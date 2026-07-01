Don Valentín expone agresión de Pamela López a Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Le metió su guantazo, a lo Rocky Balboa”

En el pódcast 'YAY?', Don Valentín comparte una anécdota nunca antes contada de 'La Granja VIP'. Revela que fue testigo de cómo Pamela López le dio una cachetada a Paul Michael después de una broma que no le gustó. Los conductores reaccionan entre risas y sorpresa a este relato. Video. YouTube Pódcast 'YAY?'

Un nuevo testimonio reavivó la polémica en torno al comportamiento de Pamela López dentro de ‘La Granja VIP’. El zootecnista y capataz principal del reality show, Gonzalo Augusto Valentín Campodónico, más conocido como Don Valentín reveló en el pódcast ‘YAY’, conducido por Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri, que fue testigo directo de un golpe de la influencer al cantante Paul Michael.

Este episodio ocurrió fuera del alcance de las cámaras del reality de Panamericana Televisión. Según relató Don Valentín, el incidente se produjo al término de una jornada de grabación, cuando la mayoría de los participantes ya se había retirado hacia la casa. Él estaba a punto de salir cuando algo lo hizo regresar y quedarse cerca de uno de los animales del set.

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Fue entonces cuando escuchó a Paul Michael intentar hacerle una broma a López. "Lo único que vi fue una derecha, pim, le metió su guantazo, a lo Rocky Balboa“, narró. El testigo agregó que inmediatamente después escuchó al cantante reclamarle a López por el golpe, aunque no alcanzó a oír el contenido exacto de la broma que lo desencadenó.

El episodio grabado por las cámaras y la marcha atrás de Paul Michael

El relato de Don Valentín se suma a un episodio previo que sí quedó registrado por las cámaras del programa. La noche del 5 de junio, Michael se despertó abruptamente en la habitación que compartía con López y acusó a la influencer de haberlo arañado en el brazo y propinado un golpe.

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Don Valentín afirmó en el pódcast 'YAY' que vio a Pamela López golpear a Paul Michael durante la convivencia en 'La Granja VIP'.

“No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo. No puedo permitir más faltas de respeto”, afirmó el cantante mientras se vestía para salir de la habitación. López, en ese momento, negó cualquier agresión y pidió a Michael que no la dejara en mala posición ante el público. “Por favor, siéntate y vamos a conversar. No seas tan mala persona, te pido un gramo de gratitud por todo lo que he hecho por ti”, le dijo.

Al día siguiente, en una intervención en vivo ante la conductora Ethel Pozo, el cantante retiró sus palabras: “Quiero retirar la palabra agresión, que es muy fuerte. Solo fue sus nervios y la manera como yo lo interpreté, que no fue la correcta”, señaló. López, por su parte, reconoció que “estuvo bastante intensa, con una crisis nerviosa”, pero negó haber agredido a su pareja.

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Reacciones dentro y fuera del reality

El episodio de junio generó reacciones tanto dentro de la casa como en el exterior. La actriz Mónica Torres, compañera de convivencia, confrontó directamente a López tras observar sus constantes reclamos a Michael. “Por primera vez en todo este reality, no eres su mamá, no tienes que corregirlo todo el tiempo. Si él quiere aprender va a aprender”, le dijo Torres en la cocina del reality.

Fuera del programa, Samahara Lobatón fue una de las voces más críticas. En el espacio digital ‘Q Bochinche’, la hija de Melissa Klug calificó la relación como “tóxica” y afirmó que Michael era “víctima de agresión psicológica”. “Está loca esa mujer. Ese chico entra a la bodega, toma veinte pastillas de paciencia, porque nunca lo he visto gritándola ni faltándole el respeto”, señaló Lobatón.

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El participante de ‘La granja VIP Perú’ mostró su brazo tras un presunto arañazo, mientras López negó los hechos y reclamó por la exposición pública del conflicto. Panamericana TV/ YouTube

La propia López, en declaraciones posteriores al final del reality, reconoció que la producción de ‘La Granja VIP’ cortó varios episodios de la transmisión. “Hubo varias situaciones que creo yo han sido cortadas porque no se hablan y me sorprende que no se digan, porque fueron cosas mucho más graves de lo que a mí se me señalan”, afirmó en el pódcast ‘Eso háblalo’.

Ahora, lo revelado por Don Valentín, aunque lo contó en son de broma y como una anécdota que ocurrió en el reality, y así fue como también lo tomaron los conductores del pódcast y exparticipantes de ‘La Granja VIP’, genera cuestionamientos entre los usuarios, por los antecedentes que se dejaron entrever en la competencia.

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