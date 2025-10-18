Hija de Christian Domínguez confiesa el dolor que siente tras años de bullying por las acciones de su padre: “Lo tenía en un pedestal”. Video: Magaly TV La Firme

“Yo le tenía en un pedestal y que se me caiga de esa manera es muy doloroso y es feo”. Con estas palabras, Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, expresó en una transmisión en vivo por TikTok el profundo dolor y la decepción que siente hacia su padre, a quien responsabiliza de haber sido víctima de bullying y de sufrir emocionalmente por sus ausencias.

La joven relató que durante años soportó comentarios y burlas en el colegio y en redes sociales debido a la vida pública y las polémicas de su progenitor. A pesar de haberlo considerado siempre el hombre más importante de su vida, Camila confesó que la imagen que tenía de él se desplomó y que ya no desea que forme parte de su día a día.

Durante la transmisión, que fue compartida en Magaly Tv La Firme, Camila Domínguez señaló que desde pequeña su madre le inculcó el amor y la admiración por su padre. “Mi papá es el hombre que más amo en el mundo y siempre ha sido así. Mi mamá siempre me inculcó eso y desde muy chiquita, mi papá siempre ha sido todo para mí”, expresó la joven.

Sin embargo, la constante exposición mediática de Christian Domínguez y sus controversias personales la convirtieron en blanco de acoso escolar y comentarios negativos. “Me han fastidiado por mucho tiempo por problemas de mi papá en el colegio y en mil lugares que ya no me afecta mucho eso. Aprendí a acostumbrarme, a sobrellevar eso”, relató en el mismo espacio.

La joven también abordó el sentimiento de estar pagando las consecuencias de las acciones de su padre. “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”, afirmó en la transmisión en vivo que hizo en su cuenta de TikTok. Este sentimiento de culpa se sumó a la decepción por la falta de atención y presencia paterna, lo que la llevó a replantear su relación con Christian Domínguez.

Magaly Medina se muestra apenada por la hija de Christian Domínguez y las confesiones que hace en TikTok. Video: Magaly TV La Firme

Camila Domínguez señala que ya no quiere saber nada de su padre

A pesar de las críticas y los rumores sobre su supuesta rebeldía, Camila insistió en que su dolor proviene de la caída de la imagen idealizada que tenía de su padre y del sufrimiento acumulado por años de ausencias y silencios.

En sus declaraciones, Camila Domínguez detalló los múltiples intentos que realizó para que su padre estuviera presente en momentos importantes de su vida. “Yo pedí muchas, muchas veces que esté presente en juegos, que esté presente en actuaciones, que esté presente en muchas cosas las cuales no estaba, y fueron muy pocas veces en las que fue”, explicó en el live.

La joven manifestó que, tras reiteradas decepciones, tomó la decisión de dejar de buscar el cariño y la atención de su padre: “Ya no quiero cariño, ya no quiero atención, ya no quiero que él esté presente, no quiero que sea parte de mi vida. Si no lo hizo antes, que ya no lo haga ahora”.

Camila subrayó que no suplicará más por un amor que no recibe y aconsejó a otros adolescentes en situaciones similares a no mendigar afecto. “No voy a suplicar más por un amor que no me quieren dar y por un padre que no quiere ser presente”, sentenció. Además, pidió que no involucren ni ataquen a su madre en redes sociales y expresó su deseo de mantener el vínculo con sus medios hermanos, Valentino y Cataleya, pese a las diferencias con las parejas de su padre. “Voy a tratar de buscar la manera de ver a mis hermanos... porque obviamente son mis hermanos”, afirmó en su live.

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”. Video: TikTok

Christian Domínguez guarda silencio, pero en redes y Magaly cuestionan su rol de padre

Hasta el momento, Christian Domínguez no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de su hija, mientras que la joven reiteró su decisión de no quererlo más en su vida y de priorizar su bienestar emocional.

La transmisión en vivo de Camila Domínguez, realizada el viernes 17 de octubre, generó una amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación. El video se viralizó rápidamente, provocando una ola de reacciones tanto de apoyo como de críticas hacia el cantante, quien ha sido objeto de controversia por su vida sentimental y su exposición mediática.

Por su parte, Magaly Medina también analizó el testimonio de Camila y reflexionó sobre la importancia de la comunicación en las relaciones familiares, advirtiendo sobre el daño que puede causar el silencio y la falta de diálogo entre padres e hijos. La conductora señaló que el aislamiento y la ausencia de respuestas pueden convertirse en una forma de maltrato emocional, y sugirió la necesidad de buscar ayuda profesional para abordar este tipo de conflictos.