Puno soportará nevadas de hasta 8 centímetros desde este jueves 2 de julio, según Senamhi

Temperaturas frías dificultan tránsito seguro en la región surandina|Puno Noticias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió la llegada de nevadas de hasta 8 centímetros en Puno entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio. La alerta naranja emitida por el organismo involucra localidades situadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde se espera mayor acumulación de nieve y condiciones climáticas adversas.

El aviso, vigente durante 47 horas consecutivas, prevé también ráfagas de viento superiores a 40 kilómetros por hora, episodios de granizo, aguanieve y lluvias. “Las precipitaciones serán más fuertes en la sierra sur”, indicó Sixto Flores Sancho, jefe del Senamhi en la región, quien precisó que los acumulados más notorios se darán en las zonas de mayor altitud. La sierra centro, en tanto, podría registrar depósitos de nieve cercanos a los 5 centímetros.

PUBLICIDAD

Las autoridades meteorológicas señalaron que durante este periodo no solo aumentará la nieve, sino también la probabilidad de eventos asociados como la reducción de visibilidad y el deterioro del estado de las vías. El Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales, especialmente quienes desarrollan actividades al aire libre o deben desplazarse por las zonas altoandinas.

(Andina)

Recomendaciones y vigilancia activa ante el frío extremo

El Senamhi sugirió abrigarse adecuadamente para prevenir enfermedades asociadas al descenso de temperatura y evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de mayor intensidad.

Además, llamó a conducir con precaución y a seguir las indicaciones de las autoridades locales y de Defensa Civil, en vista de la posibilidad de reducción de visibilidad y riesgo de accidentes.

PUBLICIDAD

El organismo informó que continuará monitoreando el desarrollo del fenómeno y emitirá actualizaciones a través de sus canales oficiales, invitando a la población a consultar información confiable antes de tomar decisiones.

“La entidad indicó que continuará monitoreando el desarrollo del fenómeno para informar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones del tiempo”, comunicó el Senamhi.

En paralelo, la llegada del quinto friaje del año afecta otras regiones del sur, con una masa de aire frío que trae lluvias, descargas eléctricas y vientos de hasta 50 km/h en la selva y regiones vecinas.

Los friajes no son ajenos a la Amazonía peruana. En 2025 se reportó un récord de 26 episodios, marcando una tendencia de aumento en la frecuencia de estos eventos. Cerca de 1,3 millones de personas residen en áreas vulnerables a estos cambios térmicos. El incremento se atribuye al Anticiclón del Pacífico Sur, que permite el ingreso de aire frío de origen antártico hasta la región amazónica.

PUBLICIDAD

La labor del Senamhi resulta clave para monitorear fenómenos como lluvias intensas, heladas y friajes, y emitir alertas oportunas. Con una red de estaciones y sistemas de observación, la entidad recopila datos fundamentales para prevenir riesgos y orientar a la población durante eventos meteorológicos extremos.

El organismo reiteró la importancia de abrigar a niños y adultos mayores, evitar la exposición prolongada al frío y asegurar techos y estructuras ante lluvias y vientos.