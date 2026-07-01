Critican a Karla Tarazona luego de insinuar que demandará a la hija mayor de Christian Domínguez: “Eres maquiavélica”

Karla Tarazona recibió críticas en redes sociales por una frase que fue interpretada como una advertencia legal contra Camila Domínguez.

Una conferencia de prensa de Karla Tarazona desató una ola de comentarios en redes sociales tras ser interpretada como una advertencia velada a Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, quien en unos meses alcanzará la mayoría de edad.

La frase que encendió el debate fue la respuesta de Tarazona ante la posibilidad de que la joven saliera a hablar públicamente sobre su relación con ella: “Acá nadie tiene miedo a nada ni a nadie. Cuando uno es mayor de edad, te haces responsable de las cosas que tú...”, declaró la conductora.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en dividirse. Mientras algunos respaldaron su postura —“bien dicho, en la vida no puedes tener miedo a nadie”, escribió un seguidor—, la mayoría de las reacciones fueron críticas.

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Las reacciones a Karla Tarazona se dividieron entre quienes respaldaron su postura y quienes rechazaron que apuntara a Camila Domínguez.

“Ese ‘cuando eres mayor de edad te haces responsable de lo que dices’, prácticamente le dijo ‘te voy a demandar’”, señaló un usuario. Otros fueron más directos: “No hables mal de una niña”, “qué mal cae”, “lleva la fiesta en paz si amas a tu esposo, ama a su hija”, y “eres maquiavélica”, fueron algunos de los mensajes que circularon.

En la misma conferencia, Tarazona explicó su postura sobre las acusaciones que considera difamatorias. “Cuando una persona acusa a alguien de cosas graves, la demandas. Una cosa es que digas ‘se puso el vestido verde, qué horrible le quedó’.

Y otra cosa es decir: ‘Se robó el vestido’. Si difamas a una persona y la acusas de algo, tienes que demostrarlo. Porque yo también mañana podría sentarme en un programa y decir: ‘A mí me contaron que él le metió la mano a ella’. Y lo que yo tenga que demostrar lo voy a demostrar donde es, en la instancia que tiene que ser", afirmó.

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La declaración de Karla Tarazona sobre la mayoría de edad reavivó el debate sobre su relación con la hija mayor de Christian Domínguez.

Magaly Medina cuestiona la advertencia y pide a Domínguez proteger a su hija

Las palabras de Tarazona llegaron al set de ‘Magaly TV: La Firme’, donde la conductora Magaly Medina las analizó con dureza. La periodista cuestionó tanto la posibilidad de llevar el conflicto al Poder Judicial como el hecho de que la advertencia alcanzara a una joven de 18 años. “¿Vas a demandar ante el Poder Judicial a la hija de tu marido? Ay, por Dios”, reaccionó Medina.

La conductora también dirigió parte de sus críticas a Christian Domínguez: “No sé cómo Cristian Domínguez le permite eso. Creo que como padre debería decir: ‘Mira, métete con Melanie, con Pamela, pero con los hijos no’. Los hijos no deberían estar metidos en este tipo de discusiones. Hay que sacarlos del chiquero“, afirmó.

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Medina también argumentó que la mayoría de edad no implica la madurez suficiente para enfrentar un proceso legal con un adulto: “¿Cómo vas a estar enfrentándote a una mocosa de 18 años que todavía recién está encontrando parte de su personalidad?”, cuestionó.

La periodista criticó el actuar del cantante de cumbia en una fecha especial, pese a las diferencias con su hija | YouTube

El conflicto entre Camila y Karla, y la postura de Melanie Martínez

El trasfondo de la polémica es un distanciamiento público entre Camila Domínguez y Tarazona que se ha expresado en redes sociales y medios de espectáculos. La joven ha señalado en distintas ocasiones que no mantiene ningún vínculo con la esposa de su padre y que la responsabiliza, al menos en parte, del alejamiento afectivo que vivió con él.

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“No me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca”, declaró Camila en una oportunidad. Tarazona, por su parte, ha negado cualquier maltrato y ha afirmado que siempre trató a la joven con respeto.

La tensa relación entre Camila Domínguez y Karla Tarazona: la acusa del distanciamiento con su padre y confirma que no la tolera. Video: Un día en el mall

La madre de Camila, la cantante Melanie Martínez, salió en defensa de su hija y anunció que la respaldará si decide hablar públicamente sobre su experiencia.

“Si mi hija cumple la mayoría de edad y decide contar su experiencia de vida, desde sus emociones y desde su corazón, está en todo su derecho de hacerlo. Para eso tiene a su mamá para que la cuide y la proteja así tenga 18, 30 o 50 años”, declaró Martínez. Camila Domínguez cumplirá la mayoría de edad en noviembre de 2026.

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