Ahijada del papa León XIV viaja al Vaticano para invitarlo a regresar a Chulucanas, ciudad donde inició su misión pastoral

Mildred Gianella Camacho Dioses se reunió con el papa León XIV en el Vaticano. Facebook: Mildred Gianella Camacho Dioses

También le obsequió un cuadro preparado especialmente tras su elección como papa. Facebook: Mildred Gianella Camacho Dioses,

La ciudad de Chulucanas volvió a ocupar un lugar destacado en torno a la figura del papa León XIV a partir de un encuentro ocurrido en el Vaticano. La visita de una ciudadana piurana permitió renovar el vínculo que une al pontífice con una localidad donde desarrolló parte de su misión pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia Católica.

El episodio también recordó la estrecha relación que Robert Prevost mantuvo durante décadas con familias de la región Piura. Ese lazo permaneció vigente incluso después de asumir nuevas responsabilidades dentro de la jerarquía eclesiástica y volvió a cobrar relevancia tras la difusión de imágenes del reciente reencuentro.

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Mildred Gianella Camacho Dioses sostuvo un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, ocasión que aprovechó para entregarle una invitación formal con el propósito de que visite Chulucanas, ciudad donde consolidó una etapa importante de su labor como misionero agustino.

Según relató la propia Camacho en una publicación difundida mediante sus redes sociales, el principal objetivo de su viaje consistió en colocar esa invitación en manos del Santo Padre. La piurana recordó que Chulucanas ocupa un lugar especial dentro de la historia personal y religiosa del pontífice, identificado antes como Robert Prevost.

En el mismo mensaje, la joven expresó la importancia personal del encuentro y solicitó a los fieles mantener sus oraciones por el papa León XIV. Además, escribió: “La alegría se comparte”, frase con la que describió la emoción de representar a Chulucanas durante esta visita.

Un obsequio preparado tras la elección del pontífice

La piurana entregó una invitación formal para que el pontífice visite Chulucanas. Facebook: Mildred Gianella Camacho Dioses,

Además de la invitación, Mildred Camacho entregó un cuadro elaborado especialmente para el papa León XIV. De acuerdo con su publicación, la planificación del regalo comenzó el 8 de mayo, fecha en la que se anunció el “Habemus Papam”.

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La piurana explicó que el cuadro nació como un presente dirigido a quien considera su padrino, más allá del cargo que actualmente ocupa al frente de la Iglesia Católica. También agradeció el respaldo recibido de distintas personas que facilitaron la realización del viaje hasta el Vaticano.

Las imágenes del encuentro circularon ampliamente en redes sociales y recibieron numerosas reacciones de usuarios que resaltaron la relación del pontífice con Chulucanas y con la región Piura, escenario de parte de su misión pastoral antes de su elección como papa.

Un vínculo familiar que comenzó durante la misión en Perú

La relación entre Robert Prevost y la familia Camacho se remonta a mediados de la década de 1980. En ese periodo, Héctor Camacho, padre de Mildred, cumplía funciones como acólito en la Catedral de Chulucanas, mientras el entonces sacerdote llegaba al Perú para iniciar su misión como integrante de la Orden de San Agustín entre 1985 y 1986.

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Según la información difundida, Héctor Camacho solicitó autorización para colocar a su hija el nombre de Robert y, además, pidió que el sacerdote asumiera el papel de padrino durante el bautizo. Prevost aceptó la propuesta y la ceremonia se celebró en la parroquia San José Obrero de Chulucanas.

Con el paso de los años, la comunicación entre ambas partes continuó. Mildred conserva fotografías que Robert Prevost enviaba al correo electrónico creado por su padre con el propósito de mantener el contacto. También recuerda que, cada vez que asistía a celebraciones religiosas o actividades en las que participaba el entonces sacerdote y posteriormente cardenal, él destinaba un momento para saludar a toda su familia.

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Recuerdo del padre McKniff y la última visita a Chulucanas

Durante su publicación, Mildred Camacho también recordó al padre McKniff, integrante de la Orden de San Agustín. Sus restos descansan en la iglesia San José Obrero de Chulucanas, templo al que Robert Prevost llegó por primera vez durante su labor pastoral en el norte del Perú.

Ese recuerdo formó parte del mensaje compartido tras la reunión con el pontífice y reforzó la referencia a los primeros años de su presencia en la ciudad piurana.

La última ocasión en que Mildred vio personalmente a Robert Prevost ocurrió el 10 de agosto de 2024, cuando todavía ejercía como cardenal. Ese día participó en la celebración por los 60 años de la diócesis de Chulucanas. Según el relato difundido, durante ese encuentro él le comentó que pasarían muchos años antes de que pudieran volver a comunicarse, circunstancia que otorgó un significado especial al reciente reencuentro producido en el Vaticano.

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