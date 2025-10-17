Perú

Trámite de DNI electrónico gratis para este 20 octubre: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Este documento permite acceder a servicios digitales, agiliza la gestión de trámites y brinda mayor protección a la información personal

Por Alejandro Aguilar

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres anunció una jornada especial para la entrega gratuita del DNI electrónico, dirigida a menores de 17 años y a personas mayores de 60.

La actividad se llevará a cabo el lunes 13 de octubre en la agencia municipal Nuevo San Martín, ubicada en la avenida Canta Callao Mz. A lote 11, urbanización Bergonias.

Esta será la segunda campaña del mes en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El objetivo es facilitar los trámites de identificación y promover la actualización de datos personales entre los residentes del distrito.

La atención comenzará a las 9:30 a. m. y se realizará por orden de llegada. Las autoridades recomendaron acudir con anticipación para acceder a uno de los cupos disponibles, ya que la cantidad de atenciones diarias estará limitada.

El objetivo de esta campaña
El objetivo de esta campaña es cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Inscripción por primera vez al DNI electrónico
  • Renovación del documento
  • Rectificación de datos personales
  • Actualización de fotografía
  • Modificación de dirección domiciliaria

Para obtener el DNI electrónico sin costo, los interesados deben satisfacer algunos requisitos administrativos. Se requiere presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple de un recibo de agua o electricidad.

La campaña comenzará desde las
La campaña comenzará desde las 9:30 horas - Créditos: Andina.

Estos documentos servirán para confirmar la identidad y el domicilio de cada persona que participe en el operativo. La institución subrayó que estas medidas son fundamentales para garantizar la transparencia del procedimiento y la adecuada actualización de los registros.

La jornada ofrece a adolescentes y adultos mayores del distrito la posibilidad de obtener un documento de identidad actualizado, lo que simplifica trámites tanto en entidades públicas como privadas.

Aún se puede seguir actualizando datos del DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) indicó que la ciudadanía puede seguir gestionando la actualización de datos en el documento nacional electrónico a través de los canales habituales, tanto en oficinas como agencias a nivel nacional.

No obstante, aclaró que los cambios realizados tras el 14 de octubre no se reflejarán en el Padrón Electoral para las elecciones generales 2026.

Según la entidad, procedimientos como la renovación, el duplicado y la regularización del estado civil del documento permanecen disponibles. Las personas que cuentan con DNI electrónico pueden acceder a diversas gestiones de manera remota mediante la plataforma web oficial.

Este documento facilita el acceso
Este documento facilita el acceso a plataformas digitales, simplifica la gestión de trámites y ofrece una mayor seguridad para los datos personales - Créditos: Andina.

Reniec detalló que quienes modifiquen información personal —como domicilio, nombres o apellidos— luego de la fecha de cierre del padrón, no verán estas alteraciones reflejadas en el centro de votación asignado para los próximos comicios. Aquellas personas que no alcanzaron a actualizar sus datos encontrarán, en consecuencia, que aspectos como dirección o fotografía de menores permanecerán tal como aparecen en el DNI previo al cierre del padrón.

La institución subrayó la importancia de mantener actualizada la información personal no solo para fines electorales, sino también para cualquier trámite ante entidades públicas o privadas.

¿Cuáles son los beneficios de usar el DNI electrónico?

  • Brinda acceso ágil y seguro a servicios digitales.
  • Hace posible realizar trámites en línea sin asistir a oficinas.
  • Incrementa la protección contra suplantación de identidad mediante sistemas de autenticación avanzados.
  • Conserva la información personal de manera cifrada.
  • Agiliza la actualización y verificación de datos personales ante entidades públicas y privadas.
  • Reduce el tiempo necesario para gestiones administrativas habituales.
  • Facilita el ingreso a programas sociales y beneficios del Estado.
  • Tiene validez en todo el país como documento oficial de identificación.

