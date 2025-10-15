Perú

Marcha del 15 de octubre: EsSalud asegura atención para asegurados y opción de reprogramación

Mientras transportistas y autoridades regionales presentan posturas divididas frente a la convocatoria nacional, los pacientes se preguntan sobre el desarrollo de la entidad sanitaria

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
EsSalud confirmó que se podrá
EsSalud confirmó que se podrá reprogramar las citas. Foto: Andina / Andina

La jornada de marcha nacional convocada para el miércoles 15 de octubre generó interrogantes sobre la continuidad de los servicios esenciales en la ciudad. Frente a este escenario, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció medidas de contingencia con el objetivo de garantizar la cobertura médica para sus afiliados y ofrecer, de manera extraordinaria, la posibilidad de reprogramar citas para quienes no logren trasladarse hasta los establecimientos asignados.

La institución sanitaria aseguró en conversación con Infobae que dispone de personal, equipamiento y unidades móviles para mantener la operatividad de todos sus centros a pesar de las restricciones logísticas derivadas de la protesta.

“Por disposición de nuestro presidente ejecutivo, Segundo Acho, se están tomando todas medidas necesarias para asegurar la atención a nuestros asegurados en este contexto, pues ya antes ha sido así, en el último paro, donde la atención se dio con normalidad. Nuestro compromiso con el bienestar de los asegurados es firme y permanente”, afirmó Erick Moncada, asesor y experto en contrataciones de EsSalud.

Mencionó que aquellos asegurados de EsSalud que tengan una consulta médica o procedimiento calendarizado el miércoles, o no logren acudir a sus citas podrán gestionar la reprogramación inmediata a través del servicio EsSalud en Línea (411-8000, Opción 1).

“Tenemos el compromiso de velar por la salud de los asegurados, el objetivo de estas acciones, como lo ha indicado la presidencia ejecutiva, es no perjudicar a quienes dependen del sistema de seguridad social, sobre todo en casos de enfermedades crónicas, operaciones, controles periódicos o emergencias que se presenten”, apuntó.

Lo que se sabe de la marcha del 15 de octubre

Los principales promotores del paro nacional del miércoles 15 de octubre expresan que la salida de Dina Boluarte de la presidencia no soluciona la crisis política y exigen la renuncia de todos los actores del escenario gubernamental. La Generación Z, a través de un comunicado, desconoció a José Jerí como representante legítimo y convocó a una “insurgencia pacífica y masiva”, con respaldo de movimientos estudiantiles y gremios del transporte. El Bloque Universitario, conformado por federaciones como la FUSM de San Marcos, la FEUA de la Universidad Agraria y la FEPUC de la Universidad Católica, lidera la coordinación en el sector educativo.

El reclamo juvenil se basa también en la derogación de leyes consideradas contrarias a la lucha contra el crimen, la restitución de autoridad estatal y la implementación de reformas urgentes en materia de justicia y seguridad. Además de los estudiantes, agrupaciones de transporte como la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) y la Alianza Nacional de Transportistas anunciaron su participación a través de sus respectivos dirigentes.

Marcha del 15 de octubre
Marcha del 15 de octubre

En contraste, otros sectores optaron por no adherirse al paro tras mantener diálogos recientes con el gobierno. La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), así como la Cámara Internacional del Transporte y la Asociación Nacional de Conductores, indicaron que esperan avances en las mesas de negociación y reuniones programadas con las autoridades, mientras que figuras como el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, comunicaron su rechazo a la protesta debido a la preocupación por posibles episodios violentos.

La movilización convoca a diversos puntos de encuentro en Lima, El Callao y ciudades del interior, como Juliaca, Huancayo, Trujillo y Piura. Las autoridades, entre ellas el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguraron que el derecho a protestar se protegerá y que las fuerzas del orden estarán desplegadas para preservar la seguridad de los participantes.

Temas Relacionados

marchaparoEsSaludperu-noticias

Más Noticias

Qué se celebra el 15 de octubre en el Perú: una fecha que revela los hitos de la modernidad y la identidad nacional

Acontecimientos diversos ocurridos en esta fecha ilustran la evolución cultural, industrial y urbana del país, mostrando cómo la memoria colectiva se construye a partir de gestos, innovaciones y figuras emblemáticas

Qué se celebra el 15

San Juan de Lurigancho: tres censistas encañonados y asaltados frente a vecinos y cámaras

Un violento asalto en plena labor del Censos Nacionales 2025 aviva el debate sobre la seguridad ciudadana en el distrito más poblado

San Juan de Lurigancho: tres

Elmer Schialer feliz con nuevo gabinete ministerial de José Jerí: “Será un gobierno espectacular, lo mejor que ha podido escogerse”

Excanciller participó de la designación de los sucesores al equipo que integró durante la gestión de Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso el pasado 10 de octubre

Elmer Schialer feliz con nuevo

George Forsyth volverá a postular a la presidencia en 2026 con el partido de José Jerí, confirma vocero

El vocero Uvaldo Pizarro ratificó que el exfutbolista será candidato presidencial de Somos Perú para los próximos comicios, luego de que no se materializaran las renuncias de otros posibles aspirantes de Somos Perú

George Forsyth volverá a postular

Senamhi advierte que fenómeno meteorológico impactará la costa peruana desde este miércoles 15 de octubre

El organismo advierte sobre incremento de la velocidad del viento, con posibles levantamientos de polvo y reducción de visibilidad en regiones como Lima, Ica, Piura y otras zonas costeras

Senamhi advierte que fenómeno meteorológico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elmer Schialer feliz con nuevo

Elmer Schialer feliz con nuevo gabinete ministerial de José Jerí: “Será un gobierno espectacular, lo mejor que ha podido escogerse”

George Forsyth volverá a postular a la presidencia en 2026 con el partido de José Jerí, confirma vocero

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” con sentencias que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

Fernando Rospigliosi renunciará a la presidencia del Congreso: Fuerza Popular decidió retirarse de la Mesa Directiva

Solo cuatro mujeres integran el gabinete de José Jerí, manchado por una denuncia de violación archivada

ENTRETENIMIENTO

Candelaria Tinelli desmiente rumores de

Candelaria Tinelli desmiente rumores de conflicto con Milett Figueroa: “Todo bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada”

Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a un hotel por la noche y saliendo de madrugada sin su esposa Silvia Cornejo

‘Floricienta’ regresa al Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a Flor Bertotti

Ibai Llanos ya no viene a Perú: Este es el país de Latinoamérica que eligió y peruanos lamentan

Fiorella Chirichigno, expareja de Paolo Guerrero, anunció el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja alemana

DEPORTES

Mapi Rodríguez comparó a Francisco

Mapi Rodríguez comparó a Francisco Hervás con César Arrese y apuntó: “Me está dando mucha confianza, no como el otro DT”

‘Big 3’ peruano dirá presente en el Challenger de Lima: Buse y Bueno competirán en el cuadro principal; Varillas desde la ‘qualy’

Jesús Castillo se perfila para suplir a Pedro Aquino como ancla de Alianza Lima en duelo ante Sport Boys por Torneo Clausura 2025

Dónde ver Ecuador vs México HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

¿Jorge Sampaoli puede ser opción para dirigir a la selección peruana? La inesperada revelación sobre el DT argentino