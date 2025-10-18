Perú

Nuevo ataque con explosivo en Trujillo: video registra al atacante dejando dinamita en la puerta de un hotel

Una cámara de seguridad captó a un hombre dejando un paquete frente a la entrada del hotel, segundos antes de la explosión. El estallido provocó daños materiales, dejó heridos y generó pánico en la urbanización San Judas Tadeo

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

La noche del 17 de octubre, una fuerte explosión alteró la tranquilidad de los vecinos de la urbanización San Judas Tadeo, en la provincia de Trujillo, región La Libertad. De acuerdo con los testigos, un artefacto detonó en la entrada de un hotel ubicado a espaldas de la avenida Antenor Orrego, provocando pánico entre los residentes y transeúntes que se encontraban en la zona.

Minutos después del estallido, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para acordonar el área y realizar las primeras diligencias. El estruendo causó lesiones a varias personas y daños materiales en la fachada del establecimiento, además de afectar viviendas cercanas. El incidente ha sido catalogado como un nuevo atentado con explosivo en esta ciudad, donde ya se han registrado hechos similares en los últimos meses.

Cámaras captaron al presunto atacante dejando el explosivo

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que un hombre deja un objeto envuelto frente a la puerta del hotel, ubicado a pocos metros de la intersección entre las avenidas Colibríes y Antenor Orrego. En el video se observa que, tras colocar el paquete, el sujeto se aleja rápidamente del lugar antes de que ocurra la detonación.

Vecinos de la zona señalaron que el estruendo se escuchó a varias cuadras y generó pánico entre los residentes.

Las autoridades sospechan que el artefacto utilizado sería dinamita de uso industrial, aunque los peritos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) aún analizan los restos encontrados en la zona para determinar su composición exacta. La Policía Nacional ha solicitado las grabaciones de las cámaras aledañas con el fin de rastrear la ruta del presunto autor y establecer si actuó solo o con apoyo de otras personas.

Momentos de pánico tras la explosión

Los vecinos de San Judas Tadeo contaron, a través de sus redes sociales, que el estallido se escuchó a varias cuadras de distancia y que las vibraciones provocaron la caída de vidrios y objetos en los inmuebles cercanos.

El hotel afectado presenta fisuras y daños en sus muros frontales, por lo que ha sido cerrado temporalmente mientras se realiza la evaluación técnica de Defensa Civil.

La Policía investiga si el hecho está vinculado a extorsiones

Especialistas analizaron los restos del artefacto para determinar si se trató de dinamita de uso industrial.

Fuentes policiales indicaron que este nuevo ataque podría estar relacionado con bandas dedicadas a la extorsión, que desde hace meses vienen utilizando explosivos para intimidar a empresarios, comerciantes y transportistas en Trujillo. Este tipo de ataques suele ocurrir de madrugada o en zonas poco transitadas, con el objetivo de generar miedo entre las víctimas.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Dirincri Lima participan en las pesquisas. Además, se ha pedido el apoyo del Ministerio Público para analizar las evidencias encontradas y definir el tipo de explosivo empleado. Hasta el momento, ninguna organización ha asumido la autoría del atentado.

Trujillo registra una escalada de ataques con explosivos

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la onda expansiva destruyó paredes y mobiliario dentro del edificio afectado en Las Quintanas, sembrando el pánico entre los residentes.

En los últimos meses, Trujillo ha sido escenario de varios atentados con explosivos dirigidos contra negocios, viviendas y locales nocturnos. Solo en septiembre, vecinos de otra zona del distrito también reportaron la detonación de un artefacto, presuntamente dinamita, en una vivienda particular. En aquella ocasión no se registraron víctimas, pero sí daños materiales considerables.

La región La Libertad figura entre las más afectadas por la violencia y las redes criminales dedicadas a la extorsión. Las autoridades han reiterado su compromiso de reforzar las operaciones de inteligencia y aumentar la presencia policial para evitar nuevos ataques. Sin embargo, los vecinos de Trujillo expresan temor ante la frecuencia con que ocurren estos hechos y piden resultados concretos en las investigaciones.

