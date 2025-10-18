Perú

Con SMP a la cabeza: estos son los 5 distritos más baratos para comprar un departamento

Aunque el costo de la vivienda en Lima sigue siendo alto, algunos distritos aún ofrecen precios por metro cuadrado muy por debajo del promedio

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
El distrito del Callao es
El distrito del Callao es el segundo más barato para comprar una vivienda en Lima y Callao. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las propiedades en Lima resultan caras por una mezcla de alta demanda urbana y oferta limitada: la ciudad atrae migración interna y compradores respaldados por programas y créditos (como Mivivienda), mientras que hay poco suelo disponible en distritos consolidados y escasa construcción nueva donde más se paga, lo que presiona los valores por m². A eso se suman costos elevados de materiales y obra, inversión especulativa en lotes y proyectos, y factores macroeconómicos que encarecen insumos y mantienen la percepción de la vivienda como resguardo de valor. Por esta razón, resulta muy atractivo comprar inmuebles a menor costo del promedio, lo cual se puede hacer en algunos distritos de Lima.

Hasta el último mes, de acuerdo a un informe de Urbania, el valor promedio de las viviendas en Lima se sitúa en S/ 6.804 por metro cuadrado, registrando una leve baja de 0,2% en septiembre. En lo que va del 2025, los precios acumulan un aumento de 0,9%, cifra menor al avance de la inflación, lo que implica una reducción real de 0,4%. Las unidades más compactas son las que más se han encarecido durante el año. Un departamento estándar de dos dormitorios y 60 m² alcanza un costo aproximado de S/ 424 mil, mientras que uno de tres habitaciones y 100 m² bordea los S/ 653 mil.

Conoce los 5 distritos más baratos para comprar un departamento

Dentro de los distritos con los precios más bajos por metro cuadrado, San Martín de Porres encabeza la lista con un valor promedio de S/ 2.953 por m², mostrando un aumento mensual de 1,4% pero una caída anual de 4,8%. Le sigue el Callao, donde el metro cuadrado se ubica en S/ 3.353, con una ligera baja mensual de 0,5% y un descenso anual de 6,6%. En tercer lugar, se encuentra San Juan de Miraflores, con S/ 3.434 por m², que experimenta un retroceso mensual de 1,6% y una pérdida anual de 1,3%.

Por debajo de estos, aunque todavía entre los distritos más accesibles, se sitúan Los Olivos, con un precio de S/ 3.651 por m², que no muestra variación mensual, pero registra una baja anual de 3,0%, y Bellavista, cuyo valor asciende a S/ 4.232 por m², destacando por un avance mensual de 3,5% y un repunte anual de 0,9%.

San Martín de Porres continúa
San Martín de Porres continúa siendo el distrito más barato para comprar un departamento. Foto: difusión

¿Comprar un departamento para alquilarlo? Así va la rentabilidad anual

La rentabilidad anual promedio del alquiler en Lima alcanza el 5,27%, lo que significa que se necesitarían alrededor de 19 años de renta para recuperar el valor de compra de una propiedad, cifra que representa una reducción de 4,5% respecto al año anterior. Dentro del mercado limeño, Lince Comercial destaca como la zona más atractiva para los inversionistas interesados en obtener ingresos por alquiler.

A continuación, te compartimos la lista completa de Urbania en cuanto rentabilidad por distrito se trata:

  1. Cercado de Lima: 6,4%
  2. Surquillo: 5,9%
  3. Lince: 5,8%
  4. San Miguel: 5,7%
  5. Chorrillos: 5,6%
  6. La Molina: 5,5%
  7. Magdalena del Mar: 5,5%
  8. Jesús María: 5,4%
  9. Pueblo Libre: 5,3%
  10. Lima Index: 5,3%
  11. San Borja: 5,2%
  12. Barranco: 5,1%
  13. Los Olivos: 5,1%
  14. Miraflores: 5,0%
  15. San Isidro: 5,0%
  16. Santiago de Surco: 4,9%
Cercado de Lima es el
Cercado de Lima es el distrito con mejor rentabilidad. Foto: Expedia

Temas Relacionados

San Martín de Porrescompra de departamentossector inmobiliarioperu-economia

Más Noticias

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

El streamer peruano sostendrá su segunda pelea y esta vez se enfrentará al tiktoker colombiano JH de la Cruz. Sigue todas las incidencias de esta velada

Stream Fighters 4 de Westcol

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

El goleador en solitario de la Liga 1 2025 ha sido testigo de cómo han empleado su nombre para realizar difamaciones, a partir de un par de lesiones que han mermado su estado físico

Facundo Callejo, indignado por falsas

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

La venerada imagen sale a las calles en su segundo recorrido del mes, con cientos de fieles agrupados por varias cuadras

Segunda procesión del Señor de

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

La modelo peruana agradeció el apoyo del público tras quedar fuera del Top 20 del ‘Miss Grand International 2025′ y confesó que no era el resultado que esperaba.

Flavia López, sorprendida tras quedar

Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión de ‘Habla Chino’ por Willax: “Hubo un malestar del canal”

El conductor de TV confesó en una trasmisión en vivo de TikTok que el directorio de Willax decidirá su futuro este lunes 20 de octubre

Aldo Miyashiro revela las verdaderas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí prioriza

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Flavia López, sorprendida tras quedar

Flavia López, sorprendida tras quedar fuera de la final del ‘MGI 2025’: “Estoy en shock, no era lo que esperada”

Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión de ‘Habla Chino’ por Willax: “Hubo un malestar del canal”

Samahara Lobatón y Youna dejan atrás los pleitos por el bienestar de su hija: “Si en algún momento me equivoqué lo reconozco”

Samahara Lobatón rompe el silencio sobre el nacimiento prematuro de su hijo Asael en Estados Unidos: “Fue todo muy fuerte”

Magaly Medina y Pamela López se burlan de Pamela Franco y ella responde: “Soy valiente y loca”

DEPORTES

Stream Fighters 4 de Westcol

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

Facundo Callejo, indignado por falsas acusaciones que involucran su profesionalismo con Cusco FC: “Es grave, en la interna duele”

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

No habrá doble hinchada: Sporting Cristal confirma que encuentro vs Universitario por Liga 1 2025 se jugará solo con fanáticos ‘celestes’