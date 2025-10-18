Confusión en el Miss Grand Internacional 2025: Miss Panamá protagonizó vergonzoso momento al creer que fue clasificada, pero era Paraguay

Confusión en el Miss Grand Internacional 2025: Panamá creyó estar clasificada y era Paraguay | YouTube

El Miss Grand International 2025 vivió un momento inesperado y confuso durante la gala final celebrada este sábado en el Show DC Hall de Bangkok (Tailandia). En medio de la emoción y los aplausos del público, se produjo un error en el anuncio de las semifinalistas que generó sorpresa tanto entre los asistentes como entre los televidentes.

Mientras se revelaban los nombres del Top 20, la representante de Panamá subió al escenario creyendo haber sido mencionada por los conductores del certamen. Sin embargo, el nombre que realmente se había anunciado era el de Miss Grand Paraguay, lo que provocó un instante de desconcierto en plena transmisión en vivo.

Miss Grand Panamá protagonizó vergonzoso momento al creer que fue clasificada.

El público estalló en murmullos y aplausos, mientras la concursante panameña saludaba emocionada, pensando que había sido elegida. Segundos después, el maestro de ceremonias intervino para aclarar el malentendido: “Disculpen, anuncié Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en este salón”, expresó con una sonrisa, intentando suavizar el momento.

La candidata de Panamá, visiblemente apenada pero con elegancia, regresó a su posición entre los aplausos de las demás competidoras. Acto seguido, Miss Paraguay subió al escenario sorprendida pero con una gran sonrisa, recibiendo el reconocimiento del público y continuando con la gala sin mayores contratiempos.

Miss Grand Paraguay pasó al Top 20.

Miss Gran Perú no pasó el Top 20

A pesar del tropiezo, la transmisión continuó con normalidad y la producción del certamen confirmó oficialmente que Miss Paraguay era la clasificada al Top 20. El episodio se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios comentaron la confusión con humor y empatía hacia ambas candidatas, destacando la manera profesional en que ambas manejaron la situación.

Entre tanto, la peruana Flavia López, representante del Perú, no logró ingresar al Top 20 de la competencia, aunque se ganó el cariño del público internacional por su actitud positiva y valentía al desfilar con la pierna vendada. La modelo nacional llegó al escenario con una sonrisa radiante y un elegante vestido dorado con transparencias, que resaltó su figura y presencia escénica.

Flavia López saludó con entusiasmo en su primera presentación en el Miss Grand International.

Flavia demostró temple y elegancia durante toda la competencia, incluso pese a su lesión. Si bien no consiguió avanzar a las etapas finales, su desempeño fue reconocido por sus seguidores.

El Miss Grand International 2025 continúa posicionándose como uno de los concursos de belleza más mediáticos del mundo, combinando espectáculo, cultura y emoción. Aunque la confusión con Panamá generó un momento de tensión, la rápida reacción de los organizadores y la deportividad de las candidatas permitieron que la gala siguiera su curso con total normalidad.

Flavia López no entró al TOP 20 del Miss Grand Internacional 2025 | YouTube