no es el final, sino el comienzo de algo bonito para mí, de algo nuevo, una nueva etapa de la cual estoy muy orgullosa. Gracias por todo su apoyo, los amo, Perú. Los amo, los amo, los amo”. La modelo insistió en el valor de la experiencia obtenida y transmitió su gratitud ante quienes acompañaron su trayectoria desde el inicio.

A pesar de no ubicarse dentro de las favoritas del jurado, Flavia López se consolidó como una de las candidatas más persistentes del certamen internacional. Su fortaleza para remontar dificultades, la actitud en el escenario y el respaldo del público posicionaron a la representante peruana entre las figuras más visibles de la noche.

Temas Relacionados

Flavia LópezMiss Grand International 2025Jessica Newtonperu-entretenimiento

Más Noticias

Reimond Manco reveló problemas de Piero Cari en Alianza Lima y le dejó sincero consejo: “Si crees que eres Cristiano Ronaldo, puedes terminar como yo”

El ‘Rei’ hizo una inesperada confesión sobre la actualidad del volante de 18 años en el cuadro ‘blanquiazul’, luego de su gol en el triunfo sobre Sport Boys

Reimond Manco reveló problemas de

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El entrenador de las ‘pumas’ explicó que la decisión de la elección fue personal, aunque se apoyó en un “pequeño sociograma” implicando las opiniones de cada una de las deportistas del nuevo plantel

Francisco Hervás le concede la

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

El goleador en solitario de la Liga 1 2025 ha sido testigo de cómo han empleado su nombre para realizar difamaciones, a partir de un par de lesiones que han mermado su estado físico

Facundo Callejo, indignado por falsas

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los protagonistas llegan con actualidades distintas. Autuori empleará una oncena de peso a pesar de la complicación de la altura. Bustos se aferra a su goleador histórico Erustes

A qué hora juega Sporting

Holcim roza el límite de su capacidad instalada y evalúa ampliaciones en Perú tras crecimiento a triple dígito en 2025

La saturación en su capacidad productiva obliga a la concretera suiza a revisar su estrategia, luego de reportar un volumen de negocios anual de US$200 millones con la absorción de tres empresas locales

Holcim roza el límite de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Montoya usa el asesinato

Jorge Montoya usa el asesinato del suboficial Soncco para defender a la PNP y le recuerdan que un expolicía fue condenado por esa muerte

7 de cada 10 peruanos desconoce el día y el horario de las próximas Elecciones 2026: 71 % reconoce que no está informado

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya descarta que cancelación

Laura Spoya descarta que cancelación de su evento se deba a poca venta de entradas: “No tiene nada que ver”

Magaly Medina condena a Tatiana Astengo por insulto viral a policía en Marcha Nacional: “No hay justificación para ese nivel de odio”

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya y Mario Irivarren por cancelación de ‘La Profecía’: “Remataban las entradas al 50%”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

DEPORTES

Francisco Hervás le concede la

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Ricardo Gareca vuelve a Perú en 2026? La inesperada revelación de Giancarlo Granda sobre el futuro del ‘Tigre’

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo