PJ anula la absolución de Vladimiro Montesinos y del Grupo Colina por el asesinato de Pedro Huilca: Ordenan nuevo juicio

El Poder Judicial anuló la sentencia que absolvió al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y miembros del Grupo Colina por el asesinato del líder sindical Pedro Huilca Tecse en diciembre de 1992, en plena dictadura de Alberto Fujimori.
En la resolución a la que accedió Infobae, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordena, como consecuencia de haberse declarado nula la decisión, un nuevo juicio contra Montesinos, Juan Nolberto Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez, como presuntos autores mediatos; y contra los exColina Santiago Enrique Martin Rivas, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Nelson Rogelio Carbajal García y Wilmer Yarlequé Ordinola, como presuntos autores directos. El delito es homicidio calificado-asesinato, cometido bajo el contexto de lesa humanidad.
PUBLICIDAD
Cabe precisar que la sentencia también ordena un nuevo juzgamiento al exjefe del Comando Conjunto, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, y al exjefe del SIN, Julio Rolando Salazar Monroe. Sin embargo, el primero ya ha sido declarado por la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional como una persona sin capacidad procesal debido a la demencia senil que padece. El segundo, Salazar Monroe, murió en 2024.
El nuevo juicio estará a cargo de un colegiado distinto al de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que ordenó la absolución de Montesinos y compañía.
El caso Pedro Huilca
En 2023, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria absolvió, por mayoría (dos votos contra uno) a Montesinos e integrantes del Grupo Colina porque supuestamente no habían pruebas suficientes que los vincularan con el asesinato de Pedro Huilca. También se dijo que el régimen de Alberto Fujimori no habría tenido una motivación para acabar con la vida del líder sindical.
PUBLICIDAD
Sin embargo, la Corte Suprema sostiene que la Sala Superior valoró incorrectamente el contexto del crimen y las pruebas.
Por ejemplo, la Sala Suprema dice que el tribunal inferior analizó el móvil del crimen de forma aislada, enfocándose solo en el aparente intercambio entre Huilca y Alberto Fujimori en CADE de 1992. Es decir, sin valorar adecuadamente si la intensa actividad sindical de Huilca lo posicionaba como una amenaza para el régimen.
Del mismo, los jueces supremos cuestionan que la Sala Superior haya concluido que para la fecha del asesinato, diciembre de 1992, el Grupo Colina había dejado de operar. En la sentencia se advierte que se ignoraron declaraciones de exmiembros del destacamento que afirmaban que, aunque no funcionaban con regularidad, se agrupaban según la necesidad para tareas específicas en esa fecha.
PUBLICIDAD
También se cuestiona a los magistrados superiores haber delimitado la actuación del Grupo Colina a la eliminación de terroristas, cuando existen sentencias previas que confirma que también se dedicaban a asesinar selectivamente a personas incómodas al régimen de Alberto Fujimori.
En la sentencia también se consigna el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado peruano reconoció que agentes estatales habrían participado en el crimen de Pedro Huilca y se comprometió a esclarecer y sancionar a los responsables.
Debido a todo ello, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió declarar la nulidad de la absolución y ordenó el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado.
PUBLICIDAD
Cabe precisar que a lo largo del fallo los jueces supremos dejan en claro que no se está ordenando valorar en un sentido u otro las pruebas presentadas por la Fiscalía, sino que estas sean analizadas en su totalidad y de manera detallada.
Más Noticias
Consumo de cemento crece casi 8% impulsado por la construcción de viviendas y ya van 5 meses en expansión
El avance coincidió con un incremento de los créditos de consumo e hipotecarios durante mayo, mientras que el sector pesquero registró una marcada contracción por la menor extracción de anchoveta
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 1 de julio de 2026
Las autoridades peruanas insisten en la importancia de identificar zonas seguras, elaborar mochilas de emergencia y participar en simulacros para reducir riesgos y responder adecuadamente ante un gran terremoto
Bélgica 0-1 Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Europeos y africanos se miden en uno de los duelos más parejos de esta ronda. Sigue todas las incidencias del cotejo
Delincuentes asaltan a dos policías dentro de un patrullero en Arequipa y roban un fusil AKM, dos pistolas y doce cacerinas oficiales
Las autoridades revisan cámaras de seguridad y realizan operativos para recuperar las armas sustraídas, consideradas de alto riesgo por su posible uso en actividades delictivas
Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial
El magistrado Richard Concepción Carhuancho cuestionó la sanción de la Junta Nacional de Justicia y expresó preocupación por su seguridad ante la falta de resguardo policial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD