Perú

EsSalud permite que los afiliados aseguren a sus hijos mayores de 18 años: ¿qué documentos necesito y cómo es el procedimiento?

El proceso de inscripción para familiares adultos con discapacidad requiere cumplir pasos específicos y presentar documentación adecuada, lo que garantiza acceso inmediato a atención médica integral y terapias especializadas

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Afiliados de EsSalud ahora pueden
Afiliados de EsSalud ahora pueden asegurar a hijos adultos con discapacidad. Foto: Composición Infobae Perú

Los afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) pueden incluir a sus hijos mayores de 18 años en la cobertura médica, siempre que cumplan ciertos requisitos. Esta disposición permite que jóvenes con discapacidad accedan a una atención médica integral, incluso si carecen de ingresos propios.

El beneficio es parte de la política de EsSalud destinada a proteger a los familiares directos de los asegurados, como cónyuges, concubinos, hijos menores de edad y gestantes de hijos extramatrimoniales. Para acceder a la afiliación, el seguro del titular debe encontrarse vigente y se requiere la presentación correcta de los documentos solicitados.

El trámite para registrar a un hijo adulto varía según el tipo de seguro del padre o madre. Cumplir de manera rigurosa con las indicaciones de EsSalud resulta esencial para que la inscripción sea válida y el acceso a los servicios médicos no experimente retrasos.

¿Qué documentos necesito para asegurar a mis hijos adultos en EsSalud?

Los documentos y requisitos varían según la afiliación del padre o madre, por lo que resulta imprescindible reunir toda la documentación antes de iniciar el trámite para evitar demoras.

Para afiliados al seguro potestativo (+Salud):

  • Copia de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad.
  • Declaración jurada que confirme la existencia de un dictamen médico de incapacidad emitido por una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
  • Presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado y del hijo mayor.

Para afiliados al seguro regular (+Seguro):

  • Formulario N° 1010, debidamente completado y firmado por el titular del seguro o el curador del hijo mayor incapacitado.
  • Copia del dictamen de incapacidad emitido por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente.
  • Copia simple y legible de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor incapacitado en forma total y permanente para el trabajo.
  • Formato de declaración jurada que certifique la posesión del dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.
El seguro de EsSalud es
El seguro de EsSalud es un sistema de seguro obligatorio en Perú que brinda atención médica a los trabajadores y sus familiares cercanos.

¿Cómo registrar a tus hijos adultos en EsSalud?

El procedimiento de registro depende del seguro que posea el afiliado. En el caso del seguro regular (+Seguro), el empleador del afiliado asume la responsabilidad de realizar la inscripción tras recibir la documentación solicitada. El registro se ejecuta en forma automática, según informa la página oficial de EsSalud.

Para el seguro potestativo (+Salud), el proceso se realiza de manera presencial. El afiliado debe acudir a una sede de EsSalud o a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Es obligatorio llevar el DNI del afiliado y del hijo, junto con la declaración jurada de salud y los documentos que respalden la incapacidad.

Se exige que todos los formularios estén completos y correctamente firmados. Cumplir este proceso garantiza que el hijo adulto quede registrado en el seguro y tenga acceso inmediato a la atención médica especializada.

Beneficios de la cobertura de EsSalud para hijos adultos

La afiliación de hijos mayores de edad con discapacidad permite el acceso a tratamientos médicos especializados, terapias y servicios esenciales para su bienestar. La cobertura de EsSalud ofrece atención integral, aspecto clave para quienes requieren cuidados continuos debido a su condición.

Este beneficio también mejora la calidad de vida del beneficiario, ya que concede acceso a consultas médicas, exámenes, medicamentos y otros servicios sin depender de ingresos propios. Esto adquiere particular relevancia para jóvenes que, en otras circunstancias, enfrentarían obstáculos para acceder a atención médica especializada.

EsSalud asegura así la protección de los hijos de sus afiliados que cumplan con las condiciones establecidas, fortaleciendo su compromiso de brindar atención inclusiva y garantizando que los jóvenes con discapacidad accedan a los servicios de salud necesarios para su desarrollo y bienestar.

Temas Relacionados

EsSalud Seguro social de saludperu-noticias

Más Noticias

Luciano Mazzetti causa furor en Chile al ser jurado del reality show ‘El Internado’: “El chef más guapo y profesional”

El chef peruano se convierte en tendencia y es sensación en las redes sociales tras su primera aparición en el reality, recibiendo elogios por su carisma y profesionalismo

Luciano Mazzetti causa furor en

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

El streamer peruano sostendrá su segunda pelea y esta vez se enfrentará al tiktoker colombiano JH de la Cruz. Sigue todas las incidencias de esta velada

Stream Fighters 4 de Westcol

Magaly lanza duras críticas a artistas presentes en la Marcha Nacional y a Mónica Sánchez: “Vayan a buscar un trabajo decente”

La conductora minimizó las opiniones de la actriz y criticó duramente a los actores que participaron en la manifestación, cuestionando sus intenciones

Magaly lanza duras críticas a

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

El ministro de Justicia, Walter Martínez aseguró que el Ejecutivo aún no ha debatido la permanencia del país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que cualquier decisión será evaluada con responsabilidad

Gobierno de José Jerí prioriza

Policía saca su arma durante protesta de conductores por muerte de chofer en Villa El Salvador

La manifestación impulsada por el asesinato de un conductor de combi en Lurín derivó en tensión cuando un policía exhibió su arma para dispersar a los otros choferes

Policía saca su arma durante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí prioriza

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Luciano Mazzetti causa furor en

Luciano Mazzetti causa furor en Chile al ser jurado del reality show ‘El Internado’: “El chef más guapo y profesional”

Magaly lanza duras críticas a artistas presentes en la Marcha Nacional y a Mónica Sánchez: “Vayan a buscar un trabajo decente”

‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro salió temporalmente del aire tras su participación en la marcha de la Generación Z

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros toman el control de Canal 5

Susana Umbert se pronuncia tras comprar Panamericana TV: “La hemos adquirido para recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo”

DEPORTES

HOY Stream Fighters 4 con

HOY Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

A qué hora comienza el Stream Fighters 4 HOY: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

Cómo ver Stream Fighters 4 de Westcol en Kick HOY: paso a paso para no perderte los combates y shows

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

Gianluca Lapadula sostiene su tendencia goleadora con Spezia en derrota con Cesena por la Serie B 2025/26