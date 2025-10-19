Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International | Instagram

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, lamentó públicamente la eliminación de Flavia López en la reciente edición del Miss Grand International, realizada el 18 de octubre en Tailandia.

La directora nacional viajó hasta el país asiático para acompañar y apoyar a la representante nacional en los días previos y durante la gala final.

Flavia López, al igual que sus compañeras, tuvo que sortear diferentes retos a lo largo del certamen. En su caso, una lesión complicó su desempeño y limitó sus movimientos en varias de las actividades oficiales.

Sin embargo, en la noche culminante de la competencia internacional, López reapareció en el escenario utilizando tacones a pesar de mantener la pierna vendada. Este gesto de perseverancia hizo que recibiera una ovación del público y pusiera en valor el esfuerzo realizado para representar a Perú, pese a las adversidades físicas.

Las expectativas para el grupo sudamericano se mantuvieron hasta el anuncio de las clasificadas, momento en que se confirmó que Perú no quedaba entre las veinte mejores. La noticia generó tristeza entre seguidores y familiares, pero también mensajes de ánimo hacia la candidata por la dedicación mostrada desde su llegada a Tailandia.

Luego de la jornada, Jessica Newton publicó un video desde el lugar de la final. En las imágenes, se la observa junto al público y celebrando el logro de otras delegaciones, especialmente el triunfo de Filipinas.

Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International: “Me hubiese encantado escuchar Perú”

Newton compartió: “Miss Grand 2025 ha sido un gran show cargado de emociones, me hubiese encantado escuchar Perú y aunque sé que Flavia López compitió con todo el corazón no alcanzamos la clasificación, pero eso no impidió el celebrar con Filipinas su segunda corona dorada”.

El mensaje de Jessica Newton recibió la respuesta de Teresa Chaivisut, vicepresidenta del Miss Grand International. Destacó la conexión emocional de las candidatas peruanas con el público: “Las reinas de Perú siempre se ganan el corazón de la gente”.

Teresa, sub directora del MGI, destacó la participación de Perú.

Flavia López quedó sorprendida con el resultado

Tras la finalización del certamen, Flavia López dio sus primeras declaraciones en una entrevista para la plataforma ‘Los Cuchosos’, que da cobertura a las actividades de las reinas latinas en Tailandia.

La modelo explicó cómo vivió el resultado: “La verdad estoy sorprendida, un poco en shock todavía. No es el resultado que quizás esperaba y ustedes tampoco esperaban, pero igual estoy feliz porque sé que he entregado todo de mí, he entregado lo mejor, y eso se ha visto reflejado con el cariño que he recibido aquí, en mi país y en los demás países”, expresó.

Flavia López rompe su silencio tras quedar fuera de la final del ‘Miss Grand International’. IG: Los Cuchosos.

Lejos de mostrar decepción, López agregó: “Esto no es el final, sino el comienzo de algo bonito para mí, de algo nuevo, una nueva etapa de la cual estoy muy orgullosa. Gracias por todo su apoyo, los amo, Perú. Los amo, los amo, los amo”. La modelo insistió en el valor de la experiencia obtenida y transmitió su gratitud ante quienes acompañaron su trayectoria desde el inicio.

A pesar de no ubicarse dentro de las favoritas del jurado, Flavia López se consolidó como una de las candidatas más persistentes del certamen internacional. Su fortaleza para remontar dificultades, la actitud en el escenario y el respaldo del público posicionaron a la representante peruana entre las figuras más visibles de la noche.