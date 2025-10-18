Perú

Hija de Christian Domínguez confiesa el dolor que siente tras años de bullying por las acciones de su padre: “Lo tenía en un pedestal”

La hija mayor del cantante revela en una transmisión en vivo la decepción que siente tras años de acoso escolar y críticas por la vida pública y mediática que ha tenido su padre

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Hija de Christian Domínguez confiesa el dolor que siente tras años de bullying por las acciones de su padre: “Lo tenía en un pedestal”. Video: Magaly TV La Firme

“Yo le tenía en un pedestal y que se me caiga de esa manera es muy doloroso y es feo”. Con estas palabras, Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, expresó en una transmisión en vivo por TikTok el profundo dolor y la decepción que siente hacia su padre, a quien responsabiliza de haber sido víctima de bullying y de sufrir emocionalmente por sus ausencias.

La joven relató que durante años soportó comentarios y burlas en el colegio y en redes sociales debido a la vida pública y las polémicas de su progenitor. A pesar de haberlo considerado siempre el hombre más importante de su vida, Camila confesó que la imagen que tenía de él se desplomó y que ya no desea que forme parte de su día a día.

Durante la transmisión, que fue compartida en Magaly Tv La Firme, Camila Domínguez señaló que desde pequeña su madre le inculcó el amor y la admiración por su padre. “Mi papá es el hombre que más amo en el mundo y siempre ha sido así. Mi mamá siempre me inculcó eso y desde muy chiquita, mi papá siempre ha sido todo para mí”, expresó la joven.

Sin embargo, la constante exposición mediática de Christian Domínguez y sus controversias personales la convirtieron en blanco de acoso escolar y comentarios negativos. “Me han fastidiado por mucho tiempo por problemas de mi papá en el colegio y en mil lugares que ya no me afecta mucho eso. Aprendí a acostumbrarme, a sobrellevar eso”, relató en el mismo espacio.

La joven también abordó el sentimiento de estar pagando las consecuencias de las acciones de su padre. “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”, afirmó en la transmisión en vivo que hizo en su cuenta de TikTok. Este sentimiento de culpa se sumó a la decepción por la falta de atención y presencia paterna, lo que la llevó a replantear su relación con Christian Domínguez.

Magaly Medina se muestra apenada por la hija de Christian Domínguez y las confesiones que hace en TikTok. Video: Magaly TV La Firme

Camila Domínguez señala que ya no quiere saber nada de su padre

A pesar de las críticas y los rumores sobre su supuesta rebeldía, Camila insistió en que su dolor proviene de la caída de la imagen idealizada que tenía de su padre y del sufrimiento acumulado por años de ausencias y silencios.

En sus declaraciones, Camila Domínguez detalló los múltiples intentos que realizó para que su padre estuviera presente en momentos importantes de su vida. “Yo pedí muchas, muchas veces que esté presente en juegos, que esté presente en actuaciones, que esté presente en muchas cosas las cuales no estaba, y fueron muy pocas veces en las que fue”, explicó en el live.

La joven manifestó que, tras reiteradas decepciones, tomó la decisión de dejar de buscar el cariño y la atención de su padre: “Ya no quiero cariño, ya no quiero atención, ya no quiero que él esté presente, no quiero que sea parte de mi vida. Si no lo hizo antes, que ya no lo haga ahora”.

Camila subrayó que no suplicará más por un amor que no recibe y aconsejó a otros adolescentes en situaciones similares a no mendigar afecto. “No voy a suplicar más por un amor que no me quieren dar y por un padre que no quiere ser presente”, sentenció. Además, pidió que no involucren ni ataquen a su madre en redes sociales y expresó su deseo de mantener el vínculo con sus medios hermanos, Valentino y Cataleya, pese a las diferencias con las parejas de su padre. “Voy a tratar de buscar la manera de ver a mis hermanos... porque obviamente son mis hermanos”, afirmó en su live.

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”. Video: TikTok

Christian Domínguez guarda silencio, pero en redes y Magaly cuestionan su rol de padre

Hasta el momento, Christian Domínguez no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de su hija, mientras que la joven reiteró su decisión de no quererlo más en su vida y de priorizar su bienestar emocional.

La transmisión en vivo de Camila Domínguez, realizada el viernes 17 de octubre, generó una amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación. El video se viralizó rápidamente, provocando una ola de reacciones tanto de apoyo como de críticas hacia el cantante, quien ha sido objeto de controversia por su vida sentimental y su exposición mediática.

Por su parte, Magaly Medina también analizó el testimonio de Camila y reflexionó sobre la importancia de la comunicación en las relaciones familiares, advirtiendo sobre el daño que puede causar el silencio y la falta de diálogo entre padres e hijos. La conductora señaló que el aislamiento y la ausencia de respuestas pueden convertirse en una forma de maltrato emocional, y sugirió la necesidad de buscar ayuda profesional para abordar este tipo de conflictos.

Temas Relacionados

Camila DomínguezChristian DomínguezBullyingperu-entretenimiento

Más Noticias

Se filtró que Néstor Gorosito firmó su renovación con Alianza Lima: ¿Por qué no lo hacen oficial?

Talía Azcárate reveló que ‘Pipo’ ya habría concretado su permanencia en Matute, y habría una cláusula para cortar el vínculo si es que no se logra el objetivo al final de temporada

Se filtró que Néstor Gorosito

Afiliados AFP que quieran retirar un monto mayor podrán solicitar en enero 2026

Retiro AFP en enero no solo podrá dar chance a sacar descuentos que se hagan en noviembre, diciembre y enero, sino que se aplicará una UIT más alta. Revisa el cronograma

Afiliados AFP que quieran retirar

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

El líder de Renovación Popular y precandidato presidencial hizo mención a la muerte de Eduardo Ruiz, artista conocido como Trvko

Rafael López Aliaga calificó de

280 sanciones por informalidad en el transporte público de Lima y Callao durante las primeras semanas de octubre

Conductores sin licencia, combis sin SOAT y vehículos con más de 100 mil soles en multas circularon con total impunidad en zonas clave

280 sanciones por informalidad en

Rafael López Aliaga asegura que ahora es “íntimo” de César Sandoval, exministro de Transportes de Dina Boluarte

El exalcalde de Lima mencionó que le pidió disculpas al ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego de varias discusiones sobre el tren Lima -Chosica

Rafael López Aliaga asegura que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga calificó de

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

Rafael López Aliaga asegura que ahora es “íntimo” de César Sandoval, exministro de Transportes de Dina Boluarte

Gobierno aprueba otorgar apoyo económico a familiares de Eduardo Ruiz, manifestante asesinado en protesta

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

Fredy Hinojosa no va más en el Despacho Presidencial: Aceptan renuncia del vocero de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster lució toda su

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

Susana Alvarado responde tras ser llamada ‘cumbiambera’ por Magaly Medina: “No me contamino de las personas que tienen mala vibra”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA: programación completa para los duelos con Rusia y Chile

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”