Gobierno aprueba S/300 millones adicionales para enfrentar Fenómeno El Niño y acelerar medidas de prevención

Crece la preocupación entre los pobladores de Huarochirí y Lurigancho Chosica. - credito Gob.pe

El Gobierno de Perú destinará S/300 millones adicionales para fortalecer las acciones frente al fenómeno El Niño, según anunció el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas.

El funcionario precisó que estos fondos extraordinarios forman parte del Proyecto de Ley 14799/2025-PE, orientado a la aprobación de créditos suplementarios para atender emergencias y reforzar la infraestructura.

“Hay líneas de atención que estamos trabajando. Como dijimos la vez pasada con el premier Luis Enrique Arroyo, tras un Consejo de Ministros, tenemos que acelerar los pasos para ir atendiendo el tema del Fenómeno El Niño. Estamos hablando de 300 millones de soles adicionales. Probablemente, la administración que venga va a destinar mayores recursos”, expresó Acuña Namihas.

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La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por mayoría el dictamen vinculado al Proyecto de Ley 14799/2025-PE, que incluye la asignación para inversiones públicas, continuidad de servicios y la transición democrática. El ministro subrayó la importancia de dejar pautas claras para la gestión entrante y asegurar la continuidad de las inversiones en sectores vulnerables.

Este video presenta un reportaje periodístico del programa Cuarto Poder. Incluye la intervención de un presentador en estudio y secuencias que muestran el impacto del fenómeno El Niño Costero en Perú. Se observan daños estructurales en viviendas en Piura registrados en 2017, infraestructuras hídricas en zonas rurales y montañosas, y un mapa geográfico con datos climáticos costeros de la región. El informe aborda la ausencia de prevención y presupuesto frente a este fenómeno climático.

Estrategias preventivas y monitoreo en todo el país

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) anunció la disposición de información técnica sobre puntos y tramos críticos en ríos y quebradas a nivel nacional. El objetivo es facilitar la planificación y ejecución de acciones de prevención, como limpieza y descolmatación, mediante la coordinación con gobiernos regionales y locales.

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La ANA puntualizó que la identificación y actualización de puntos críticos es permanente y constituye un insumo esencial para las autoridades competentes, que pueden acceder a fichas técnicas y solicitar reuniones para coordinar acciones inmediatas.

“La ejecución oportuna de acciones de limpieza, mantenimiento y descolmatación de cauces de ríos y quebradas constituye una responsabilidad de las entidades competentes”, recordó la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) y otras instituciones técnico-científicas han advertido escenarios climáticos complejos para los próximos meses.

La ANA exhortó a las autoridades a ejecutar de manera oportuna las intervenciones necesarias para reducir los riesgos en la infraestructura hidráulica y proteger las actividades productivas.

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Temperaturas extremas y riesgos para la costa

La Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó una elevación de hasta seis grados Celsius en la temperatura del agua frente a la costa peruana, una anomalía que anticipa impactos relevantes para la pesca, la agricultura y la actividad portuaria.

El capitán de Fragata Giacomo Morote explicó que “en Paita deberíamos tener una temperatura normal de dieciocho grados Celsius y ya estamos en veinticuatro, lo que significa seis grados más”.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación, el periodo más crítico se espera entre diciembre y marzo, cuando se prevé el clímax del calentamiento del mar. En ciudades como Chimbote, Callao, San Juan de Marcona e Ilo, las diferencias superan los tres grados respecto a los promedios históricos.

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El organismo marítimo advirtió sobre la presencia de oleajes anómalos que han obligado al cierre de todos los puertos del sur y la mitad de los de la zona centro por seguridad.