El desgarrador relato de la madre de una peruana que perdió a su esposo en terremoto de Venezuela: lo hallaron tras seis días de búsqueda

Tras días de angustiosa búsqueda, fue hallado sin vida el cuerpo de Alexis Hernández, ciudadano venezolano y esposo de la peruana Brigitte Palomino, entre los escombros de un edificio colapsado por el sismo en Venezuela. Su familia en Lima narra el doloroso proceso de identificación. Latina Noticias

Los efectos de los terremotos registrados en Venezuela continúan con impacto entre decenas de familias que esperan noticias sobre sus seres queridos. Entre las historias que dejó la emergencia figura la de una ciudadana peruana que perdió a su esposo tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, hecho que movilizó durante varios días a rescatistas y familiares.

La búsqueda concentró esfuerzos de equipos especializados y voluntarios que recorrieron las zonas afectadas por los derrumbes. Mientras tanto, familiares residentes en Perú siguieron cada avance con la expectativa de recibir información sobre el paradero de Alexis Hernández, ciudadano venezolano casado con la peruana Brigitte Palomino.

PUBLICIDAD

La tragedia también volvió a poner atención sobre la situación de los peruanos afectados por el desastre. La Cancillería del Perú mantiene coordinación con las autoridades venezolanas y asistencia para los connacionales que permanecen en las zonas golpeadas por los sismos.

Hallazgo de Alexis Hernández tras varios días de búsqueda

Alexis Hernández, esposo de la peruana Brigitte Palomino, fue hallado sin vida tras seis días de búsqueda entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira. Composición: Infobae

El cuerpo de Alexis Hernández fue localizado entre los escombros del edificio al que acudió para tomar fotografías de un departamento que, según su familia, pensaba poner en venta. La información fue confirmada por Rosa Cayotopa, madre de Brigitte Palomino, quien permanece en Venezuela junto con otros familiares.

Según relató Rosa Cayotopa, la identificación fue posible gracias al calzado que llevaba Hernández el día del terremoto. “Cuando ellos toman la foto, se la envían a mi hija. Ella dijo: ‘Sí, es Edinson, sí, son sus zapatos’. Entonces respondieron: ‘Vamos a seguir buscando hasta lograr sacarlo’. Y finalmente lo sacaron”, expresó.

PUBLICIDAD

La familia permaneció seis días a la espera de noticias mientras los equipos de rescate revisaban la estructura colapsada. Durante ese periodo, los allegados solicitaron apoyo para localizar al ciudadano venezolano, cuya desaparición ocurrió desde el primer momento de la emergencia.

Una familia marcada por dos pérdidas consecutivas

La historia de Brigitte Palomino y Alexis Hernández atravesó otro episodio doloroso meses antes del terremoto. De acuerdo con el testimonio de Rosa Cayotopa, la pareja perdió a su hijo apenas tres días después de su nacimiento en diciembre del año pasado.

Brigitte y Alexis se conocieron en Lima y compartieron cerca de doce años de relación. Después de varios años juntos contrajeron matrimonio y construyeron su vida familiar entre Perú y Venezuela. Rosa Cayotopa señaló que llegó a considerar a Hernández como un integrante más de su familia debido al tiempo que vivió con ellos y a la cercanía que desarrolló con todos sus parientes.

PUBLICIDAD

Las imágenes familiares conservan distintos momentos compartidos antes de la tragedia, entre ellos celebraciones y reuniones en las que Alexis Hernández participó junto a los familiares de su esposa.

Rosa Cayotopa también relató que, poco antes de ingresar al edificio, Alexis Hernández realizó una llamada telefónica a Brigitte Palomino. Durante esa conversación expresó un mensaje que terminó convertido en su despedida.

“Lo hace una llamada a mi hija diciendo que ha sido el amor de su vida, que él ha sido muy feliz con ella y, y que siempre va a ser, y como que solamente la muerte lo separará. Algo así”, contó la madre de Brigitte.

Tras la recuperación del cuerpo, la familia indicó que prepara las exequias de Alexis Hernández junto con sus familiares en Venezuela.

Continúan los trabajos de rescate y los pedidos de apoyo

Un perro de búsqueda y rescate participa en las labores de rescate en un edificio derrumbado del complejo residencial público «Misión Vivienda», tras los terremotos del 24 de junio, en Los Cocos, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Las labores de búsqueda permanecen activas en las zonas afectadas por los terremotos. Equipos de bomberos USAR y otros grupos especializados continúan con las operaciones para localizar a personas desaparecidas entre las estructuras dañadas.

PUBLICIDAD

En paralelo, la peruana Emilia Arévalo utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda destinada a los rescatistas que participan en las operaciones. “Con urgencia, con urgencia, conseguir mamelucos para nuestros bomberos. Son cuarenta, cuarenta bomberos. E hidratación, full hidratación para entregárselos a, a mis compatriotas que están aquí haciendo esta labor”, manifestó.

El pedido busca reunir implementos de protección e hidratación para el personal que permanece en las labores de rescate desde los primeros días posteriores al desastre.