Estas son las empresas interesadas en construir el primer centro comercial de Huaraz: hay una compañía chilena

El proyecto del Centro Comercial El Pinar continúa en la fase de estudios de factibilidad y ha comenzado a captar el interés de operadores nacionales y extranjeros. Foto: Casa Andina

El crecimiento de las inversiones en centros comerciales en el país también está impulsando proyectos fuera de Lima, donde varias ciudades comienzan a captar el interés de los principales operadores del sector. Entre ellas figura Huaraz, que busca concretar la construcción de su primer mall a través de una iniciativa actualmente en evaluación.

El proyecto, denominado Centro Comercial El Pinar, avanza con estudios de factibilidad y ya despierta el interés de empresas nacionales e internacionales. De acuerdo con autoridades locales, entre los potenciales participantes figuran el grupo chileno Parque Arauco y el Grupo Intercorp, propietario de la cadena Real Plaza.

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El Pinar entra en etapa de evaluación

El proyecto del Centro Comercial El Pinar empezó a tomar forma tras la firma de un convenio de colaboración y encargo entre Proinversión y la Municipalidad Distrital de Independencia, en Huaraz, realizada a finales del año pasado. El objetivo es desarrollar un establecimiento comercial sobre un terreno municipal de alrededor de 60.000 metros cuadrados ubicado en el sector Jatun Ruri.

Actualmente, el predio permanece sin uso y se encuentra en un punto considerado estratégico por las autoridades locales. Está situado a unos 20 o 25 minutos de la Plaza de Armas de Huaraz, cerca de un complejo de la Universidad César Vallejo y con vista hacia la cordillera, características que buscan incrementar el atractivo del futuro desarrollo comercial.

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Como parte de la fase preliminar, la consultora especializada On Retail elabora estudios de factibilidad comercial y arquitectónica para determinar la demanda potencial y definir el formato más conveniente del proyecto. Los primeros resultados se conocerían dentro de aproximadamente 70 días, entre finales de julio y agosto.

El proyecto del Centro Comercial El Pinar comenzó a avanzar tras el convenio suscrito a finales del año pasado entre Proinversión y la Municipalidad Distrital de Independencia. Foto: TripAdvisor

Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Independencia viene proporcionando información técnica relacionada con accesos, redes de agua y desagüe, condiciones del terreno y otros aspectos necesarios para el análisis de viabilidad.

Este sería el primer centro comercial de Huaraz

De concretarse, el Centro Comercial El Pinar marcará un hito para Huaraz al convertirse en el primer mall de la ciudad. Aunque la capital de Áncash concentra una importante actividad turística y funciona como puerta de ingreso al Parque Nacional Huascarán, hasta ahora no cuenta con un complejo comercial de gran formato que reúna tiendas por departamento, restaurantes, entretenimiento y otros servicios en un solo espacio. La propuesta impulsada por Proinversión y la Municipalidad Distrital de Independencia busca cubrir esa brecha mediante un proyecto valorizado en S/ 62 millones, que actualmente se encuentra en la etapa de estudios de factibilidad comercial y arquitectónica.

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La posibilidad de construir un centro comercial en Huaraz no es nueva. En los últimos años se presentaron iniciativas que no lograron avanzar debido a distintos obstáculos. Uno de los proyectos más importantes quedó paralizado por desacuerdos relacionados con la disponibilidad del terreno y diferencias entre las autoridades locales y la empresa interesada en ejecutar la obra, lo que impidió que la inversión se materializara.

El proyecto actual busca evitar esos inconvenientes mediante un esquema distinto. En abril de 2025, Proinversión y la Municipalidad de Independencia suscribieron un convenio para desarrollar la iniciativa bajo la modalidad de Proyectos en Activos, con el propósito de ordenar el proceso de promoción de la inversión privada y reducir las trabas administrativas. Además, la evaluación técnica que hoy realiza la consultora On Retail permitirá determinar si existe una demanda suficiente y cuál es el formato comercial más adecuado antes de convocar a inversionistas.

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Aun así, el proyecto enfrenta desafíos antes de iniciar su construcción. Entre ellos destacan la necesidad de completar obras de saneamiento y mejorar los accesos viales al terreno donde se levantaría el futuro mall. Superar estas condiciones será clave para que Huaraz pueda concretar, por primera vez, un centro comercial de gran escala tras varios intentos que no llegaron a ejecutarse.

Parque Arauco es una de las empresas interesadas en el proyecto. Foto: TripAdvisor

Empresas muestran interés por el futuro mall

Entre las empresas que analizan la iniciativa figuran la chilena Parque Arauco, propietaria de Larcomar y Megaplaza, y el Grupo Intercorp, dueño de la cadena Real Plaza. Incluso, representantes de esta última compañía ya visitaron el terreno destinado al futuro centro comercial.

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La inversión estimada para el proyecto asciende a S/ 62 millones. No obstante, antes de iniciar su ejecución, será necesario atender algunos aspectos de infraestructura, como la culminación del sistema de saneamiento y la habilitación de vías de acceso complementarias, pese a que el área ya cuenta con una carretera construida por Antamina.